«Манчестер Юнайтед» близок к провалу, а «ПСЖ» нельзя расслабляться

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Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.17.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 12.12.2023, 23:00 Манчестер Юнайтед - Бавария -

«МЮ» принимает досрочного победителя группы А «Баварию», глядя на нее снизу вверх. У команды тен Хага 4 очка, последнее место и призрачные шансы выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого мало побеждать самим, надо, чтобы параллельный матч в Копенгагене завершился вничью, в противном случае можно рассчитывать только на Лигу Европы. Если же «МЮ» не наберет максимум очков сегодня, ничья «Копенгагена» и «Галатасарая» — худший из возможных раскладов для англичан.

Главный фактор в пользу английского клуба — отсутствие турнирной мотивации у «Баварии», однако в субботу мюнхенцев размазали по полю во Франкфурте (1:5), а двух поражений подряд у «Баварии» не было аж четыре года. В распоряжении Томаса Тухеля немало интересных игроков, которые ждут своего шанса, и даже появление на поле резервистов не будет означать легкие 3 очка «МЮ». От прогноза на исход лучше отказаться: мы не знаем ни состава, ни настроя «Баварии», ни хороший это будет день для «МЮ» или плохой. Хозяева ринуться забивать необходимые им голы, а «Бавария» максимально опасна в игре на встречных курсах, что подтвердили 4:3 в Мюнхене в первом круге. На что-то подобное можно рассчитывать и в Манчестере, а определяющей в турнирном раскладе станет не эта встреча, а следующая в тексте.

Прогноз: победа «Галатасарая» за 2.70.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа A, 12.12.2023, 23:00 Копенгаген - Галатасарай -

Для датского и турецкого клубов все понятнее: победа означает выход в плей-офф ЛЧ — фантастический успех и для тех, и для других. Ничья ставит его под вопрос, но гарантирует «Копенгагену» евровесну. «Галатасарай» на протяжении 5 туров веселил абсолютно безбашенной игрой, разумеется, считает себя сильнее датчан и рвется это доказать на поле. Окан Бурук после триллера против «МЮ» (3:3) был крайне раздосадован тем, что «Бавария» не включила полные обороты, позволив копенгагенцам увезти ленивые 0:0 из Мюнхена, которые теперь вынуждают его команду в гостях играть первым номером.

Стоп. А разве «Галатасарай» не играет всегда первым номером, даже когда не стоило бы? «Копенгаген» Якоба Нееструпа старательно обороняется числом и умением, за креатив отвечают португалец Диогу Гонсалвеш, перешедший из «Бенфики», и норвежец Эльюнусси из «Саутгемптона», а в остальном о команде мало что можно сказать. На своем поле ее шансы оцениваются чуть предпочтительнее, но азарт, мастерство и опыт Икарди, Зиеша, Актюркоглу, Мертенса, Торрейры, Муслеры в решающий момент должны перевесить. Этот «Галатасарай» заслужил выход в плей-офф, так было бы справедливее всего.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.13.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа H, 13.12.2023, 23:00 Порту - Шахтер -

В группе Н «Барселона» не без заминок, но решила задачу выйти из группы. Это было важно после двух подряд неудачных кампаний. «Шахтер» всех удивил. Увольнение голландского тренера ван Леувена и назначение боснийца Пушича если и сказалось, то в положительную сторону: победа над «Барселоной» в Гамбурге (1:0) была образцовой, а из противостояния с «Антверпеном», как казалось, за третье лигоевропейское место «Шахтер» взял максимум очков, поэтому получил возможность замахнуться и на второе.

«Порту» Сержиу Консейсау тоже заслуживает выхода из группы, просто «драконам» чуть меньше повезло в матчах с «Барсой», где по игре они могли рассчитывать на очки. «Шахтер» в Германии был обыгран с запасом, и на домашнем стадионе «Порту» устроит ничья. Недооценивать «Шахтер» больше нельзя, поэтому воздержимся от советов по поводу исхода, но встреча, которая так много решает, вряд ли получится богатой на голевые моменты. Португальцы могут позволить себе не лететь сломя голову вперед, а «Шахтер», который в нынешней Лиге чемпионов оказался одним из лучших по игре в обороне, постарается использовать немногочисленные шансы, с реализацией у «горняков» тоже порядок.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.85

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 13.12.2023, 23:00 Боруссия Д - ПСЖ -

Развяка в «группе смерти» наверняка будет драматичной. Удивительно, что в ней есть команда, обеспечившая себе выход из группы заранее, и еще удивительнее, что это «Боруссия». Команда Терзича проводит далеко не безупречный сезон в Бундеслиге, но смогла воспользоваться проблемами «Ньюкасла» и «Милана». В игре с изначальным фаворитом из Парижа для первого места «шмелей» устроит ничья, да и поражение трагедией не станет. Богатому и амбицизному клубу из столицы Франции играть на ничью категорически нельзя, ведь «Ньюкасл» встречается с «Миланом» дома и в случае равенства очков опередит Париж, так что коллектив под руководством Луиса Энрике обязан идти вперед.

Гостей считают явным фаворитом, но оправданно ли? У «ПСЖ» два поражения в двух гостевых матчах с «Ньюкаслом» и «Миланом», причем абсолютно по делу, а Дортмунд, хоть и теряет очки в Бундеслиге, в Лиге чемпионов кроме стартового провала как раз в Париже выглядел предельно мобилизованным и внимательным во всех остальных матчах. На самом посещаемом стадионе Европы «Боруссия» почти всегда забивает (кроме матчей с «Баварией» и «Миланом»), «ПСЖ» не уходил без забитых мячей ни в одном из 5 туров, а сейчас они от Мбаппе и его товарищей нужнее всего. Это хорошее основание для прогноза «обе забьют — да», а значит парижанам нужно идти вперед за еще одним забитым мячом.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.07.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Группа F, 13.12.2023, 23:00 Ньюкасл Юнайтед - Милан -

«Ньюкасл» и «Милан» как отстающие зависят от исхода параллельной встречи и надеются на то, что Дортмунд не отдаст Парижу 3 очка. Надежд у «Ньюкасла» чуть больше: во-первых, «сороки» играют дома, во-вторых, при возможном равенстве очков с «ПСЖ» они окажутся выше по личным встречам. «Милан» — аутсайдер по всем раскладам, команде Пиоли в Англии нужна только победа, иначе она останется последней в группе. Похоже, от исхода игры в Ньюкасле зависит судьба самого Стефано Пиоли. После поражения от «Аталанты» о возможности отставки говорят уже вслух.

«Милану» в Лиге чемпионов тяжело даются голы. В гостях «россонери» вообще не забивали, а дома отличились больше одного раза только в героическом матче с «ПСЖ» (2:1), который и оставляет им шанс избежать последнего места. У «Ньюкасла» катастрофическая ситуация с травмами, десяток выбывших, неважная динамика в АПЛ, и «сорокам», может быть, разумнее охотиться на лигоевропейскую синицу, а не на гоняться за лигочемпионским журавлем с риском в случае поражения потерять все. Эдди Хау прямо говорит, что из-за отсутствия ротации команда очень устала, но это может быть военная хитрость, да и у «Милана» травмированных немало. Поэтому матч на севере Англии двух команд переживающих кризис имеет хорошие шансы оказаться осторожным и «низовым».

Игорь Борунов