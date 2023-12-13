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Чемпион Сербии удивит Гвардиолу: прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

Ждем сенсацию в Белграде.

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Источник: AP 2023

«Манчестер Сити» наконец прервал серию без побед в Англии, хотя с «Лутоном» пришлось помучиться. В Лиге чемпионов команда Гвардиолы уже гарантировала себе первое место. Тут осталась только одна мотивация: выбить 18 очков из 18, повторив достижение «Реала». Для «Црвены Звезды» эта встреча тоже не имеет турнирного значения, шансов не осталось даже на выход в Лигу Европы. Чемпион Сербии в этой ЛЧ старался играть зрелищно, прессинговал, лез в атаку и создавал моменты, но подвела реализация и слабая оборона.

Англичане прилетели в Белград без нескольких лидеров. Де Брейне, Холанд и Доку травмированы, Эдерсон заболел, так что состав будет явно неосновной. К тому же «Ман Сити» через неделю играть на клубном ЧМ, поэтому Гвардиола будет дозировать нагрузку на основу. «Црвена Звезда» же хочет хлопнуть дверью на прощанье и подарить праздник своим болельщикам. Сербы уже забивали «Сити» на выезде, теперь у них наверняка получится это сделать дома.

На индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1 БК «Марафон» дает хороший коэффициент 2,67. В хозяев поля верят мало, и этим можно воспользоваться. На то, что «Црвена Звезда» не проиграет, можно поставить в БК BetBoom за 2,55.

Андрей Санталов.

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