«МЮ» ждет проклятие «Энфилда», «Штутгарт» проверит «Баварию»

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Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 за 2.55.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 17, 16.12.2023, 23:00 Валенсия - Барселона -

«Валенсия» не представляет грозную силу в Испании, хотя и способна доставить проблемы кому угодно: лидер чемпионата «Жирона» еле вымучила победу над «летучими мышами» дома, а «Барсе» играть в гостях. Главный клуб Каталонии пока не оправился от унизительной оплеухи в игре с той же «Жироной» (2:4). Хави передумал играть последний матч группы ЛЧ с «Антверпеном» дублем («Барсе» нынче важна любая копеечка призовых от УЕФА), но все равно уступил в Бельгии (2:3).

Теперь за два подряд неприятных поражения «Барсе» обязательно нужно ответить, поэтому на игру в Валенсии «блауграна» выйдет предельно мобилизованной и будет сражаться за каждый метр поля. «Валенсия» катастрофически мало забивает, на уровне последних команд Ла Лиги, но после травмы тер Стегена «Барса» нервно играет в обороне. Уверенности в сменщике немца Иньяки Пенье пока нет. Все это дает основания полагать, что матч выйдет обильным на голы.

Прогноз: победа «Арсенала» и «обе забьют — да» за 3.00

Футбол Англия 2023/2024 Тур 17, 17.12.2023, 17:00 Арсенал - Брайтон -

«Брайтон» и «Арсенал» солидно завершили групповой этап еврокубков в Лиге Европы и Лиге чемпионов соответственно, и теперь пора поправить дела во внутреннем чемпионате, где «Арсенал» потерял лидерство, а «Брайтон» никак не может одержать две победы подряд и занимает лишь 8-е место, хотя от Де Дзерби привыкли ожидать большего. До поражения от «Астон Виллы» команда Артеты выдала шесть побед подряд, и на своем стадионе считается безоговорочным фаворитом.

Ставку можно сделать намного интереснее, если вспомнить о характерном стиле «Брайтона», который никого не боится и всегда показывает яркий атакующий футбол, даже если это идет в ущерб обороне. В 20 последних матчах чемпионата Англии «Брайтон» обязательно забивал сам и пропускал. Невозможно не пользоваться таким устойчивым трендом.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 за 2.25.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 17, 17.12.2023, 19:30 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -

Никогда еще болельщикам «Манчестер Юнайтед» не было так страшно. Находясь в полном раздрае, переписав клубные антирекорды за последние десятилетия, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов, «МЮ» едет играть на, пожалуй, самый неудобный для себя в мире стадион «Энфилд». Есть и хорошая новость: сыграть с принципиальным соперником хуже, чем в прошлый раз (0:7), практически невозможно. Можно расслабиться и попробовать сотворить сенсацию.

Правда, в нее никто не верит. «МЮ» не побеждал на «Энфилде» почти 8 лет, и в 7 из 8 последних матчей даже не смог забить. Разница мячей в них — 18:1 в пользу хозяев, но стоит заметить, что целых три игры гостям удалось завершить с достойным счетом 0:0. Но в 0:0 тоже никто не верит. «Ливерпуль» — лидер, много забивает, «МЮ» очень много пропускает. В матче не сыграет один из лучших и ключевых футболистов манкунианцев Бруну Фернандеш. Шансов нет? Нет.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 1.92.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 15, 17.12.2023, 21:30 Бавария - Штутгарт -

Еще недавно в этом противостоянии было бы все ясно, но «Штутгарт» добился феноменального прогресса, превратившись из аутсайдера Бундеслиги в одного из ее лидеров. Рывок швабов немножко остался в тени великолепно выступающего «Байера», но не отметить его нельзя. Готова ли команда Себастьяна Хенесса играть на равных с грандами из грандов, станет понятно в Мюнхене.

Представители Баден-Вюртемберга очень хороши в атаке, и дело не только в одном из лучших бомбардиров лиги Серу Герасси. Кстати, любопытной будет их очная дуэль с лучшим бомбардиром Харри Кейном. Коэффициенты на исход смещены в сторону «Баварии» и не вполне учитывают расклад сил по сезону, поэтому лучше обратить внимание на тотал. Защитные метрики у обеих команд не так внушительны, как атакующие, то есть, похоже, нас ждет классическая немецкая перестрелка, пробивающая все тоталы больше.

Прогноз: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 за 2.44.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 16, 17.12.2023, 22:45 Лацио - Интер -

«Лацио» Маурицио Сарри удивил тем, насколько легко римляне вышли в плей-офф Лиги чемпионов, ведь в национальном первенстве дела у них идут неважно (10-е место), да и впечатляющего футбола команда не показывает. В отличие от «Интера» Симоне Индзаги, который, правда, тоже остался в своей группе ЛЧ лишь вторым, не сумев в нужный момент одолеть дома «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

Тем не менее, на настоящий момент уровень команд заметно отличается. Впечатляющая беспроигрышная серия «интеристов» тянется с 27 сентября и составляет 14 матчей во всех турнирах. «Лацио» ничем подобным похвастаться не может, но заметно, что «бело-голубые» наладили оборону и пропускают достаточно мало. От обороны, несмотря на наличие в составе прекрасных форвардов, пляшет и команда Индзаги. В заочной борьбе с «Ювентусом» «Интер» не имеет права терять очки, а оснований ждать открытой результативной игры у нас нет.

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 3.5 за 2.36.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 17, 17.12.2023, 23:00 Реал - Вильярреал -

«Реал» считается фаворитом номер один не только чемпионата Испании, где он пока отстает на 2 очка от «Жироны», но и Лиги чемпионов, судя по раскладам перед жеребьевкой плей-офф. Тем не менее, команда Карло Анчелотти не безупречна, что доказал выезд в Севилью к «Бетису» (1:1). Но то в гостях. На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» побеждает почти любые команды (кроме соседей из Мадрида). Мудрый папо Карло твердой рукой ведет ротацию, и даже травмы не сказываются ни на выступлении в Ла Лиге, ни на бодром марше по Лиге чемпионов.

«Вильярреал» с вернувшимся Марселино потряхивает. 13-е место — ниже, чем все привыкли. Только что «желтая подводная лодка» выдала триллер во Франции, не без везения удержав победу над «Ренном» и первое место в группе. И в этом матче, и в других была видна уязвимость команды при фланговых атаках и навесах. Анчелотти знает, как это использовать. Ждем яркой результативной игры.

Игорь Борунов