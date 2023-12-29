«МЮ», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Юве» покажут класс в Новый год

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Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.27.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 20, 30.12.2023, 20:30 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед -

Вот и пролетел «боксинг дэй», но в Англии в новогодние праздники играют просто без остановки. «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно вдохновила по-настоящему рождественская волевая победа над «Астон Виллой», и, наверное, даже еще больше новость о смене власти в клубе. Тен Хаг радовался так, как будто выиграл трофей, но какой «МЮ» настоящий, который кошмарно ошибался в первом тайме с «Виллой» или тот, что геройствовал во втором?

У «Ноттингем Фореста» свой праздник: смена тренера, первая за 8 матчей и лишь четвертая за сезон победа и где — на поле недавнего участника Лиги чемпионов «Ньюкасла». Но «сороки» страдают от травм, еле набирая состав, а Крис Вуд, который сделал хет-трик в ворота своей бывшей команды, в двух последних матчах забил больше, чем за полгода, и, если и похож на Эрлинга Холанда, то только по комплекции. У 16-й команды Англии просто нет состава, чтобы противостоять воспрявшему «МЮ», а коэффициенты таковы, что можно не добавлять в уравнение вероятное с манкунианской обороной «обе забьют — да». Даже если нет, Бруну, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд обеспечат вам призовые.

Прогноз: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 за 2.55.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 18, 30.12.2023, 22:45 Ювентус - Рома -

В Италии предновогодний тур завершит знаковое противостояние «Ювентуса» и «Ромы». «Ювентус» в необычном для себя сезоне без еврокубков делает то, что ему не удавалось в предыдущем: берет практически все свои очки и за 17 туров проиграл лишь «Сассуоло». После внезапной ничьей с «Дженоа» мощный «Интер» оторвался на 4 очка, но борьба за скудетто, скорее всего, еще впереди. «Рома» Моуринью, как и все последние сезоны, как будто привязана к 5−7-м местам, хотя явно способна на большее. Уверенная по игре победа над чемпионом «Наполи» (2:0) тому подтверждение.

Противостояние тактических гиков Аллегри и Моуринью почти наверняка не будет богатым на голы. Хотелось бы взять 1Х + ТМ 2.5, но коэффициент низковат. Поэтому обратим внимание на то, что «Роме» при всей ее интересности не даются матчи с сильными соперниками: поражения от «Милана» и «Интера», ничья с «Лацио» и вот наконец-то победа над неаполитанцами, которые в этом сезоне выступают заметно хуже, чем в предыдущем. «Ювентус» дома побеждает в три раза чаще, чем играет вничью. Взяв победу «Юве», можно приподнять планку ТМ. Теперь и 2:1 или 3:0 нас устроит.

Прогноз: победа «Арсенала» и «обе забьют — нет» за 2.75

Футбол Англия 2023/2024 Тур 20, 31.12.2023, 17:00 Фулхэм - Арсенал -

Впервые в сезоне «Арсенал» потерял очки в двух турах АПЛ подряд. Кризис? Скорее, просто сложная связка матчей. Сначала качественная ничья на «Энфилде», а затем обескураживающее поражение от «Вест Хэма»: как можно проиграть матч, нанеся в пять раз больше ударов по воротам? Легко — пропустив два из трех в створ своих. Причем третий — отраженный Райей пенальти. «Молотки» выжали почти максимум из своих моментов, но «Фулхэм» совсем не такой конкретный в этом сезоне.

Трудно поверить, что «дачники» всего три недели назад уничтожили тот самый «Вест Хэм» со счетом 5:0, потому что в четырех следующих матчах они взяли одно очко и забили один гол, пропустив девять. «Арсенал» получил необходимую встряску, Артета сделает выводы, кроме того «канонирам» надо отомстить за летнюю ничью на «Эмирейтс», которую «Фулхэм» вырвал вдесятером. Зато на «Крэйвен Коттедж» «Арсеналу» играется даже легче: пять побед в пяти последних матчах с разницей 17:2. У «Фулхэма» отрубило атаку, а самый надежный по игре в обороне в гостях в АПЛ «Арсенал» разъярен ляпами в последних матчах и постарается все исправить. Класса для этого у вице-чемпионов достаточно.

Прогноз: победа «Ливерпуля» с форой -1.5 за 2.14.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 20, 1.01.2024, 23:00 Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед -

Как быстро и легко доесть оливье 1 января? Конечно, следя за матчами АПЛ. Банда Клоппа идеально отреагировала на трудности в игре с «Арсеналом», забив четыре гола «Бернли», два из которых, правда, отменили судьи. «Ливерпуль» готов всерьез рубиться за чемпионский титул, это уже понятно. Как и то, что «Ньюкасл» угодил в затяжной кризис и уже точно не повторит успех предыдущего сезона. В борьбу за высокие места параллельно с выступлениями в Европе «Ньюкасл» вошел с явным некомплектом состава и короткой скамейкой. Плотный календарь, разочарование в Лиге чемпионов и эпидемия травм превратили сильную команду в одну из худших в Англии по результатам последних туров. Эдди Хау и его игроков сложно в этом упрекнуть. Остается терпеть.

Терпеть на «Энфилде» получается лишь у самых сильных. «Ливерпуль» вступает в 2024 год лидером по потерянным очкам и сделает все, чтобы быть впереди «Арсенала» и не подпускать не менее опасного конкурента в лице «Ман Сити». «Красные» готовы забивать и много. «Ньюкасл» не готов к повторению подвига «Вест Хэма» против «Арсенала», а разрыв по xG и ударам по итогам матча наверняка будет еще больше. Победа хозяев с разницей от двух мячей выглядит разумной ставкой.

Игорь Борунов