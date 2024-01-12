Онана не спешит в сборную, а у Захаряна первое баскское дерби

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Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 2.24.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 21, 13.01.2024, 20:30 Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити -

Всего месяц-другой назад визит в Ньюкасл был серьезным испытанием даже для самых сильных команд, но теперь этот выезд не воспринимается по-особенному: команда Эдди Хау стремительно рухнула в середину таблицы, проиграв семь матчей АПЛ из 10 последних. «Сити» напротив после заминки в конце ноября снова обыгрывает всех подряд и по традиции гонится за «Ливерпулем», а теперь наконец-то в строй вернулся главный диспетчер команды Гвардиолы Кевин Де Брейне.

«Сити» есть за что поквитаться с «Ньюкаслом»: именно на севере Англии еще в сентябре «горожане» лишились первого возможного в этом сезоне трофея, вылетев из Кубка Лиги. Армада Хосепа Гвардиолы будет беспощадна и в последнее время (да и всегда) играет очень результативно. Даже если «Ньюкасл» сможет ввязаться в бой, итог его почти предрешен, а в процессе команды должны без проблем пробить хотя бы ТБ 2.5.

Прогноз: победа «Атлетика» за 2.07.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 20, 13.01.2024, 20:30 Атлетик - Реал Сосьедад -

Пока испанские гранды в Саудовской Аравии выясняют, кому достанется Суперкубок страны, на Пиренеях тоже есть, что посмотреть, например, дерби Страны Басков, надеемся, с участием Арсена Захаряна, который вернулся в строй к январю. Баскские клубы традиционно солидно идут по дистанции чемпионата и оба покушаются на лигочемпионские места «Атлетико» и «Барселоны», так что это игра за 6 очков, на которые как раз и отстает клуб Захаряна.

Соседи из Бильбао проводят выдающийся сезон и идут на один из лучших показателей в своей истории. В чемпионскую гонку «Атлетик» не вмешается, но готов потрепать нервы тем, кто окажется в ней позади. Дополнительный козырь «атлетов» — домашний стадион «Сан-Мамес», где они уступили в этом сезоне лишь мадридскому «Реалу». Зато в Сан-Себастьяне были биты аж 3:0, так что пришло время реванша. Клуб Арсена Захаряна этой зимой не так стабилен и испытывает проблемы с забитыми мячами, а красно-белые из Бильбао не пропустили ни одного гола в четырех матчах подряд. Все идет к тому, что «Атлетик» сможет адекватно ответить на гостевые 0:3 первого круга, даже если победа не окажется столь же уверенной по счету.

Прогноз: ничья или победа «Тоттенхэма» (Х2) и «обе забьют — да» за 2.14

Футбол Англия 2023/2024 Тур 21, 14.01.2024, 19:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур -

Главный матч 21-го тура в Англии. «МЮ» по-прежнему в серьезном кризисе, а «Тоттенхэм» взбодрился и снова на подступах к топ-4 АПЛ. У обеих команд могут быть потери из-за континентальных первенств Азии и Африки: «МЮ» должен был впервые сыграть без противоречивого Андре Онана, а «шпоры» лишились своего лучшего игрока и бомбардира Сон Хын Мина. Почему «должен был», сейчас объясним.

Исход битвы на «Олд Траффорд» выглядит максимально непредсказуемым. От нынешнего «МЮ» можно ждать чего угодно, от триумфа до провала, а для «Тоттенхэма» Сон всегда значил больше, чем уехавший летом в «Баварию» Харри Кейн, и после этого трансфера кореец тем более незаменим. Сложно сделать прогноз и на голы, хотя букмекеры ждут хорошей результативности. Рискованный стиль «Тоттенхэма» Постекоглу приводит к тому, что «шпоры» нечасто играют на ноль, а «МЮ», кажется, все-таки не спешит прибегнуть к помощи турка Байындыра в воротах и выпросил у сборной Камеруна отгул для Онана, ведь в АПЛ Андре обычно «тащил». Окончательный прогноз складывается из впечатления, что «Тоттенхэм» на сегодня выглядит более крепкой командой, которая лучше справляется с кадровыми потерями и другими негативными обстоятельствами, чем «Ман Юнайтед» тен Хага.

Прогноз: Победа «Милана» или ничья (1Х) и «обе забьют — да» за 2.33

Футбол Италия 2023/2024 Тур 20, 14.01.2024, 22:45 Милан - Рома -

Уже шестой сезон «Рома» топчется между пятым и седьмым местом в Италии. За это время сменилось четыре разных чемпиона, в том числе скудетто выиграл и «Милан». Впрочем, бывает хуже — после поражения в дерби с «Лацио» «волки» опустились уже на 8-е место. «Милан» при всех своих проблемах стойко держится третьим, а «Роме» не уступает уже четыре года, хотя регулярно играет с ней вничью.

«Рома» на матч в Милане потеряла Особенного: Жозе Моуринью назвал судью дерби «сукиным сыном» и отбывает дисквалификацию. Зато наконец-то в строю и силе оба главных ударных форварда: Лукаку и Дибала. Это дает римлянам больше шансов забить на «Сан-Сиро», а вот добиться чего-то лучше ничейного результата сложно. «Милан», бывает, проигрывает на своем поле — например, только что в Кубке «Аталанте» — но дважды подряд очень редко. При этом оба клуба для итальянского чемпионата забивают достаточно много — ждем обмен голами и на этот раз.

Игорь Борунов