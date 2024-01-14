«Барсе» будет тяжело. На что ставить в суперкубковом Эль-Класико

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Третий год подряд гранды мотаются в Саудовскую Аравию (за хорошие премиальные, разумеется), чтобы провести финал четырех, в который превратился Суперкубок Испании. Все делают вид, что турнир в нынешнем виде задуман совсем не для того, чтобы добавить в календарь плюс одно Эль-Класико. За это время дважды в решающем матче мелькал «Атлетик», один раз — «Атлетико», но год назад звезды сошлись, и «Барселона» в прекрасном стиле разобралась с тогда еще действующим победителем Лиги чемпионов «Реалом» — 3:1.

Роберт Левандовски

Из авторов голов Карим Бензема теперь ушел в самоволку из саудовского клуба, Гави травмирован, Левандовски сник и проводит наименее результативный сезон за последние 9 лет, и только Педри вовремя вернулся в строй и будет сегодня одной из главных надежд каталонцев на поле на то, чтобы опрокинуть фаворита. За год расклад сил серьезно изменился. «Барса» больше не лидирует в чемпионате Испании, вчера ее вообще выпихнули за пределы тройки баски из Бильбао, а Карло Анчелотти в который раз пересобрал «Реал», и Мадрид снова чрезвычайно хорош. Про Бензема все забыли — зачем он, когда есть вундеркинд Беллингем.

Джуд Беллингем

«Реал» опять марширует к лаврам победителей всего, ждет, когда выдохнется дерзкая «Жирона», и в этом сезоне уступил лишь раз, 24 сентября в дерби с «Атлетико». Последнее Класико в Барселоне долго обещало успех старательным хозяевам, но во втором тайме Джуд Беллингем решил, что это не дело, добыв «Реалу» триумф в логове врага.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456247146&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С учетом всего, что происходило в последние пару месяцев, даже странно, что на нейтральном стадионе в Эр-Рияде шансы «Барселоны» взять трофей оцениваются так реалистично (коэффициент на итоговую победу «Реала» — 1.77, «Барселоны» — 2.20).

На что ставить

Прогноз: победа «Реала» в основное время за 2.31.

Уважение к бойцовским качествам команды Хави позволяет рассмотреть целый букет перспективных ставок на «Реал». В конце октября «Барса» смотрелась молодцом. Многие ждали, что Мадрид сметет «блауграну» на холме Монжуик, но каталонцы дали бой и взяли бы заслуженные очки, если бы не гениальный Беллингем. Соотношение сил с тех пор приблизительно сохранилось, но у «Барсы» перед битвой снова вылетел важный игрок: теперь травму получил Рафинья. Увы для католонцев, объективно тягаться с «Реалом» сегодня сложно, хотя, разумеется, они постараются.

Карло Анчелотти и Хави

Ставка на победу «Реала» по итогам основного времени (2.31) таит рабочий риск. Установки Хави за последний год не изменились. Чемпионом Испании-2023 «Барса» стала не из-за Левандовского или других игроков атаки, а благодаря прекрасной командной игре в обороне. Которой больше нет: за весь прошлый чемпионат «Барселона» пропустила 20 голов, а к январю нынешнего — уже 22. Тем не менее, многие эксперты прогнозируют более закрытый характер Класико, чем обычно. «Барса» может попытаться связать «Реал» и хотя бы дотянуть до дополнительного времени. Так что можно промахнуться и с другим вариантом: двойной шанс «Реала» в основное (1Х) и тотал больше 2.5 за 2.32 — 1:1 по итогам 90 минут, и такая надежная ставка сгорит.

Но как мощен «Реал» в атаке, мы видели только что, в роскошном полуфинале с «Атлетико» (5:3 по итогам овертайма). Беллингем стал забивать меньше, чем в начале сезона, а больше играть на команду? Не беда. Игра коллектива Анчелотти не завязана на индивидуальностей. Оказывается, даже защитники вроде Рюдигера, Менди и Карвахаля могут вдруг стать бомбардирами, а если собьется прицел у Винисиуса и Родриго, решающие уколы нанесут Хоселу и Браим Диас. Непонятно, как сменщику травмированного тер Стегена Пенье не получить хотя бы два мяча в сетку по итогам 90 минут. Отсюда ставка на тотал «Реала» больше 1.5 за 1.98.

Наконец, последний важный тренд для прогнозов. «Реал» значительно превосходит «Барсу» по глубине и качеству скамейки. Тут кроется самый большой разрыв между клубами сегодня. Даже если «сине-гранатовым» снова удастся сдержать «сливочных» в первые 45 минут, как в прошлый раз, игровое преимущество Мадрида и острота у ворота Пеньи должны расти после замен. Если хотите сыграть на этом, предлагаем еще два варианта ставки: самый результативный тайм — второй за 2.03 и «Реал» забьет больше во втором тайме — за 2.44.

Игорь Борунов