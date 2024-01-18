«Интер» рвется к трофею, «Арсенал» гонится за «Ливерпулем»

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Прогноз: тотал «Интера» больше 1.5 за 1.83.

Испанцы освободили место, и разыгрывать свой Суперкубок в Саудовскую Аравию немедленно прибыли итальянцы. Второй полуфинал вышел чуть посолиднее, все-таки «Наполи» все еще в кризисе и ближе к середине таблицы, а «Фиорентину» не рассматривают как реального претендента на трофей. Другое дело, «Лацио» и особенно «Интер». Лациале прибавили в последнее время, выдав серию из пяти побед подряд во всех турнирах, но началась она как раз после домашнего поражения от «Интера» (0:2) месяц назад, который в этой паре выглядит явным фаворитом.

В отдельно взятом матче случиться может все что угодно, и все же выход в финал «Интера» выглядит значительно более вероятным событием, вот только коэффициент на это чересчур низкий — 1.30, поэтому лучше рассмотреть другие варианты. В упомянутых успешных для себя матчах «Лацио» не пропускал более одного мяча, но и соперники были не чета «Интеру», который забивает намного больше всех остальных итальянских клубов. Для сравнения у миланцев 49 забитых мячей в Серии А, и занимающий довольно высокое шестое место «Лацио» подопечные Индзаги опережают аж вдвое (24). Вот и в пятницу Лаутаро, Тюрам-младший и Чалханоглу должны покуражиться, а у голкипера «Лацио» Проведеля будет тяжелый вечер.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 за 2.03.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 21, 20.01.2024, 15:30 Арсенал - Кристал Пэлас -

В Англии пройдет вторая половина 21-го тура — первые пять матчей сыграли неделю назад. «Арсенал» постарается догнать «Виллу» с «Сити» и не отпустить еще дальше «Ливерпуль», но для этого «канонирам» надо обязательно обыграть в дерби «Кристал Пэлас». У команды Роя Ходжсона все плохо, а сам 76-летний ветеран тренерского цеха — кандидат номер один на следующее увольнение в АПЛ, зато «орлы» недавно вошли в эксклюзивный клуб тех, кто тормознул «Манчестер Сити» и устроил в Англии реальную интригу в борьбе за титул. «Пэлас» почти не побеждают, но нет-нет да и играют вничью с большими клубами.

У Микеля Артеты внезапно нарисовалась серия из трех поражений подряд — ее тоже пора прервать, тем более, на работу над ошибками у «Арсенала» было аж две недели, и хозяева «Эмирейтс» будут намного свежее соперника, который 17 января провел переигровку кубковой встречи с «Эвертоном» (0:1). Главная проблема «Арсенала» в последнее время — низкая реализация голевых моментов при внушительном числе ударов по воротам, а «Кристал Пэлас» обычно стойко обороняется и не допускает разгромов. Поэтому ожидаем победу фаворита, но вряд ли она будет легкой и с большой разницей мячей.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и «обе забьют — да» за 2.90

Футбол Англия 2023/2024 Тур 21, 21.01.2024, 19:30 Борнмут - Ливерпуль -

Одни догоняют, другие убегают. Единоличному лидеру АПЛ «Ливерпулю» нужна победа в Борнмуте, чтобы оторваться от преследователей на 5 очков. Это третья очная встреча соперников за сезон, первые две «Борнмут» проиграл, но оба раза смог забить. Даже без Мохамеда Салаха, уехавшего на Кубок Африки, с фаворитом встречи все понятно. Без египтянина «Ливерпуль» уже успел победить Кубке и в Кубке Лиги, теперь попробует сделать то же самое в АПЛ, обходясь еще и без травмированного Трента.

«Борнмут» в последнее время тоже хорош. Команда под руководством Андони Ираолы в последних девяти матчах проиграла лишь «Тоттенхэму» и, например, разгромила в гостях 3:0 «Ман Юнайтед», так что Юрген Клопп и его подопечные вряд ли позволят себе недооценить такого соперника. Козырь «Борнмута» — нападение. У «вишенок» в составе лучший игрок декабря в АПЛ Доминик Соланке, а «Ливерпуль», хоть и пропустил меньше всех в чемпионате, но допускает опасные моменты у своих ворот регулярно и на ноль играет далеко не всегда.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.42.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 18, 20.01.2024, 20:30 РБ Лейпциг - Байер -

«Байер» Хаби Алонсо проводит исторический сезон, но ему все сложнее будет преодолевать возрастающее давление. «РБ» Марко Розе отстал от дуэта лидеров и не претендует на титул, но должен брать уже привычную путевку в Лигу чемпионов. После очень короткой в этом сезоне зимней паузы «Лейпциг» уже успел проиграть дома «Айнтрахту», а невероятный «Байер» опять победил благодаря голу на 94-й минуте в Аугсбурге.

Ближайший месяц будет для «Байера» испытанием: три ведущих футболиста — лучший бомбардир Виктор Бонифасе и два основных защитника Тапсоба и Коссуну — отправились на Кубок Африки. Без них в Лейпциге будет тяжело: букмекеры даже считают победу хозяев самым вероятным исходом несмотря на то, что «Байер» — единственная команда Европы, которая в этом сезоне не проигрывала. Исход может быть любым, а значение встречи так велико, что она, вероятно, окажется не такой открытой, как принято в Германии, и голов будет намного меньше, чем в очном матче первого круга (3:2).

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.05

Футбол Испания 2023/2024 Тур 21, 21.01.2024, 20:30 Бетис - Барселона -

Следим, как «Барселона» отреагирует на поражение по всем статьям в суперкубковом Класико. Сегодня на разогреве у каталонцев встреча Кубка с «Унионистас», в которой нельзя провалиться, но воскресный выезд в Севилью, конечно, тяжелее. «Бетис» Мануэля Пеллегрини решает свои задачи (выход в еврокубки), но не откажется многократно усилить разговоры об отставке Хави.

У «Барсы» 33 несчастья: надо переварить позор в Класико, а укороченная из-за травм скамейка заставляет кубковый матч в Саламанке играть практически основой, без отдыха и перезагрузки. «Бетис» готовится к игре в недельном цикле и проведет ее дома, где еще ни разу в этом чемпионате не уступал. Даже мадридский «Реал» недавно еле унес ноги с «Бенито Вильямарин», сыграв 1:1, причем моментов у хозяев было больше. Перекос коэффициентов в пользу «Барсы» не слишком оправдан. Каталонцы могут как отличиться в этой игре, так и провалить ее. У «Бетиса» проблемы с атакой, «огурцы» хотели бы забивать больше, но раздрай в обороне «Барсы» им в помощь, что же до команды Хави, в ее характере сомнений нет, и Левандовски с товарищами найдут ключи к воротам соперника.

Игорь Борунов