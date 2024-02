Русские в Монако, Клопп против Артеты, дерби Италии и Мадрида

Перекос коэффициентов в пользу «МЮ», возможно, объясняется тем, что манкунианцы исторически очень хороши в феврале: шесть лет не проигрывают в АПЛ никому. Но команда тен Хага слишком нестабильна, а в обороне может вспыхнуть в любой момент, чтобы уверенно говорить о дежурной победе. Кстати, и «Вест Хэм» для клуба, претендующего на попадание в еврокубки, многовато пропустил в этом сезоне, даже на один гол больше своего соперника. Поэтому show must go on, Онана снова в центре внимания, и побольше как красивых, так и нелепых голов.