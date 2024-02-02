Русские в Монако, Клопп против Артеты, дерби Италии и Мадрида

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Прогноз: победа «Монако» и тотал больше 2.5 за 2.21.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 20, 4.02.2024, 15:00 Монако - Гавр -

Очередную встречу Головина и Кузяева нельзя обойти вниманием. Игра первого круга в Гавре завершилась со счетом 0:0, но не была скучной. «Гавр» успешно решает задачу на первый за долгое время сезон в Лиге 1, держится в середине таблицы и может отнять очки у кого угодно, а от «Монако» ждут большего: клуб Александра Головина замыкает лигочемпионскую четверку, но, как обычно, идет на грани. К тому же, у монегасков есть горький опыт неудачной квалификации летом, и, чтобы групповой этап ЛЧ стал реальностью, желательно забраться выше.

В 2023-м у «Монако» была серия побед дома, но последние две игры в княжестве клуб Головина проиграл — «Лиону» и «Реймсу». Зато в Марселе команда Ади Хюттера, оставшись в меньшинстве, смотрелась солидно и едва не выиграла, сведя матч вничью. Теперь, при всем уважении к «Гавру», который всегда бьется до последнего и проиграл в чемпионате лишь 6 матчей из 19 («Монако» — 5), задача проще. Все считают монегасков фаворитами, и они должны брать свое. При непосредственном участии Головина «Монако» остро и результативно действует в атаке последний месяц, забивая 2−3 мяча в каждой игре, но и «Гавр» способен огрызнуться.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.98

Футбол Англия 2023/2024 Тур 23, 4.02.2024, 17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -

С «МЮ» не соскучишься. На неделе команда тен Хага вырвала сумасшедшую победу в Вулверхэмптоне (3:4), а теперь дома померяется силами с коллективом Дэвида Мойеса, который совсем недавно одолел ее в Лондоне (2:0) и в таблице АПЛ опережает на одно очко. Если «МЮ» весел до безумия, то «Вест Хэм» обвиняют в том, что команда медленная, скучная и действует по принципу «как бы чего ни вышло». Чья философия победит — увидим в воскресенье.

Перекос коэффициентов в пользу «МЮ», возможно, объясняется тем, что манкунианцы исторически очень хороши в феврале: шесть лет не проигрывают в АПЛ никому. Но команда тен Хага слишком нестабильна, а в обороне может вспыхнуть в любой момент, чтобы уверенно говорить о дежурной победе. Кстати, и «Вест Хэм» для клуба, претендующего на попадание в еврокубки, многовато пропустил в этом сезоне, даже на один гол больше своего соперника. Поэтому show must go on, Онана снова в центре внимания, и побольше как красивых, так и нелепых голов.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.94

Футбол Англия 2023/2024 Тур 23, 4.02.2024, 19:30 Арсенал - Ливерпуль -

Это был хороший разогрев, но главный матч в Англии начнется сразу после. «Манчестер Сити» рад, что календарь стукнул лбами двух конкурентов, а самим «Арсеналу» и «Ливерпулю» надо доказать амбиции в очном матче. Все погрустили по поводу заявления Юргена Клоппа о грядущем уходе, но не выбрал ли хитроумный немец момент именно чтобы дать прививку эмоций на финишный спурт? «Ливерпуль» рвет и мечет за тренера, невыносимо прекрасен и готов вслед за «Челси» разбирать на кусочки следующий столичный клуб.

В декабре соперники выдали классный матч на «Энфилде», логично завершившийся вничью 1:1. В промежутке было кубковое поражение «канониров» дома (0:2), хотя и не вполне по игре. «Ливерпуль» справляется без Салаха, но теперь потерял еще и Нуньеса, который при всех шутках о его промахах, добавляет огня в атаке. Под очарованием от игры «красных» подмывает сделать ставку на гостей с коэффицентом 3.05, тем более, «Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних очных встреч на «Этихаде», но уважение к мастерству Артеты и его команды, которой с учетом турнирного положения победа нужна больше, когда гостей вполне устроит ничья, диктуют выбор варианта надежнее, тем более, он почти верный.

Прогноз: победа «Аталанты» за 2.09.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 23, 4.02.2024, 20:00 Аталанта - Лацио -

В Италии свой разогрев перед главным матчем. «Аталанте» Алексея Миранчука, который снова играет, забивает и отдает голевые передачи, надо закрепиться в четверке лучших, а «Лацио» туда прорваться. Сказать проще, чем сделать. Команда Маурицио Сарри нынче скучна, хотя в прошлом туре забила один из лучших незасчитанных из-за офсайда голов в истории. А толку — 0:0 с «Наполи». «Аталанта» же набрала хороший ход, особенно впечатляет гостевая победа над «Миланом» 10 января.

У команды Гасперини намного более разнообразная и интересная атака, которая сильна не только Миранчуком. Пока Лукман на Кубке Африки, раззабивались бельгиец де Кетеларе и голландец Копмейнерс. Даже удивляет, почему коэффициент на успех бергамасков такой высокий. Видимо, дело в том, что «Лацио» умеет сушить игру и кроме «Интера» с ноября никому в Италии не проигрывал. Но это не должно смутить вдохновенную «Аталанту», которая сейчас просто сильнее.

Прогноз: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 за 2.38.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 23, 4.02.2024, 22:45 Интер - Ювентус -

Кстати о вдохновенной атаке и об «Интере», который проведет, возможно, ключевой матч всего чемпионата с участием двух явных лидеров. Кстати о скучных командах — проведет его с «Ювентусом». Исход дерби Италии, как его называют, непросто точно предсказать, а вот сценарий игры совершенно прозрачен: мощный «Интер» будет давить, а прагматичный «Ювентус» — терпеливо обороняться ради жалящего удара в контратаке. Одного или двух, вряд ли более.

«Интер» доминирует в Италии по забитым голам, здесь «Ювентус» далеко отстал, зато почти так же надежен в обороне. Лаутаро Мартинес наверняка выиграет гонку бомбардиров, хотя у «Ювентуса» очень вовремя вернул себе чутье снайпера Душан Влахович, молчавший большую часть осени. За январь серб забил даже больше аргентинца — 6:5. Система Аллегри дала сбой против скромного «Эмполи», а у «Интера» не видно слабых мест. Если надо, он может быть прагматичнее «Ювентуса», поэтому главный тренд дерби Италии — низ по голам, вот только коэффициент на ТМ2.5 слишком низкий, поэтому есть смысл рискнуть и опереться на неуязвимость «Интера», даже против самого крепкого соперника, какой есть у него в Италии. Выбрав П1, сразу получаем возможность поднять планку тотала, оставив «Юве» и Влаховичу шанс на контригру.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.60.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 23, 4.02.2024, 23:00 Реал - Атлетико -

Вкуснейшее футбольное воскресенье завершится огненным мадридским дерби. Пока «Барса» переживает кризис, оно интригует даже больше Эль-Класико. В сентябре банда Симеоне хлопнула выглядевший непобедимым «Реал» 3:1. В январе «Реал» вроде бы отомстил в полуфинале Суперкубка (5:3), но легко ему не было, что тут же подтвердила очередная оплеуха от «Атлетико» в Кубке короля, и снова с дополнительным временем (4:2). И вот после трех крутейших битв нас ждет четвертая.

Как и «Реал», «Атлетико» в очень хорошей форме, а главное — только Симеоне и знает в Испании, как играть против Анчелотти. Вилка коэффициентов на исход вообще не привлекает. Против «Реала» ставить сложно, но 1.77 на его победу — это неуважение к «Атлетико», особенно когда у «сливочных» проблемы сзади: дисквалификация Тчуамени и возможная травма Рюдигера, который не смог доиграть матч с «Хетафе». 3:1 и дважды 2:2 в основное время без учета экстратаймов заставляют присмотреться к тоталу. Пусть Беллингем, Родриго, Винисиус, Мората и Гризманн продолжают в том же духе.

Игорь Борунов