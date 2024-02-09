«Байер» и «Жирона» против «Баварии» и «Реала». Ждать ли сенсаций

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Прогноз: Х2 (ничья или победа «Интера») и «обе забьют — да» за 2.34

Футбол Италия 2023/2024 Тур 24, 10.02.2024, 20:00 Рома - Интер -

Похоже, увольнение Жозе Моуринью пошло «Роме» на пользу. С Даниэле де Росси у руля римляне впервые с октября выиграли три матча чемпионата Италии подряд. Правда, обыграны были команды с самого дна таблицы. И вот настоящая проверка: матч с лидером, находящимся в роскошной форме.

До старта плей-офф Лиги чемпионов «Интер» вообще не может найти себе достойных соперников. Главный конкурент в битве за скудетто «Ювентус» обыгран и отброшен назад в таблице. Поэтому «Рома» даже на своем поле — глубокий аутсайдер. Но когда-то победная серия «Интера» ведь прервется? Смогла же «Дженоа» перед Новым годом дома остановить армаду Индзаги (1:1). Интереснее простой ставки на фаворита (1.93) допустить, что, как минимум, прервется сухая серия «Интера» (3:0, 1:0, 1:0, 1:0), ведь «Роме» есть что и кого показать в атаке. Дибала вернулся и забил трижды в двух играх, и не забывайте о Лукаку с Пеллегрини.

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 1.89.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 24, 10.02.2024, 20:30 Реал - Жирона -

До сих пор трудно осознать, что «Реал» борется за чемпионский титул в Испании не с «Барселоной» и «Атлетико», а с «Жироной». Это неоспоримый факт, ведь жиронцы за 23 тура уступили только как раз «Реалу», а по числу побед (17) тоже вторые после Мадрида. Но есть ли здесь реальная интрига? Букмекеры ее не видят. На «Сантьяго Бернабеу» «Жирона» не должна стать препятствием команде Анчелотти, раз и дома 30 сентября не оказала достойного сопротивления (0:3).

Сомнений в успехе хозяев поля не больше, чем если бы они играли с «Алавесом» или «Осасуной» из середины таблицы, но разница в мотивации. «Реал» уже зимой хочет показать, что конкурентов у него нет в принципе, поэтому дерзкие выскочки из Каталонии — серьезный раздражитель. Забив раз, «сливочные» не остановятся. В первой очной игре сезона при счете 3:0 на последней минуте Начо срубил соперника на красную карточку. Пощады «Жироне» не будет, а значит, будет много голов.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.16.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 21, 10.02.2024, 20:30 Байер - Бавария -

Противостояние лидеров чемпионата Германии принципиально отличается от испанского: во-первых, «Байер» с его опытом борьбы за высокие места и участия в еврокубках сложно считать выскочкой, а во-вторых, леверкузенцы впереди «Баварии». Это в Мюнхене и хотят исправить, желательно, сейчас, но задача у «Баварии» заметно сложнее, чем у «Реала». С этим согласны и букмекеры: коэффициенты на победу в паре почти равные и очень высокие. Иначе говоря, никто и предположить не может, каким исходом завершится эта битва.

Беспроигрышная серия «Байера» (кстати и в Кубке, откуда «Бавария» вылетела), не заканчивается. Заканчиваются только варианты комплиментов в адрес Хаби Алонсо, которого умоляют возглавить «Ливерпуль» после Клоппа, и его непобедимой в этом сезоне команды. Травмы, отъезд лучших игроков в сборные — всё им нипочем. «Бавария» солидна, но нередко сенсационно теряет очки, «Вердер» не даст соврать. У «Байера» 30 матчей без поражений, но сколько раз «фармацевты» спасались в концовках! Очная встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:2. На нее и ориентируемся, выбирая ставку.

Прогноз: победа «Арсенала» и «обе забьют — нет» за 2.85

Футбол Англия 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 17:00 Вест Хэм - Арсенал -

Благодаря победе над «Ливерпулем» «Арсенал» вернулся в гонку за титул, но сбавлять обороты подопечным Артеты нельзя, даже после трех викторий подряд. «Вест Хэм» Дэвида Моейса как будто подменили после Нового года. В 2023-м эта команда была угрозой для любого, но вот уже шесть матчей подряд во всех турнирах не может победить.

Последним, кого обыграл «Вест Хэм», был… «Арсенал» 28 декабря, причем «молотки» победили 2:0 в гостях, на «Эмирейтс». «Вест Хэм» почему-то знает, как играть с «канонирами», ведь выиграл и предыдущую очную встречу 1 ноября в Кубке лиги (3:1). Поможет ли ему это? Вряд ли. В памятной встрече 28 декабря «Арсенал» превзошел соперника по ударам 30:5 и пропустил два гола после двух ударов в створ, причем один из них спорный. Теперь «Арсенал» готов мстить, а соперник в плохой форме. «Вест Хэм» забил лишь 4 гола в 6 последних матчах, а Артета наладил оборону, и даже у «Ливерпуля» туром ранее практически не было голевых моментов.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.79

Футбол Англия 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 19:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед -

Сколько в этом сезоне было провалов и возвращений «Манчестер Юнайтед»? Сейчас подъем. В 2024-м у «МЮ» нет поражений и 4 победы в 5 матчах, тен Хагу снова доверяют, но соперник у «красных дьяволов» опасный, еще и в гостях. «Астон Виллу» Унаи Эмери не рассматривают всерьез как претендента на чемпионство, а вот путевку в Лигу чемпионов у кого-то из привычных действующих лиц бирмингемцы намерены увести. Кстати, «МЮ» в их числе, но только если выиграет и сократит отставание от «Виллы» в таблице до 5 очков.

«Астон Вилла» довела дело до переигровки в Кубке с «Челси» и не только уступила во второй игре 1:3 (а нынешний «Челси» многим похож на «МЮ»), но и потеряла свежесть перед туром АПЛ. Соперник свой кубковый матч с «Ньюпортом» выиграл еще в январе и отдыхал. Плюс у «МЮ» есть психологическое преимущество после впечатляющего камбэка с 0:2 в предыдущей очной встрече (3:2). Тем не менее, букмекеры считают фаворитом хозяев, но вилка коэффициентов не убеждает: 2.21 — 3.80 — 3.10. Лучше проявить осторожность, выбрав классическую комбинацию, которая особенно подходит под матчи «МЮ» в этом сезоне.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.82.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 21, 11.02.2024, 22:45 Ницца - Монако -

«Монако» Александра Головина продолжает нелегкую борьбу за путевку в Лигу чемпионов. О большем речь не идет: «ПСЖ» прибавил и, как обычно, ушел в неотыгрываемый отрыв. В том числе и от «Ниццы», которая держится второй, опережая монегасков на 4 очка. Так что дерби Лазурного берега — это игра прямых конкурентов.

«Ницца» — идейная противоположность «Монако». Команда Головина в атаке иногда выглядит круче Парижа, но регулярно отпускает соперников: результат отстает от игры — и сильно. Как только что в Кубке с «Руаном» из третьего дивизиона. Команда итальянского тренера Франческо Фарьоли редко попадает в заголовки, но почти не проигрывает, пропустила меньше всех в чемпионате и обыграла «Монако» на его поле 1:0, забив гол на 91-й минуте. Фаворита у игры нет в принципе, но все идет к тому, что и этот матч будет максимально закрытым. У «Монако» мини-кризис, а «Ницца» дома никогда не забивает больше двух мячей. Это в гостях «орлятам» изредка удаются результативные матчи вроде сентябрьской победы над «ПСЖ» (3:2).

Игорь Борунов