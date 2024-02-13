Фавориты должны брать свое. Как начнется плей-офф Лиги чемпионов

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Прогноз: победа «Реала» за 2.30.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.02.2024, 23:00 РБ Лейпциг - Реал -

Все любят интригу, но условия жеребьевки обычно приводят к тому, что самый огонь в плей-офф Лиги чемпионов разгорается в четвертьфиналах. На стадии ⅛ финала в большинстве пар уверенно можно определить фаворита и аутсайдера. «РБ» против «Реала» и так котировался бы невысоко, но стабильность «Лейпцига» последних лет улетучилась в 2024-м: команда Марко Розе начала год с трех поражений подряд, затем слегка поправила ситуацию, но занимает для себя низкое место в Бундеслиге — только пятое. «Реал» напротив прекрасен, но посмотрите, какой классный коэффициент идет на его победу.

Почему так? Во-первых, игра в гостях. Во-вторых, мадридцы добирались на нее из Эрфурта и с большими приключениями. Могли устать в дороге. Наконец, в-главных, травмировалась звезда «сливочных» номер один Беллингем. Его хотят поставить на ноги к ответной встрече. Поможет ли это немцам дома добиться хотя бы ничьей? Считаем, что нет. Анчелотти уже не раз доказывал, что у него отличный резерв, и при потерях отдельных лидеров «Реал» порой играет даже ярче. Увидим, кто станет лидером на поле без Джуда, а такой коэффициент на победу гостей нельзя упускать.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 1.78.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 13.02.2024, 23:00 Копенгаген - Манчестер Сити -

В другой игре вторника значительно более явный фаворит, и это вызывает вопросы. Сомнений в том, что датский клуб по сумме двух матчей не остановит чемпионов Англии и действующих победителей ЛЧ, нет, но как быть с первой игрой в Копенгагене? Недавно, осенью 2022-го соперники встречались на групповой стадии турнира, и «Сити», крупно выиграв дома (5:0), в следующем туре великодушно отдал датскому клубу очко (0:0). Для Гвардиолы это довольно типично. А «Сити» свел вничью и другой давнишний матч в Копенгагене, в Кубке УЕФА-2008/09 (2:2). Столица Дании пока ему вообще не покорялась. Тем не менее, от этой поездки все ждут разгрома. Может, не стоит торопить события?

Стоит. Чемпионат Дании на зимней паузе. Как раз этой игрой сезон и возобновляется, форма «Копенгагена» не может быть идеальной, а на отдых задиристый аутсайдер еврокубков, обыгравший дома «МЮ» и «Галатасарай», ушел лишь третьим в местном чемпионате. С учетом календаря «Сити» в суперформе (10 побед подряд + вернувшийся Холанд) в этот раз есть смысл создать задел в гостях. Ответная игра состоится между матчами с «МЮ» и «Ливерпулем», там будет не до «Копенгагена». А сейчас даже двумя забитыми голами гости вряд ли ограничатся.

Прогноз: победа «ПСЖ» и тотал больше 1.5 за 2.07.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 14.02.2024, 23:00 ПСЖ - Реал Сосьедад -

Опять та же история, только теперь явный фаворит пары начинает дома. Проблем у Парижа в чемпионате нет — 13 очков отрыва от второго места. Лидер команды Мбаппе, пока не ушел ни в какой «Реал», а в последнем туре вообще отдыхал. «Лилль» раскатали 3:1 без него. Ушиб вряд ли помешает ему выйти в Лиге чемпионов. «Реал Сосьедад» на пике точно показал бы зубы, но, к сожалению для своих и нейтральных болельщиков, команда Арсена Захаряна сейчас очень далека от своих максимумов. Особенно ужасают показатели в атаке: четыре матча подряд без забитых мячей.

Баски спасаются от катастрофы обороной, пропускает клуб из Сан-Себастьяна мало, только «ПСЖ» — это не «Мальорка», не «Райо» и даже не «Жирона». На «Парк де Пренс» хозяева забивают просто всегда — голевая серия продолжается 15 матчей. В Лиге чемпионов только «Ньюкасл» дал в Париже бой (1:1), но вряд ли нынешний «Сосьедад» на это способен. Зато Арсен Захарян может дебютировать в плей-офф Лиги чемпионов.

Прогноз: победа «Баварии» и тотал меньше 4.5 за 2.09.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 14.02.2024, 23:00 Лацио - Бавария -

«Лацио» многие называли слабейшей командой, которой удалось преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. Коллективу Сарри очень повезло с группой и выглядел он действительно неубедительно, просто «Фейеноорд» и «Селтик» оказались еще хуже. «Бавария» без проблем выиграла свою группу, и в этой паре тоже все понятно. А как же унизительный разгром от «Байера», спросите вы? В «Лацио» ему рады меньше всех. В Рим едет очень-очень злая «Бавария». Дело даже не в турнирах. Сыграть так плохо, как в Леверкузене, мюнхенцы просто не имеют права. И не сыграют.

В чемпионате Италии «Лацио» идет на 7-м месте, неплохо собирает очки с соперниками, уступающими ему в классе, но против равных или более классных клубов, как сейчас, выглядит намного хуже. Никаких 0,27 xG, как с «Байером», у «Баварии» на этот раз точно не будет, но есть один тренд, который определен игрой «Лацио». Команда Сарри чаще всего успешно «сушит» игру на «Стадио Олимпико», и разгрома тоже никто не ждет, и вовсе не потому, что с «Байером» мюнхенцы нанесли один удар в створ ворот.

Игорь Борунов