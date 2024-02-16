Футбол на выходных. В гостях хорошо, но быть «Сити» лучше

Прогноз: победа «Ливерпуля» и «обе забьют — да» за 2.90

Футбол Англия 2023/2024 Тур 25, 17.02.2024, 15:30 Брентфорд - Ливерпуль -

Чемпионская гонка в Англии по мере приближения весны обострилась настолько, что ключевым может стать каждый матч, даже не между прямыми конкурентами. Терять очки с 14-й командой в таблице «Ливерпуль» не имеет права — «Сити» и «Арсенал» обязательно воспользуются осечкой. У обеих команд вернулись в строй их лучшие нападающие. Айвен Тоуни отмотал срок за ставки и уже успел забить 3 гола в 4 матчах после возвращения. Но у гостей козырь покруче — к полноценным тренировкам после травмы вернулся Мохамед Салах.

«Брентфорд» в АПЛ чаще проигрывает и, скорее всего, до самого конца будет бороться за выживание, но «пчелы» коварны и жалят практически всех: даже клубам из верхней части таблицы «Брентфорд», уступая или играя с ними вничью, обычно забивает 1−2 мяча. Домашняя игра с «Ливерпулем» обещает продолжение этого правила, но очки с мобилизованным претендентом на чемпионский титул зацепить будет сложно.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 за 1.79.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 25, 17.02.2024, 20:30 Манчестер Сити - Челси -

Пожалуй, самый яркий по вывеске матч выходных в Европе: все-таки «Челси» не получается считать середняком. Страдающая команда Почеттино нет-нет да и выдает игру, которой от нее ждут. Например, в гостях с «Астон Виллой», да и в обоих кубках «Челси» до сих пор представлен. До трофея в виде Кубка английской лиги остался шаг: для этого надо в финале справиться с «Ливерпулем» 25 февраля, но сначала лондонцы встретятся с не менее серьезным соперником.

В конце 2023 года к «Сити» были определенные вопросы, команда Гвардиолы могла вдруг сыграть необязательную ничью, но, кажется, их больше нет: 11 побед подряд во всех турнирах, Кевин де Брейне и Эрлинг Холанд набрали форму после травм, «Сити» опять фаворит номер один и Лиги чемпионов, и АПЛ, где по потерянным очкам уже вернул себе лидерство. Коэффициент на победу «горожан» в предстоящем матче такой, как будто это не «Челси», а «Лутон» или «Бернли». С этим связан определенный риск, ведь характер у «Челси» есть. Фаворит есть фаворит, плюс с учетом мощнейшей статистики «Сити» по забитым мячам в последнее время, непонятно, как кризисному «Челси» в гостях избежать нескольких пробоин.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.99

Футбол Испания 2023/2024 Тур 25, 17.02.2024, 20:30 Сельта - Барселона -

Ситуация в «Барселоне» похожа на истерику. Пресс ожиданий мощнейший, амбиции большие, талантов вроде бы полно, но проблем еще больше. Главный тренер уже не выдержал, и футболисты в курсе, что работать с Хави осталось недолго. Аутсайдера «Сельту» не считали бы за опасного соперника, даже в гостях, если бы только что «Барса» не устроила дома паноптикум с еще более слабой «Гранадой» (3:3). Именно поэтому встреча в Виго 17-й и 3-й команд Ла Лиги в этом сезоне так интригует.

Галисийцы проиграли 4 матча из 5 последних, и, разумеется, «Барселона» обязана побеждать, иначе Хави лишится своего поста на несколько месяцев раньше срока. «Барса» по-прежнему много забивает, и даже прибавила в атаке по ходу сезона, но с обороной творится такое, что представить себе еще 2−3 пропущенных гола от команды, которой некуда отступать и для спасения нужно бороться за очки в каждом туре, тоже можно.

Прогноз: победа «Реала» с форой (-1) за 2.06.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 25, 18.02.2024, 16:00 Райо Вальекано - Реал -

Здесь тоже фаворит играет с клубом, значительно уступающим ему в классе, но куда более стабильный фаворит. «Реал» в полном порядке, правда, в Лейпциге ему пришлось серьезно напрячься, а лигочемпионская победа добыта не без доли везения, что признал и сам Карло Анчелотти. У «Райо» последний месяц был безрадостным, за плохие результаты 14 февраля клуб уволил главного тренера Франсиско Хавьера Родригеса и, похоже, не избежит борьбы за выживание на финише чемпионата. Однако в этой паре все не так очевидно.

У дерби «Райо» и «Реала» есть своя аура. «Вальекас» абсолютно всегда в нем аутсайдеры, но это не мешает им довольно часто добиваться сенсационных результатов. В первом круге «Райо» 5 ноября благополучно унес ноги с «Сантьяго Бернабеу» (0:0), а уж на своем уютном стадионе, где с поля мячом вполне можно высадить окно в одном из близлежащих зданий, ему доводилось и побеждать «Реал». В Лейпциге травмированного Беллингема прекрасно заменил Браим Диас, так что жаловаться на потери «королевскому клубу» не пристало. «Райо» снова встанет всем составом в оборону в расчете на контратаки и «стандарты», но дважды за сезон терять очки против скромных соседей для нынешнего «Реала» перебор. Доверимся классу «сливочных» с осторожной форой.

Прогноз: победа «Милана» и тотал меньше 3.5 за 2.60.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 25, 18.02.2024, 22:45 Монца - Милан -

Для «Милана» этот календарный год начался многообещающе. «Россонери» выбыли из Кубка Италии, а на всех остальных фронтах выглядят победоносно. В плей-офф Лиги Европы убедительно разбит крепкий «Ренн» (3:0), а в чемпионате миланцы со дня на день могут опередить «Ювентус», выйдя на вторую строчку таблицы. Но для этого надо справиться в гостях с образцовым середняком «Монцей» Раффаэле Палладино.

Сильная сторона «Монцы» — оборона. Команда не так много пропускает для своего статуса и нередко играет на ноль с равными по классу. Но «Милан» — другая история. «Россонери» на подъеме и докажут это, хотя, возможно, в этом почти дерби хозяевам удастся сдержать соседей лучше, чем это получилось месяц назад с «Интером» (1:5).

Игорь Борунов

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