«Баварию» клюнет орел, а фавориты других пар возьмут свое

Прогноз: «обе забьют — да» за 1.94

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 5.03.2024, 23:00 Бавария - Лацио -

«Баварию» по-прежнему штормит. Чемпионский титул в Германии уплывает на глазах вместе с «Байером», кубок мюнхенцы покинули давно, и получается, единственный турнир, который может спасти худший за многие годы сезон — Лига чемпионов, где надо отыграть фору в один мяч, подаренную «Лацио» в Риме. У итальянского клуба тоже проблемы: чтобы не лишиться еврокубков на следующий сезон надо обыгрывать хотя бы кого-то выше себя в таблице, а это у 9-й команды Серии А не получается.

«Бавария» так долго была грандом европейского футбола, что вера в ее камбэк сильна, поэтому ставки на исход перекошены в пользу хозяев. За Тухеля Кейн, в мастерстве которого сомнений нет, против — разброд в раздевалке и явные проблемы с обороной. Будь «Лацио» хоть капельку стабильнее, можно было бы грузить на сенсацию, но у Иммобиле и компании этой стабильности нет. «Баварии» придется рисковать и идти вперед большими силами. У «Лацио» есть исполнители для контратак, и команда Сарри отлично понимает, что хотя бы один гол в Мюнхене необходим, иначе сдержать напор раненого зверя в его логове почти невозможно. Обмен забитыми мячами читается.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.88.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 5.03.2024, 23:00 Реал Сосьедад - ПСЖ -

Жаль, что попытки клуба Арсена Захаряна хотя бы пободаться с Парижем пришлись на худший для Сан-Себастьяна отрезок сезона. Парижане едут в один из самых живописных городов Европы с комфортным запасом в два гола, а ситуация в Лиге 1 позволяет Луису Энрике еще и максимально экономить силы лидеров: тот же Мбаппе теперь играет в чемпионате Франции лишь по одному тайму, заодно клуб готовится к его грядущему уходу.

Исход отдельно взятой игры может быть разным, но итог ясен: «Реал Сосьедад» тяжело создает голевые моменты, а «ПСЖ», видимо, как раз с прицелом на следующие стадии Лиги чемпионов, стал менее результативен, но теперь строже играет в обороне. Скорее всего, Париж от греха просто заберет у соперника мяч и будет его катать большую часть игры. Возможно, даже организует образцово-показательную результативную комбинацию, но не более: забивать много просто уже не нужно.

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 1.96.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 6.03.2024, 23:00 Реал - РБ Лейпциг -

«Реалу» нелегко пришлось в Лейпциге, он мог и проиграть, но благодаря щепотке везения и надежному Андрею Лунину в воротах увез победу 1:0, и теперь мадридские болельщики могут более-менее спокойно наблюдать за вероятным оформлением выхода в четвертьфинал. Плюс в строй вернулся Джуд Беллингем, который после скандала в Валенсии будет только злее и даже более нацеленным на ворота, чем обычно.

«Всем, кто списал нас со счетов, скажу: нет ничего невозможного». Наглый юноша Хави Симмонс сообщил, что «РБ» едет в Мадрид за победой, и это правда. Характер Лейпцига проверен многократно. Немецкий клуб постарается навязать именитым соперникам свою игру, что почти получилось сделать дома, но у «Реала» слишком высокий класс и супермастера в атаке. Первая игра получилась низовой, но это исключение: обычно «РБ» забивает всем, а «Реал» делает это вдвойне. В паре многое понятно, и давления будет меньше, чем три недели назад. Лейпциг обязательно попытается все перевернуть, а «Реал» наверняка за это накажет.

Прогноз: победа «Копенгагена» с форой (+2.5) за 1.73.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 6.03.2024, 23:00 Манчестер Сити - Копенгаген -

Если ПСЖ и «Реал» одной ногой в четвертьфинале, то у «Сити» только ВАР увидит миллиметровый офсайд. Давайте честно: команда Гвардиолы уже в следующем раунде после победы со счетом 3:1 в гостях. «Копенгаген» попробует забить на «Этихаде», а действующие победители Лиги чемпионов наверняка сыграют резервным составом, ведь 10 марта у них матч года с «Ливерпулем».

Среди резервистов «Сити» достаточно людей, способных организовать разгром. «Копенгаген» — завсегдатай еврокубков, и можно заметить, что команда Якоба Нееструпа не так боевита, как в прошлом году, но в последнем еврокубковом матче сезона постарается не ударить в грязь лицом. В этой паре сложно сформулировать ставку, ведь с проходом в следующий раунд все понятно, а что касается сценариев игры, одинаково вероятны как унылые 0:0, так и веселая перестрелка без оглядки на результат. Из уважения к клубу, который выбил из Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», попробуем поставить на то, что он сумеет избежать крупного поражения и на этот раз, тем более, у «Сити» нет задач кроме проверки честолюбия дублеров.

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Игорь Борунов