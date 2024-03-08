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Главный матч сезона в Англии, южная классика и дерби агрономов

Карпин встретит лидера, «Спартак» и «Факел» посетят «Лужники», а в АПЛ состоится битва титанов.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: AP 2023

«Крылья Советов» — ЦСКА

Прогноз: победа «Крыльев» или ничья (1Х) и тотал меньше 2.5 за 2.35.

«Крылья Советов» — ЦСКА
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 20, 8.03.2024, 14:00

Крылья Советов-ЦСКА-

Праздничная футбольная программа 8 марта откроется матчем в Самаре, который определит перспективы как «Крыльев», так и армейцев: есть ли основания замахиваться на места в топ-5. Обе команды неудачно возобновили сезон: ЦСКА на своем поле на 93-й минуте лишился двух очков в игре с «Оренбургом» (1:1), а «Крылья» спасовали в Ростове и даже не смогли забить (0:2). Теперь у команд одинаковое количество очков — по 29.

Букмекеры считают шансы соперников на победу практически равными, но при этом не учитывается тот факт, что «Крылья», которые тяжело выглядят на выезде, дома в РПЛ пока непобедимы: 6 побед и 3 ничьи. А у ЦСКА гостевая победа только одна и одержана она была аж во 2-м туре в Грозном. Против «Оренбурга» подопечные Федотова не показали ничего интересного, и команда Осинькина будет готова к встрече. Обыграть ЦСКА сложно. Кроме «Динамо» это пока удалось лишь «Уралу» и «Краснодару», но сдержать — рабочая задача для «Крыльев». Первый весенний тур не был богат на голы, лишь в одной игре из восьми было больше двух забитых мячей, а поле в Самаре пока вряд ли в идеальном состоянии.

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«Ростов» — «Краснодар»

Прогноз: победа «Ростова» или ничья (1Х) и тотал больше 1.5 за 1.95.

«Ростов» — «Краснодар»
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 20, 8.03.2024, 18:30

Ростов-Краснодар-

В Ростове этот матч назвали «южной классикой», и действительно, противостояние за звание лучшего клуба юга уже обросло историей. Пока оно всецело за краснодарцами. В рамках чемпионатов России у «Краснодара» 13 побед против двух ростовских, причем четыре раза «быки» побеждали на Дону. Однако у «Ростова» есть все шансы поправить статистику и невысокую позицию в турнирной таблице.

У лидеров чемпионата проблемы с составом. Отбыл дисквалификацию лучший нападающий Кордоба, но из-за желтых карточек матч пропустит лучший полузащитник Сперцян. Игру против «Рубина» (1:1) чемпионской не назвать, а «Ростов» Карпина встал весной с правильной ноги и солидно разобрался с «Крыльями» (2:0). И там, и там зимой появились новички, только у ростовчан они сразу же внесли вклад в результат. «Краснодар» не привык к давлению чемпионской гонки и к тому, что обязан даже в гостях побеждать на заказ, потому снова может дрогнуть, а на парней Карпина ничто не давит. «Быкам» надо идти вперед, а желто-синих подстегнут трибуны, поэтому есть основания надеяться на открытый матч с моментами у тех и других ворот.

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«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

Прогноз: тотал больше 3.5 за 1.83

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
Футбол

Англия 2023/2024
Тур 28, 10.03.2024, 16:00

Астон Вилла-Тоттенхэм Хотспур-

Матч прямых конкурентов за четвертую лигочемпионскую путевку обещает быть жарким. «Тоттенхэм» отстает в таблице, зато имеет преимущество в свежести, ведь «Вилла» в четверг провела тяжелую игру в Амстердаме с «Аяксом» в рамках Лиги конференций, причем Эмери за двое суток до матча со «шпорами», которые готовились к битве в Бирмингеме в недельном цикле, выпустил полностью основной состав. В остальном соперники достойны друг друга.

С «Аяксом» «Вилла» провела скучный матч, добившись хорошего исхода перед ответной встречей (0:0), но АПЛ — совсем другое дело. Здесь бирмингемцы много забивают (9 голов в предыдущих 3 турах), но вот уже месяц не могут сыграть на ноль, а про «Тоттенхэм» можно сказать практически то же самое. В равной игре есть смысл ждать голов в те и другие ворота, но классическое «комбо» («обе забьют — да» и тотал больше 2.5) оценивается слишком низко, поэтому придется повысить риск, «заказав» еще более высокую результативность.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Прогноз: победа «Манчестер Сити» во втором тайме за 2.47.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
Футбол

Англия 2023/2024
Тур 28, 10.03.2024, 18:45

Ливерпуль-Манчестер Сити-

Этого матча давно ждали и давно к нему готовились. Никто не забывает об «Арсенале», но два самых вероятных претендента на чемпионский титул и главные антагонисты в английском футболе за последние 5−6 лет сойдутся 10 марта на «Энфилде». За «Ливерпуль» домашний стадион. За «Сити» — намного больше возможностей по составу, что мы видели в среду против «Копенгагена». Все, что удалось Клоппу — разгрузить выздоровевшего Салаха, ван Дейка и Собослаи, которые появились против «Спарты» во втором тайме, да пораньше отправить отдыхать разыгравшегося Нуньеса.

Обе команды невыносимо хороши. «Ливерпуль» уже довольно давно уступил «Арсеналу», а «Сити» не смог дома одолеть «Челси», а в остальном у тех и у других сплошь победы. До развязки чемпионской гонки далеко, но на сегодня у Гвардиолы просто больше ресурсов. Поэтому предлагаем рассмотреть необычную ставку: как бы ни сложилась первая половина игры, после перерыва и особенно после серии замен игровой перевес гостей должен расти. «Ливерпулю» не помешает ударное начало, потому что чем ближе к финальному свистку, тем сильнее будут проявляться козыри Холанда и компании.

«Спартак» — «Факел»

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 1.88.

«Спартак» — «Факел»
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 20, 10.03.2024, 19:00

Спартак-Факел-

«Спартак» достойно показал себя в Питере, правда, футбола как такового в матче с «Зенитом» было немного, но в борьбе красно-белые вообще не уступили и даже чуть не забили. Москвичи справились не только без гангста-рэпера Промеса, но и без главного тренера Абаскаля. Против «Факела» испанский специалист наконец-то вернется на скамейку, а заодно оценит масштаб «Лужников», где, возможно, прежде не бывал.

Клубы обменялись подколами об агрономах, но, в любом случае, любопытно взглянуть на них в необычной обстановке. У «Спартака» есть зуб на «Факел», ведь матч первого круга в Воронеже был проигран. Спартаковцы тогда все свалили на поле, но тем более, пришло время мстить результатом и игрой. «Факел» выдал противоречивый матч в Нижнем Новгороде, где никому не бывает легко, мог победить и проиграть, но увез ничью. Против «Спартака» ничейных исходов у воронежцев не было никогда, и сейчас сдержать мотивированного соперника будет трудно. Новичка красно-белых Угальде похвалили за игру, но пришло время для голов, да и разозлившегося на себя Соболева списывать со счетов не стоит.

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«Ювентус» — «Аталанта»

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.30

«Ювентус» — «Аталанта»
Футбол

Италия 2023/2024
Тур 28, 10.03.2024, 20:00

Ювентус-Аталанта-

Завершим насыщенный уикенд любопытным матчем в Италии. «Ювентус» выиграл лишь одну игру из пяти последних и ту — с колоссальным трудом и победным голом в ворота скромного «Фрозиноне» на 95-й минуте. Мечты о конкуренции с «Интером» можно отложить до следующего сезона. «Аталанта» же полна противоречий. Еще недавно казалось, что это самая симпатичная команда Серии А по игре, но и у бергамасков четыре матча без побед. Как раз встреча в Турине даст ответ на вопрос, есть ли шансы у Алексея Миранчука и компании побороться за выход в Лигу чемпионов с сенсационной «Болоньей» и «Ромой».

Последние матчи «Юве» и «Аталанты» во многом получились похожи. «Юве» уступил в Неаполе 1:2, растранжирив множество моментов — один Влахович легко мог делать хет-трик, а бергамаски доминировали в Лиссабоне против «Спортинга» в Лиге Европы, но довольствовались приемлемой ничьей. Есть ощущение, что незабитые голы были просто отложены на следующую игру, и никаких 0:0, как в матче первого круга, больше быть не должно.

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Игорь Борунов

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