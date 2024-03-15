«МЮ» не остановить «Ливерпуль», а в Италии и Испании сиквелы ЛЧ

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 за 2.15.

Футбольный уикенд в Англии поделен между чемпионатом и Кубком, где пришла стадия четвертьфиналов. В одном из них действующий чемпион всего сыграет дома с возмутителем спокойствия предыдущего сезона, который в этом по разным причинам не оправдывает ожиданий. «Ньюкасл» Эдди Хау, видимо, окончательно завис в середине таблицы АПЛ, и против прожорливого на трофеи «Сити» в Кубке ему поможет лишь чудо. После игры футболисты разъезжаются по сборным, Гвардиоле не нужно экономить силы, и состав у фаворитов будет самым серьезным.

Без боя «Ньюкасл», безусловно, не сдастся, но вся статистика против него. Кроме той, которая говорит о том, что «Ман Сити» не только ярко играет сам, но и милостиво позволяет даже уступающим в классе соперникам проводить острые контратаки. Впрочем, и сухих матчей на «Этихаде» было немало, особенно в Кубке. Просто учтем это, предполагая, что «горожане» сметут «сорок» с поля, не ограничившись одним-двумя голами, а гости, не исключено, внесут свою лепту в общий тотал.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и «обе забьют — да» за 3.00

Центральным матчем четвертьфинала, разумеется, станет встреча давних соперников и самых титулованных клубов Англии. Юрген Клопп уходит, но напоследок постарается забрать как можно больше трофеев, а Эрик тен Хаг от Кубка тоже не откажется, тем более, «МЮ» важно без осечек продолжать прогресс, наметившийся во второй половине сезона, вот только по сравнению с летающими даже не по полю, а над полем мерсисайдцами, это и не прогресс. «Ливерпуль» вошел в какой-то победный транс: команде Клоппа уже все равно, сколько травмированных, как играть, с кем играть и насколько часто. Достойная встреча равных в игре против «Сити» и 11 голов пражской «Спарте» тому подтверждение.

По сравнению с безбашенным «Ливерпулем» нынешний «Манчестер Юнайтед» — прагматичная команда, которая всегда действует по счету. Преимущество своего поля, конечно, нужно учитывать, но, похоже, это не ключевой момент, ведь недавно «МЮ» вчистую уступил дома скромному «Фулхэму». Большинство экспертов сходятся во мнении, что разыгравшийся «Ливерпуль» тоже победит на «Олд Траффорд», прорвавшись в полуфинал. Соперник намного серьезнее, чем «Спарта», поэтому о разгроме речь не идет, а раз безнадежные чехи сумели забить «Ливерпулю» в обеих встречах, то манкунианцы тем паче огорчат Келлехера хотя бы раз.

Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 1.5 за 1.79.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 22:45 Интер - Наполи -

Любопытно, что календарь чемпионата Италии свел действующего и без пяти минут следующего чемпионов страны ровно тогда, когда оба клуба синхронно вылетели из плей-офф Лиги чемпионов. Неудача «Наполи» против «Барселоны» не стала сюрпризом, а «Интер» получил неожиданную оплеуху от искушенного в подобных делах «Атлетико», хотя, казалось, команда Индзаги идет на идеальный сезон. Из Кубка Италии оба клуба давно вылетели, так что ничего кроме Серии А до лета у них не остается.

«Интер» может проиграть половину из оставшихся 10 матчей и все равно возьмет скудетто, но вряд ли черно-синие, уязвленные обидной осечкой в Мадриде, на это согласны. У «Наполи» турнирная мотивация намного сильнее, ведь неаполитанцы не собираются лишаться шансов на еврокубки в следующем сезоне, вот только уровня игры, который позволил бы дать бой «Интеру», исправляющемуся перед своими трибунами, у команды Франческо Кальцоны сегодня просто нет. «Интеристы» отыграются за упущенное на бедном «Наполи» и одним забитым мячом вряд ли ограничатся.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.25.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 23:00 Атлетико - Барселона -

Мистическим образом обидчики «Наполи» и «Интера» тоже немедленно сыграют друг с другом в чемпионате Испании. Команды Хави и Симеоне долго шли в таблице вплотную, но за февраль-март «Барса» спуртанула и, перестав проигрывать, оторвалась от конкурента на 6 очков. Если судить по форме, «Барселона» на сегодня предпочтительнее даже в гостях, но «Атлетико» Симеоне не раз доказывал, что ему чем хуже, тем лучше. Победа над «Интером» в серии пенальти была абсолютным подвигом. После такого «Барса» «атлетам» вообще не страшна, особенно на их неистовом стадионе, но остались ли силы и эмоции со среды на определяющий матч Ла Лиги? Увидим в воскресенье.

«Атлетико» проиграл «Барсе» четыре подряд очные встречи в чемпионате, причем три последние завершились с одним и тем же счетом 0:1. Возвращение Антуана Гризманна, для которого это крайне принципиальный матч, очень кстати для Симеоне, чтобы постараться нарушить эту закономерность. В игре на три результата обратим внимание на другое: два года битвы «Барсы» и «Атлетико» не радуют результативностью. С учетом большого турнирного значения и восстановления после Лиги чемпионов игра снова сулит осторожный вязкий футбол в расчете на одну-две ошибки соперника.

Игорь Борунов

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