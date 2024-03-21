Грузия без Хвичи, а Казахстан без синтетики. Анонс стыков Евро

Прогноз: ничья в основное время или победа Люксембурга (Х2) за 2.04.

Грузия — Люксембург Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. 1/2 финала, 21.03.2024, 20:00 Грузия - Люксембург -

Благодаря формуле с учетом Лиги наций у Грузии есть уникальный шанс дебютировать на чемпионате Европы по футболу. Подопечным французского тренера Вилли Саньоля сначала требуется обыграть дома Люксембург, и тогда решающий матч с Грецией или Казахстаном через пять дней пройдет снова в Тбилиси. Зато лидер команды Хвича Кварацхелия пропустит полуфинал стыков из-за перебора желтых карточек, что на руку спартаковцу Мартинсу и его партнерам по сборной Люксембурга.

В отборе Евро команда Люка Хольца набрала намного больше очков, чем Грузия (17 в 10 турах против 8 в 8), дважды одолела крепкую Боснию, а в рамках Лиги наций сыграла вничью с Турцией в гостях (3:3). Грузины же 2023 год в квалификации Евро провели намного хуже 2022-го в Лиге наций. По именам обе команды не впечатляют (без Хвичи, конечно), но игроки известных клубов есть, и не только у Грузии. Кроме мощной Португалии в гостях Люксембург в официальных матчах не проигрывал 2,5 года. Поэтому ничья или скромная победа гостей по итогам 90 минут в Тбилиси выглядит довольно вероятной.

Прогноз: «обе забьют — нет» и тотал больше 2.5 за 2.80

Польша — Эстония Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь A. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Польша - Эстония -

Многоходовочка УЕФА с Лигой наций привела к тому, что Эстонии хватило побед над Мальтой и Сан-Марино чтобы отобраться в стыки. При этом в самой квалификации Евро эстонцы набрали 1 очко. Польша провела самую неудачную квалификацию за много лет. Например, Левандовски и компания с двух попыток не смогли одолеть сборную Молдовы. На этот раз задача проще, и это единственная пара, где сомнений по поводу исхода нет. Конечно, поляки справятся с Эстонией, чтобы биться за путевку на Евро, который они не пропускали с 2004 года.

Это удобный случай проверить комбинацию, на которую редко ставят: крупная сухая победа одной из команд. За 2023 год Эстония забила два гола в официальных матчах — Азербайджану и Австрии. Вряд ли оборона сборной Польши расслабится настолько, что пропустит в Варшаве, а чтобы ставка сыграла, потребуется хотя бы три забитых мяча от Левандовского, Пентека, Зелиньского и остальных польских звезд. Должны справиться.

Прогноз: победа Уэльса за 1.92.

Уэльс — Финляндия Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь A. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Уэльс - Финляндия -

На пути Польши встанет либо Уэльс, либо Финляндия, причем победитель этой пары примет поляков дома. Уэльс сыграл на двух Евро подряд и даже на чемпионат мира попал, но то была эпоха Гарета Бэйла. После его ухода начались проблемы, хотя провалом это не назвать: в высшем дивизионе Лиги наций валлийцам объективно было не удержаться, а в квалификации Евро камнем преткновения стали встречи с Арменией (поражение и ничья). Без их учета Уэльс даже опередил бы в группе Хорватию. Финны были на Евро-2020 и по-прежнему крепки, хотя в отборе отстали от Словении и проиграли дома Казахстану.

Соперники почти равны, но средний уровень валлийцев повыше: в основном они представляют клубы АПЛ и английского Чемпионшипа. У финнов в составе одна большая звезда — вратарь прекрасного «Байера» Лукаш Градецки, а бомбардир Теему Пукки еще в деле, по-прежнему результативен, но уже доигрывает в США. Фактор домашнего поля здесь важен: после сенсационной неудачи с Арменией Уэльс справился в Кардиффе с Хорватией и сыграл вничью с Турцией. Финны недавно обыграли в гостях Северную Ирландию, но все-таки сборная Уэльса котируется выше. При своих трибунах «драконы» должны выгрызать победу.

Прогноз: ничья в основное время за 3.20.

Израиль — Исландия Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь B. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Израиль - Исландия -

По соображениям безопасности матч пройдет в Будапеште. Израиль никогда не играл на чемпионатах Европы, но с каждой отборочной кампанией медленно движется вперед. В квалификации израильтяне были недалеки от Румынии и Швейцарии, которые вышли на Евро. Золотой век исландской сборной, когда она совершала набеги на Европу, обыгрывала Англию и мучила будущего чемпиона мира Месси, увы, похоже, позади. После ЧМ-2018 в России исландцы рухнули почти туда же, откуда взлетели. За два года у покорителей Англии за пределами родного острова лишь одна победа — разгром Лихтенштейна. Сейчас эта команда слабее Люксембурга, от которого исландцы отстали в отборочной группе Евро на 7 очков.

Израиль и Исландия играли друг с другом в Лиге наций летом 2022 года и оба матча завершились вничью с одинаковым счетом 2:2. Кажется, это очень вероятный исход и на этот раз. В пользу Исландии успешный опыт борьбы за выход на большие турниры и нейтральное поле. За Израиль лучшие результаты в последние пару лет, выигрыш группы Лиги наций и реальная борьба за выход из квалификации напрямую.

Прогноз: победа Украины за 2.23.

Босния и Герцеговина — Украина Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь B. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Босния и Герцеговина - Украина -

Сборная Боснии и Герцеговины в квалификации умудрилась финишировать даже ниже Исландии, хотя дома обыграла ее 3:0. Зато годом ранее в Лиге наций боснийцы выиграли группу С с добротным составом участников: Финляндия, Черногория, Румыния. Тренирует команду легендарный серб Саво Милошевич, в составе Колашинац, Пьянич, Джеко, но предыдуший год по результатам просто ужасен.

В распоряжении Сергея Реброва гораздо более сплоченный коллектив, да и звездных имен побольше: вратарь «Реала» Лунин, Зинченко из «Арсенала», Мудрик из «Челси» и Довбик из «Жироны». В группе с Англией и Италией Украине объективно трудно было рассчитывать на первые два места, хотя действующим чемпионам Европы «жовто-блакитные» уступили лишь по личным встречам. Играть при чужих трибунах украинцы привыкли, и стадион в Зенице не станет для них проблемой. Кстати они уже побеждали здесь со счетом 2:0 в ноябре 2021-го. Матч, скорее всего, выйдет упорным, но победитель его, кажется, ясен.

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.59

Греция — Казахстан Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. 1/2 финала, 21.03.2024, 22:45 Греция - Казахстан -

Симпатичной дружине Магомеда Адиева выпал максимально тяжелый путь на Евро. Греция на своем поле была бы фаворитом почти против любых соперников кроме европейских грандов. В стыках она только потому, что выступала в отборочной пятерке с Францией и Голландией, которые оказались эллинам не по зубам, хотя соперникам пришлось серьезно напрячься, французы и вовсе потеряли в Афинах очки.

Коэффициенты на исход предсказывают успех Греции. Дело еще и в том, что лучшие свои матчи (памятный камбэк с Данией, например) Казахстан выдал в Астане на специфическом искусственном поле, а в гостях результаты намного скромнее. Однако ставить на победу Греции не прибыльно. Для азартных и любящих риск игроков можно отметить такой тренд: как бы ни закончилось дело в Афинах, команда Адиева вряд ли отойдет от своего стиля и будет искать шансы в атаке. Казахстан забивал в Любляне, Хельсинки, Копенгагене, потому расчет на голы в те и другие ворота с прекрасным коэффициентом выглядит интересно.

Игорь Борунов

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