Попадут ли Хвича и Левандовски на Евро. Анонс решающих стыков

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.04

Грузия — Греция Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь C. Финал, 26.03.2024, 20:00 Грузия - Греция -

Грузия дожала Люксембург не без везения. В эпоху до ВАР исход мог оказаться иным, но полдела сделано. Плюс: в решающей игре за Евро вернется Хвича, минус: соперник, судя по разгрому Казахстана, оказался даже сильнее, чем ожидалось. Если все сойдется: поддержка трибун в Тбилиси, талант и лидерские качества Кварацхелии, командная игра под началом Вилли Саньоля, — в отдельно взятом матче Грузия способна победить, но класс греческой сборной, безусловно, выше, хотя игрока калибра Хвичи у гостей нет.

Эксперты не ждут высокой результативности и считают Грецию явным, но не безоговорочным фаворитом. Как показали полуфиналы, прогнозы в матчах сборных, да еще и таких необычных, как одинарные стыковые встречи на вылет, делать труднее, чем на клубном уровне. Греция может победить в Тбилиси. Грузия способна ее остановить. Сложно представить, что при своих яростных трибунах да с Хвичей в атаке Грузия останется во вторник без забитых голов. Как и то, что останется без пропущенных: греки прекрасно атаковали в игре с Казахстаном и должны были забить больше пяти мячей, а оборона не сильная сторона сборной Грузии.

Прогноз: победа Уэльса за 2.55.

Уэльс — Польша Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Тур 1, 26.03.2024, 22:45 Уэльс - Польша -

Самая ровная пара из трех финальных. Шансы валлийцев оцениваются выше, потому что в отборочном цикле эта сборная была стабильнее, не считая неудач с Арменией, и потому что она играет дома. Польша круче по именам, одного имени Роберта Левандовского достаточно, но как ждать от поляков победы на заказ в Кардиффе, если они не могут дома одолеть Молдову? У Уэльса был хороший спарринг в полуфинале. Финны ничего не смогли противопоставить энергичной валлийской молодежи — да, Бэйл закончил, Рэмзи в запасе, и теперь сборная Уэльса молода. Польша тоже уверенно победила, но вряд ли игра с Эстонией, которая еще и в середине первого тайма осталась в меньшинстве, хоть чем-то помогла подготовиться к битве за Уэльс. Поляки даже умудрились в концовке пропустить гол от одной из слабейших сборных Европы, игравшей вдесятером.

Уэльс опередил Польшу в смене поколений, и это, а также домашние стены, может стать ключевым фактором противостояния. Левандовски один в поле не воин, кстати, Эстонии он даже не забил, хотя отыграл все 90 минут. Если бы матч прошел в Варшаве, расклад был бы другим, но валлийцы дома бьются особенно вдохновенно, а поляки в гостях плюс-минус этим составом проиграли Албании, Чехии и даже Молдове. Англия и Шотландия уже на Евро, Уэльсу негоже отставать от соседей по острову.

Прогноз: победа Исландии с форой +1 за 1.99.

Украина — Исландия Сделать ставку

Футбол Евро-2024. Отборочные Путь B. Финал, 26.03.2024, 22:45 Украина - Исландия -

У сборной Украины богатый опыт стыковых матчей: семь попыток в плей-офф квалификации больших турниров, но лишь одна успешная — реванш против Словении на пути к Евро-2016. Психология мешала и в четверг в полуфинале с Боснией: украинцы были сильнее, но сами придумали себе проблемы, правда, в последний момент смогли их решить, одержав волевую победу. Несколько лет назад победа Исландии над Израилем с крупным счетом никого бы не удивила, но давненько викинги так не радовали своих болельщиков. Помогли «стандарты» и промах Захави с одного из двух пенальти.

Украина — явный фаворит, даже несмотря на то, что исландцам снова предстоит провести номинально гостевой матч на нейтральном поле, переехав из Венгрии в Польшу. У Украины лучше подбор игроков, но свои козыри есть и у Исландии, например, бомбардир Гундмундссон из «Дженоа» с хет-триком в ворота Израиля. Исландцам проще, потому что от них меньше ждут и им нечего терять. Для Украины многое решит психология: она способна как помочь, так и помешать показать свой лучший футбол. Подопечные Сергея Реброва — более вероятный победитель, но разница в счете на табло, скорее всего, будет в один мяч, не больше.

Игорь Борунов

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