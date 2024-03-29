«Арсенал» сразится с «Сити», а «Зенит» и «Спартак» забьют голы

Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 2.40.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 22, 30.03.2024, 14:00 Крылья Советов - Зенит -

«Зенит» — фаворит даже в гостях, но пауза в календаре вносит коррективы. Петербуржцы почти всегда тяжело играют после окна на сборные. Прежде всего, потому что многочисленные легионеры мотаются по дальним странам. «Крылья» плохо начали календарный год. Кубок самарцы покинули еще в октябре, поэтому в марте провели только два матча, оба проиграли, не забив ни «Ростову», ни ЦСКА. Многое зависит от того, восстановился ли к «Зениту» Гарре, незаменимый игрок для Самары в этом сезоне.

У команды Семака тоже могут быть потери, влияющие на стартовый состав. При таком большом числе неизвестных матч в Самаре наверняка не сложится для лидеров чемпионата так же легко, как с «Уралом» и в Кубке с «Динамо», но преимущество у петербуржцев, двигающихся по восходящей, над самарцами, наоборот, теряющими форму и результаты по ходу сезона, должно быть. В борьбе за титул «Зенит» не имеет права терять очки, но бой самарцы наверняка дадут.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.94

Футбол Италия 2023/2024 Тур 30, 30.03.2024, 14:30 Наполи - Аталанта -

Чемпионской гонки в Италии больше нет, де-факто скудетто уже у «Интера», поэтому самое интересное — борьба за места в еврокубках. Действующий пока чемпион «Наполи» может остаться вообще вне еврозоны, если срочно не прибавит, а «Аталанта», где разыгрался Алексей Миранчук, это прямой конкурент неаполитанцев. Лигочемпионских мест на этот раз в Италии может оказаться аж пять, и обе команды к ним близко.

Тонус лидеров «Наполи» непонятен. Хвича отмечает исторический выход Грузии на Евро, зато Осимхен не тратил сил и эмоций — Нигерия его не вызывала. «Аталанту» ждет сложнейший календарь: полуфинал Кубка Италии с «Фиорентиной», и две битвы с «Ливерпулем» в Лиге Европы. Пока что Гасперини не может рассчитывать на двух самых результативных игроков: Копмейнерс и де Кетеларе травмированы. Значит, роль Миранчука еще возрастает — судя по матчу с Сербией, Алексей в прекрасной форме. Все три исхода возможны с почти одинаковой вероятностью, потому лучше поставить на голы. Обе команды в последнее время забивают и пропускают в каждой игре, а в очных встречах — тем более.

Прогноз: победа «Спартака» или ничья (1Х) и тотал больше 2.5 за 2.02.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 22, 30.03.2024, 19:00 Спартак - Урал -

Любопытная игра, где все не так уж понятно до начала, как кажется. Победить «Урал» спартаковцы не могут уже почти два года. Два последних визита в Екатеринбург завершились поражениями, а на стадионе в Тушино «Урал» два раза подряд добивался ничьих. За последние 10 лет «Урал» четырежды обыграл «Спартак» в Москве и только пять раз проиграл — явно не самый удобный соперник. Перед паузой на сборные настроение болельщиков «Спартака» улучшил выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка страны, но «Оренбург» не тот соперник, победой над которым можно долго хвастать. Будущее Абаскаля в Москве под таким же вопросом, как и раньше.

«Урал» неважнецки вышел из зимнего отпуска: два поражения в чемпионате и вымученный выход в ¼ финала Пути регионов с «Родиной» по пенальти. 3 очка за тур уральцы не набирали аж с 26 ноября. Для Виктора Гончаренко встречи со «Спартаком» принципиальны, но «Урал» бывал и в лучшем состоянии, чем сейчас. В гостях «шмелям» трудно рассчитывать на что-то больше ничьей. Абаскаль ищет ходы в атаке, которых не хватило с «Факелом», и находит их. Ждем голы.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.16

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 22, 31.03.2024, 19:30 Локомотив - Краснодар -

Матч тура в РПЛ. «Краснодар» шокировал всех отставкой Ивича после пары мартовских неудач и потери лидерства, и Мусаеву не позавидуешь: стартовать приходится тяжелым выездом в столицу. Правда, и «Локомотив» в 2024-м пока не порадовал своих болельщиков ни в одном матче: поражение, ничья и вылет из Кубка. На сегодня команды выглядят практически равными, хотя у «быков» на 7 очков больше в таблице. И тем, и другим необходимо побыстрее преодолеть локальный кризис.

У «Локомотива» приличная атака, и проблемы с обороной, которые слегка маскирует прекрасный вратарь Лантратов. Против «Краснодара» Галактионов не может рассчитывать на Пиняева и Карпукаса (дисквалификации), а также, возможно, Тикнизяна (травма). Пора проснуться Дзюбе и помочь Глушенкову в атаке. Ивич поставил «Краснодару» дисциплинированный футбол, поэтому у «быков» меньше всех пропущенных голов, а снял его Галицкий за прагматичность и скуку впереди. Значит, от Мусаева требуется играть более открыто, больше забивать и рисковать контрвыпадами соперников. Букмекеры не ждут множества голов, а процессы в клубах как раз могут вызвать рост результативности. Сыграем на опережение.

Прогноз: «Арсенал» не проиграет (Х2) за 2.00.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 30, 31.03.2024, 18:30 Манчестер Сити - Арсенал -

«Сити» формально третий в чемпионской гонке, но у «горожан» лишь на очко меньше, а вообще именно армаду Гвардиолы по-прежнему считают фаворитом номер один. Как чемпионата, так и данного матча. Хотя один трофей Артета у Гвардиолы уже отобрал (суперкубок), а потом еще и обыграл в Лондоне. «Сити» надо ответить на дерзость. Окола года назад в похожей ситуации «Манчестер Сити» вынес дома «Арсенал» без шансов (4:1). Но тогда блистал Эрлинг Холанд, а нынешний сезон норвежец проводит менее результативно. Чуть спокойнее и весь «Сити»: не смогли обыграть дома «Челси», едва не уступили «Ливерпулю» в гостях.

«Арсенал» лучше готов к борьбе, чем в прошлом сезоне. Да, «Этихад» — твердыня «Сити», но даже проблемный «Челси» недавно смог увезти отсюда ничью, а «канониры» — лидеры АПЛ по очкам на выезде. Многие игроки «Сити» после паузы на сборные травмированы или под вопросом — де Брейне, Эдерсон, Аканжи, Уокер, Стоунз, Нуньес, Грилиш, но нельзя исключать хитрости от Гвардиолы, а бремя лидерства спокойно могут взять на себя Родри, Фоден, Бернарду Силва. Интриги ради хочется поставить на бравых парней Артеты. В этом сезоне «Арсенал» наконец-то научился правильно играть против «Сити».

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.13.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 30, 31.03.2024, 22:00 Реал - Атлетик -

Встречи Мадрида и Бильбао для Испании тоже «класико», не только Мадрида и Барселоны. Уж очень славна история противостояния, а баски никогда не были мальчиками для битья. О доминировании «Реала» с прекрасными Беллингемом и Винисиусом все знают, но и «Атлетик» проводит отличный сезон, близок к выигрышу Кубка Испании и выходу в Лигу чемпионов. Очная встреча в 1-м туре в Бильбао осталась за «Реалом» (0:2), но были споры о неназначенном пенальти, и вообще в этом сезоне вокруг судейства в Ла Лиге нездоровая атмосфера.

На победу «Реала» ставить не интересно, к тому же ничья тоже не удивит, но можно заметить, что встречаются две самые непропускающие команды лиги. «Реал», разумеется, лидер по всем показателям, у него меньше всех пропущенных (20), и «Атлетику» тяжело будет забить на «Бернабеу», но второй именно Бильбао (26) с организованной обороной и вратарем сборной Испании Унаи Симоном. Они с коллегой Луниным из «Реала» по многим показателям среди лучших в лиге. «Атлетик» провел 36 официальных матчей в этом сезоне и 20 раз сыграл на ноль, больше, чем «Реал». Беллингем, Винисиус и Родриго — голевые машины, но кажется, на этот раз перед ними серьезное препятствие.

Игорь Борунов

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