«Динамо» — «Спартак», «МЮ» — «Ливерпуль» и другие битвы уикенда

Прогноз: победа «Ромы» за 2.26.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 31, 6.04.2024, 19:00 Рома - Лацио -

Римское дерби — всегда вещь в себе, а сейчас встреча крайне важна еще и с точки зрения борьбы за места в еврокубках, включая Лигу чемпионов. Оба клуба недавно выгнали именитых тренеров, Моуринью и Сарри, заменив их специалистами, которые пока больше известны как футболисты, Де Росси и Тудором. У «Лацио» недавно была серия из трех поражений подряд в чемпионате, чего с «Ромой» в этом сезоне не случалось, поэтому «волки» опережают «орлов» в таблице уже на 6 очков.

У «Ромы» мощная атака, но в последние недели команда вдруг потеряла остроту у чужих ворот, правда, дело, в первую очередь, в состоянии Пауло Дибалы. Когда аргентинец здоров и в форме — это совершенно другая «Рома». На сей раз ожидается, что Дибала сможет выйти на поле с первых минут, и это большой козырь. Тудор начал в «Лацио» со смелых экспериментов. Это разбудило команду в победном матче Серии А с «Ювентусом», но уже через два дня в Кубке с тем же соперником «Лацио» снова был грустный. Дерби не лучший момент для новых схем, и «Рома», где Де Росси работает дольше, выглядит фаворитом.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3.5 за 2.70.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 32, 6.04.2024, 19:30 Брайтон - Арсенал -

В Англии продолжается захватывающая чемпионская гонка трех клубов, а повлиять на нее может самый модный тренер АПЛ Роберто Де Дзерби. Правда, чем больше итальянец ерзает, ожидая приглашений в топ-клубы, тем хуже результаты «Брайтона». Еще немного, и клубу придется с ним расстаться не из-за ухода в «Баварию» или «Ливерпуль», а просто потому что команда проваливает финишный отрезок сезона. Из Лиги Европы «Брайтон» вылетел, а в АПЛ весной обыграл с трудом и не очень по делу лишь аутсайдера «Ноттингем Форест».

У Микеля Артеты в управлении уже топ-клуб, и он показывает прекрасные результаты. Впереди битвы с «Баварией» в Лиге чемпионов, но никакой экономии сил в Брайтоне со стороны «канониров» точно не будет. График два матча в неделю давно уже не вызывает у них проблем. При этом «Арсенал» — самый прагматично играющий претендент на титул в Англии с самой надежной обороной. Поэтому вряд ли здесь стоит ждать голевого изобилия.

Прогноз: победа «Атлетика» и тотал меньше 3.5 за 2.04.

Испанский футбол взял небольшую паузу из уважения к Кубку Короля, хотя вывеска финала в Севилье шокирующе скромная: 5-я команда Ла Лиги играет за трофей с 15-й. Но финал есть финал, и обойти его вниманием нельзя. Расклад сил при этом понятен. Успех островитян в противостоянии с басками, проводящими, возможно, лучший сезон в XXI веке, станет абсолютной сенсацией. «Атлетик» взял 24-й (!) Кубок в 1984 году, а затем шесть раз проигрывал финалы, последний — «Барселоне» с Месси три года назад. «Мальорка» выиграла свой единственный Кубок в 2003-м, в совсем уж экзотическом финале с «Рекреативо». Дубль в составе балеарцев тогда сделал молодой Самюэль Это'О.

Хватит исторических справок. Команда небызвестного мексиканского тренера Хавьера Агирре хоть и бьется в Ла Лиге за выживание, но таков уровень чемпионата, а «Мальорка» очень крепка обороной и почти не пропускает. Хави, Ямаль и Левандовски не дадут соврать. 8 марта «Барса» изрядно помучилась с «островитянами» на своем поле (1:0). Непросто будет и подопечным Эрнесто Вальверде, но команда из Бильбао вообще лидер лиги по играм на ноль. Скорее всего, за 90 минут основного времени увидим один или два гола, но класс басков должен сказаться.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.81.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 23, 7.04.2024, 14:00 ЦСКА - Факел -

ЦСКА этой весной пока остается в тени, а ведь команда Владимира Федотова в отличие от остальных вообще не проигрывает: 3 победы, 2 ничьи. Если бы не упущенное преимущество в матчах с «Оренбургом» и «Сочи», армейцы были бы вплотную к тройке лидеров, но и так занимают четвертое место. Ни разу после возобновления сезона не проиграл и «Факел». Из Кубка воронежцы выбыли давно, а в РПЛ у подопечных Ташуева победа над «Спартаком» и две ничьи. Кстати, «Факел» любит играть в Москве и не потерпел в столице ни одного поражения: ближний выезд и много своих болельщиков. На групповой стадии Кубка еще летом «Факел» одолел ЦСКА на его поле со счетом 2:0, правда, обе команды тогда вышли играть полуосновой.

По мнению букмекеров, ЦСКА — явный фаворит, но армейцы нередко теряют «свои» очки, а «Факел», хоть и не имеет в составе мастеровитых игроков атаки, за счет организации и самоотдачи крайне надежен в обороне. У армейцев и так вечный бич с реализацией моментов, а в игре с дружиной Ташуева их может оказаться меньше обычного. Правда, и у ворот Акинфеева вряд ли будет жарко. В этом матче зрителям, скорее всего, не удастся увидеть много забитых мячей.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 1.88.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 32, 7.04.2024, 17:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль -

Пальцев не хватит пересчитать все матчи с невероятным сюжетом в этом сезоне АПЛ, и, возможно, в Манчестере будет еще один. «Ливерпуль» сражается за чемпионство, «МЮ» — за славное имя и, наверное, максимум шестое место. Парням Клоппа нельзя терять очки даже на «Олд Траффорд», а подопечным тен Хага надо для начала прийти в чувство после того, что случилось в четверг на «Стэмфорд Бридж». 17 марта исторические соперники уже встретились в Манчестере в рамках Кубка, «Ливерпуль» и тогда был безоговорочным фаворитом, но проиграл 4:3. Так какие могут быть прогнозы теперь?

«Ливерпуль», конечно, выйдет мстить за Кубок, но ставить на его победу с коэффициентом 1.62 неразумно. Потенциальный успех «Манчестер Юнайтед», который встречается с одной из лучших, если не лучшей атакой АПЛ после 225 допущенных ударов по своим воротам за 10 туров, тоже угадать невозможно. Клопп — король контрпрессинга, а на половине поля «МЮ» в каждом матче творится что-то невероятное. Сам «Ливерпуль» может пропустить в любой момент и регулярно вынужден отыгрываться. Да, АПЛ почти непредсказуема, мы видели, как прекрасные «Сити» с «Арсеналом» вдруг выдали скучнейшие 0:0, но у «МЮ» и «Ливерпуля» другая история, и в ней много, очень много голов.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.73.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 23, 7.04.2024, 19:30 Динамо - Спартак -

Предыдущий тур РПЛ и раунд Кубка России здорово подогрели и без того острое блюдо, которым должно стать старейшее московское дерби. Гильермо Абаскаль всегда на грани отставки, а Марцелу Личке надо реабилитироваться за разгром от Карпина неделю назад, а еще не отстать от лидеров. По словам чеха его команда все еще борется и за чемпионский титул, и за Кубок. За что борется «Спартак»? Хороший вопрос. Красно-белые всегда под огнем критики, они сами в этом виноваты, но есть сомнения как в отношении «Динамо», которое в любых игровых сочетаниях всегда пропускает голы (даже от хабаровского СКА) и очень много позволяет у своих ворот, так и в безнадежности схем Абаскаля. Первый тайм с «Зенитом» ведь был очень хорош, не хватило лишь еще забитых мячей.

У «Спартака» без Промеса здорово заиграл новичок Угальде, остается лишь, чтобы костариканца поддержали партнеры. В защите лидером быстро стал Бабич, очень опасный для соперника при стандартах. В общем, списывать со счетов «Спартак» рано и теперь. Как и хвалить Личку, чей футбол часто неоправданно авантюрен. Кстати, к чешскому тренеру можно предъявить примерно те же претензии, что к андалусийскому. Если у «Спартака», более ограниченного в ротации, чем «Динамо», хватит сил и воли, можем увидеть увлекательную перестрелку, как уже бывало не раз в этом дерби.

Игорь Борунов

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