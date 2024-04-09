«Реал» и «Сити» забьют друг другу, а Мбаппе потренирует Класико

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.98

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 9.04.2024, 22:00 Реал - Манчестер Сити -

Жеребьевка сталкивает два лучших клуба Европы третий год подряд. В 2022-м по сумме двух матчей сильнее был «Реал» (6:5) — а потом взял трофей, а в 2023-м — «Манчестер Сити» (5:1). А потом взял трофей. Исход непредсказуем, но букмекеры считают шансы гостей выше хозяйских — поэтому на «Сити» ниже коэффициент. Чем это объяснить — очарованием чемпионской гонки АПЛ, пока «Реал», не напрягаясь, ждет коронации в Ла Лиге? «Реалу» в отличие от «Сити» пришлось помучиться в ⅛, но «Лейпциг» это совсем не «Копенгаген», и «РБ» выдал против Мадрида лучшие матчи за сезон.

Соперники выглядят равными, по календарю в последнее время двигаются похоже, даже травм где-то поровну, и они касаются, прежде всего, линии обороны. «Сити» — действующий чемпион всего и не стал за год слабее, но магия «Сантьяго Бернабеу» — установленный факт. Наверняка Гвардиола доволен, что второй и решающий матч будет в Манчестере, а не наоборот. Беллингем, Винисиус, Холанд, Де Брейне — сегодня увидим столкновение двух лучших атак мира. Если у «Сити» и «Реала» и есть изъяны, то они в обороне. Класса забить точно хватит всем. Опасения, скорее, за ТБ 2.5, ведь соперники знают силу друг друга и не полезут на рожон. Год назад на «Бернабеу» было 1:1. «Сити» согласен повторить, но «Реал» помнит, как пострадал в ответке, и Анчелотти потребует от своих парней большего.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 за 2.02.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 9.04.2024, 22:00 Арсенал - Бавария -

В этой паре есть явный фаворит, и дело не в проклятии Харри Кейна, который феноменально крут в этом сезоне, а в том бардаке, который сложился в «Баварии» при Томасе Тухеле. Общее мнение: «Бавария» поторопилась с увольнением Нагельсманна в прошлом году и запоздала с Тухелем в этом. Сомнений, что он покинет пост, нет, но пока боссы ждут, Мюнхен продолжает пике, в то время, как «Арсенал», и Артета вместе с ним, учится быть доминирующим топ-клубом. У «канониров» прекрасная статистика, они освоили любые тактические схемы, умеют обороняться, умеют атаковать. Если у «Баварии» один лидер — Кейн, который порой спасает всех остальных, у «Арсенала» команда лидеров, кого-то одного не выделить.

«Арсенал» не пропускал месяц, в четырех матчах подряд. «Бавария» получает «трешку» от «Хайденхайма» (так «Хайденхайм» попал в текст о Лиге чемпионов), но более показательно поражение от врагов из Дортмунда (0:2), а ведь нынешний «Арсенал» куда грознее. Трудно представить, что «Арсенал» отличится меньше двух раз, тем более он хочет поехать в Мюнхен с комфортным перевесом. С поправкой на магию Кейна, который знает, как забивать «Арсеналу», опасно брать фору (-1.5), но и осторожная вера в лондонцев может принести удвоение ставки.

Прогноз: гол Килиана Мбаппе за 1.84.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 10.04.2024, 22:00 ПСЖ - Барселона -

Килиан Мбаппе заскучал в Париже, но пришло время потренироваться перед переездом в Мадрид (ни слова больше об этом). Интриг навалом. Все помнят, какой огонь творился в этой паре в былые годы, так еще и сетка турнира намекает, что тут, возможно, прячется будущий финалист. Луис Энрике 8 лет играл за «Барселону» и там же делал первые шаги как тренер. Поэтому он предвкушает противостояние и шлет Хави сообщения в личку.

У «ПСЖ» нет конкурентов во Франции, и весь март Энрике готовился к уходу Мбаппе. Выглядело так себе, но Париж все равно не проигрывает, да и «Реал Сосьедад» в ⅛ ЛЧ был разобран на классе. «Барса» поднялась на второе место в Ла Лиге и уверенно переиграла на пути в четвертьфинал шаткий «Наполи». Мбаппе скорее забьет, чем нет, а у «Барсы» интересно выглядит связка Левандовски-Ямаль. Ожидания от игры разные. Кто-то прочит голы, кто-то — закрытый характер матча, от «ПСЖ» ждут победы, но и двойной шанс «Барсы» (ничья или победа) реален. Наиболее верной в веере ставок выглядит гол главной звезды этого противостояния. Из четырех мячей «Сосьедаду» автором трех стал Мбаппе. Почему с «Барсой» должно быть иначе?

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.86

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 10.04.2024, 22:00 Атлетико - Боруссия Д -

Ни тех, ни других в четвертьфинале Лиги чемпионов не ждали. «Атлетико» повезло с группой, а вот сенсационный проход «Интера» в ⅛ финала одним везением не объяснишь. Симеоне — король плей-офф и знает о таких матчах всё. «Боруссия» неожиданно выиграла «группу смерти», а затем оказалась чуть выше классом, чем голландский «ПСВ». В национальных чемпионатах обе команды на похожих позициях. «Атлетико» — четвертый, «Боруссия» — пятая. Игра есть, нет стабильности и глубины состава, чтобы не терять очки из-за травм лидеров.

На такой стадии обе команды будут осторожничать в первой серии из двух. «Атлетико» на руку пауза в календаре из-за Кубка Испании. Это, пожалуй, ключевой момент. Мадридцы будут идти вперед, а дортмундцы стойко обороняться, надеясь на родные стены в ответной игре. «Боруссия» редко пропускает больше одного мяча, но и забить на переполненном «Цивитас Метрополитано» ей, если и удастся, то один раз. Вряд ли это будет яркий матч и точно не будет открытый.

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Игорь Борунов