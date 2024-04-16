Предсказать непредсказуемое. Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов

Прогноз: X2 (ничья или победа «ПСЖ») и «обе забьют — да» за 2.16

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 16.04.2024, 22:00 Барселона - ПСЖ -

«Барса» удачно съездила в Париж. Каталонцы забрали победу и фору в один мяч перед домашней игрой. Мбаппе, видимо, мыслями в Мадриде и вообще ничего не показал, в отличие от бывшего барселонца Дембеле, а весь «ПСЖ» может занести себе в актив лишь мощное начало второго тайма с двумя голами подряд. Выдать такой рывок в Барселоне будет сложнее, хотя французская лига даже перенесла матчи клубов, играющих в еврокубках, чтобы они лучше подготовились к ответным четвертьфиналам. «Барсе» никто ничего не переносил, и каталонцы добились тяжелой победы в Кадисе несмотря на основательную ротацию от Хави.

«ПСЖ» приехал в столицу Каталонии максимально заряженным. Правило выездных голов отменили, игра не на «Камп Ноу», в состав вернется Хакими, Витинья и Дембеле в порядке, возможно, даже в нужный момент проснется Мбаппе — гостям очень важно открыть счет, и тогда шансы почти уравняются. По первой игре было видно, что у обеих команд атака превосходит оборону, поэтому голы в те и другие ворота читаются. За «ПСЖ» свежесть и более опытный состав, а «Барса» будет действовать по счету и не полезет на рожон, ведь ничья ее устроит. Ставка на возможный перевес «ПСЖ» вовсе не означает, что именно гости выйдут в полуфинал. Нас могут устроить оба варианта.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Атлетико») и тотал меньше 3.5 за 2.50

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 16.04.2024, 22:00 Боруссия Д - Атлетико -

Казалось, у «Атлетико» все под контролем. Гризманн божит, атаки проходят, два мяча забито к перерыву, и вот-вот в ворота Кобеля влетит третий, но одна ошибка, гол Аллера, и вот уже Дортмунд сминает соперника и чудом не сравнивает счет. Если немецкий клуб начнет домашний матч так же, как завершал выездной, тогда путевка в полуфинал вполне может достаться «шмелям».

«Алетико» в этом сезоне не очень выглядит в гостях. «Боруссия» непривычно неряшлива дома и увезти победу с легендарного «Вестфаллена» — решаемая задача: спросите у «Баварии», «Лейпцига», «Штутгарта» и даже «Хоффенхайма». «Атлетико» больше не умеет «сушить» игры, зато Гризманн в бешеной форме и может в одиночку вытащить банду Симеоне в полуфинал. Шансы «Боруссии» на победу дома оцениваются выше, но и проход «Атлетико» — тоже как более искушенного в овертаймах и сериях пенальти. Перевесят, скорее всего, суперформа Гризманна, который успел в субботу положить два гола «Жироне», и тактический гений Симеоне, а матч с учетом счета может выйти осторожнее первого.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.79

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 17.04.2024, 22:00 Манчестер Сити - Реал -

При всем уважении к другим четвертьфиналистам, в этой паре совокупный класс превосходит всех. Безумие в Мадриде завершилось удачно для «Сити» (3:3). В прошлом сезоне там тоже была ничья, а в ответной игре английский клуб уничтожил соперника (4:0). В Манчестере «Сити» три раза подряд обыграл «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, но язык не поворачивается сказать, что у команды Анчелотти нет шансов. Да, вернется Де Брейне, наверняка, агрессивнее сыграет Холанд, но папа Карло мудр, у него Беллингем и Винисиус, а главный шанс «Реала» в том, что тактический гик Пеп Гвардиола в решающий момент может обыграть сам себя, хотя в последние годы это происходит реже.

«Сити» спасся во втором тайме мадридского матча, но «Реал» спасся в его концовке. Английский чемпион перестрелял соперника ударами из-за штрафной, которые явно вывели из зоны комфорта молодого украинского вратаря Лунина, а ведь в ответной игре давление на него будет еще выше. Коэффициенты перекошены в пользу «Сити», но против «Реала» неразумно им следовать. Остается выбрать скучный, но верный вариант с забитыми голами. Как их добиваться, оба соперника изучили уже на «Сантьяго Бернабеу» и продолжат в том же духе.

Прогноз: победа «Баварии» за 2.37

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/4 финала, 17.04.2024, 22:00 Бавария - Арсенал -

Никогда не списывайте со счетов «Баварию». Даже провалившись в кризис и объективно уступая сопернику во всем, мюнхенцы с предельным спокойствием едва не увезли победу с «Эмирейтс». Тем самым вселив в «Арсенал» неуверенность, которую тут же усилило фиаско с «Астон Виллой». Как ни странно, проиграв чемпионскую гонку в Германии, теперь и де-юре, «Бавария» может успокоиться, и это сразу делает команду Тухеля фаворитом в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов, в которой неделю назад она была аутсайдером.

Команде Микеля Артеты остается посочувствовать: она по-прежнему очень сильна, но психологическое испытание для «канониров» кажется непреодолимым. Плюс фактор «Альянц-арены», которая часто высасывает из гостей остатки уверенности, особенно когда на ней издевательски гремит канкан из оперетты Оффенбаха после гола «Баварии». А ведь «Арсенал» выглядел растерянным даже на «Драгау» с «Порту», где играть проще. Плюс фактор Кейна, над которым продолжают смеяться из-за отсутствия трофеев, хотя по голевому чутью это лучший нападающий Европы. А «Арсенал» — его вечный клиент.

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Игорь Борунов