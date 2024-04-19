Топ-уикенд. Карпин против «Спартака», Класико и миланское дерби

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.36.

В Англии определят финалистов старейшего футбольного турнира планеты. Одним из них, если не случится сенсации, станет «Манчестер Юнайтед», которому противостоит восьмая команда Чемпионшипа «Ковентри», а другая пара интереснее. «Сити» постарается отвлечься от обидного вылета из Лиги чемпионов: есть еще два трофея, которые можно выиграть, завершив сезон на хорошей ноте. И там, и там «горожане» — фавориты, но «Челси» постарается выйти на «Уэмбли» и притвориться «Реалом».

Тем более, у «синих» есть свой Беллингем или даже круче. Коул Палмер, кстати, воспитанник «Манчестер Сити», разрывает английский футбол: 20-й номер «Челси» настрелял 20 голов в АПЛ плюс три в Кубке и не хочет останавливаться. От «Сити» ждут победы, но действующему чемпиону Англии пока в этом сезоне не удавалось обыграть проблемный «Челси»: 4:4 и 1:1. До недавнего разгрома «Эвертона» (6:0) «Челси» пропускал 17 матчей подряд, поэтому в голах команды Холанда и Де Брейне особых сомнений нет, а у Палмера и компании, как мы уже поняли, забитые мячи тоже так и прут, поэтому даже с учетом кубкового характера матча ТБ 3.5 выглядит перспективной ставкой.

Прогноз: 1X (победа «Боруссии» или ничья) и тотал больше 2.5 за 2.39.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 30, 21.04.2024, 18:30 Боруссия Д - Байер -

Оказывается, немецкие клубы впереди Европы всей. Новый чемпион Германии «Байер» непобедим в этом сезоне и фаворит Лиги Европы, кризисная «Бавария» убрала из Лиги чемпионов одну из лучших команд Англии «Арсенал», а дортмундская «Боруссия» впечатляюще расправилась с «Атлетико». В Бундеслиге «Байер» уже отпраздновал победу, но наверняка намерен продолжить крутить счетчик беспроигрышной серии. «Боруссии» же очки крайне необходимы, чтобы опередить «РБ Лейпциг» в борьбе за лигочемпионскую путевку на следующий сезон.

Поэтому букмекеры верят, что на своей арене «шмели» могут первыми в сезоне обыграть «Байер». В этом есть сомнения, потому что команда у Терзича симпатичная, но вовсе не безгрешна, особенно в обороне, а Леверкузен не может остановиться, хотя по-прежнему часто отыгрывается или забивает победные голы в концовках, но это уже фирменный почерк Хаби Алонсо. «Боруссия» чуть свежее и гораздо более мотивирована. «Байеру» все поаплодируют и за ничью. Матчи с участием «Боруссии» обычно выходят результативными, а «Байер» и мог бы, но не станет сушить матч и сыграет в свое удовольствие.

Прогноз: победа «Ростова» за 2.37.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 25, 21.04.2024, 20:30 Ростов - Спартак -

Валерий Карпин против «Спартака» — гарантия зрелища и напряжения. Ростовчане и москвичи — соседи по таблице, но желто-синие пришли к 8-й строчке снизу, здорово выйдя с зимних каникул, а красно-белые к 7-й — сверху, результатом чего стала ожидаемое многими увольнение тренера Абаскаля. Разница в форме команд очевидна, и матчи Кубка на неделе не изменили впечатления. «Спартак» избежал негатива в Питере, удержав почетную ничью 0:0 во второй визит подряд, но ничего положительного кроме уверенной игры вратаря Максименко тоже не показал, а ростовчане на классе победили в Екатеринбурге, где никому не бывает легко, «Динамо» не даст соврать.

На своем поле «Ростов» смотрится предпочтительнее. У и. о. главного тренера «Спартака» Слишковича не было ни времени, ни возможностей что-то принципиально улучшить, и футболисты «Ростова» гораздо лучше понимают, чего от них хочет главный тренер и как им играть. К тому же для амбициозного Валерия Карпина любой матч со «Спартаком» принципиален, даже если он не захочет это признать.

Прогноз: 1Х (победа «Реала» или ничья) и тотал меньше 3.5 за 2.13.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 32, 21.04.2024, 22:00 Реал - Барселона -

«Барселона» и «Реал» перед Класико получили противоположные эмоции в Лиге чемпионов. «Барса» — боль, разочарование и ощущение несправедливости, «Реал» — эйфорию и чувство хорошо выполненной тяжелой работы. Главная разница между командами сейчас не в 8 очках разрыва в таблице, а в самооценке. Спокойствие «Реала» против нервов и досады «Барсы». Хави нужно поаплодировать за выдающийся весенний отрезок после объявления о грядущем уходе, но, поддавшись эмоциям, он рискует эти завоевания утратить.

С турнирной точки зрения исход важнее для «Барселоны», «Реал» устроит и ничья, но у Класико своя логика, и никто со злейшими врагами на ничью играть не станет. Анчелотти в Манчестере не скрывал тренерского удовлетворения от того, как команда оборонялась. У «Барсы» с этим больше проблем, и простого численного преимущества «ПСЖ» хватило, чтобы методично разобрать соперника. В хороший день «Барса» сильна, но «Реал» сильнее как раз на двойной шанс. Что касается тотала, вряд ли Класико выйдет открытым и результативным, когда все потратили столько сил и эмоций.

Прогноз: победа «Интера» за 2.02.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 33, 22.04.2024, 21:45 Милан - Интер -

Миланское дерби — тоже вещь в себе и не всегда зависит от турнирного положения, но в понедельник будет одна важная деталь: за 6 туров до конца «Интер» и «Милан» занимают первое и второе места соответственно с разрывом в 14 очков. Это означает, что дерби может стать залотым для «Интера», но только в случае победы. Это серьезная мотивация для команды Симоне Индзаги, которая по праву лучшая в этом чемпионате Италии, но рановато сошла со всех остальных спортивных фронтов — ни в Кубке, ни в Лиге чемпионов черно-синих уже нет.

«Милан» до последнего момента надеялся на хорошее выступление в плей-офф Лиги Европы, но в итальянском междусобойчике уступил пятой команде Серии А «Роме», причем оба раза, и дома, и на выезде. Это сильный удар по самолюбию красно-черных и плохой фон для подготовки к дерби. Как и ситуация с главным тренером: об отставке Стефано Пиоли пока не объявлено, но говорят, вопрос решен. Или нет? Для «Интера» из оставшихся шести матчей игра с «Миланом» точно главная. Важен и символизм: неминуемое скудетто станет для «Интера» 20-м, то есть клуб нанесет на эмблему вторую звезду, в Италии их добавляют за 10 чемпионских титулов. Сделать это в дерби — бесценно, да и по игре «Интер» лучше соседей во всем.

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Игорь Борунов