«Спартак» в Нижнем, «Зенит» в Воронеже и другие матчи уикенда

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.08.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 34, 4.05.2024, 19:30 Жирона - Барселона -

Каталонское дерби станет битвой за второе место в чемпионате Испании, хотя последующие четыре тура могут многое изменить. Кроме того, если «Реал» в тот же день обыграет «Кадис», потеря «Барсой» очков сделает Мадрид чемпионом уже 4 мая. Конечно, команда Хави хотела бы максимально оттянуть этот неприятный момент. После вылета из Лиги чемпионов «Барселоне» осталось достойно завершить чемпионат и вместе с Хави, который передумал уходить, начать подготовку к следующему сезону.

У «Жироны» настроение лучше, ведь уже ясно, что команда Мичела Санчеса не упустит путевку в Лигу чемпионов, что станет невероятным событием для клуба и всех 100 тысяч жителей старинного города. В любом случае, команды могут сыграть в свое удовольствие, тем более какого-то принципиального соперничества между «Барсой» и «Жироной» пока нет. Закрываться в обороне никому нет смысла, оба клуба забивают в среднем больше двух мячей за игру, а пропускают больше одного, поэтому пробить высокий тотал им не очень трудно.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 за 2.55.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 36, 5.05.2024, 18:30 Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур -

И «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» завершают сезон на минорной ноте, потому что рассчитывали на большее. «Ливерпуль» хотя бы вернулся в Лигу чемпионов, а «Тоттенхэм»… — это «Тоттенхэм». Три поражения подряд — и надежды ликвидировать 7-очковое отставание от «Астон Виллы», чтобы запрыгнуть в топ-4, почти не осталось. Эндж Постекоглу срывается на журналистах, а обстановка в команде хуже некуда. Оба коллектива не в порядке, но «Ливерпуль» и Юрген Клопп, которым осталось вместе провести три матча, держатся лучше.

«Ливерпуль» проиграл два подряд домашних матча впервые за три года, и Клоппу на «Энфилде» осталось еще два. Это очень эмоциональный момент, и «красные» постараются напоследок порадовать своего тренера. У обеих команд сейчас проблемы с созданием и реализацией голевых возможностей, поэтому забитых мячей вряд ли будет много, но лучшая на сегодня команда должна победить.

Прогноз: победа «Спартака» за 2.08.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 27, 5.05.2024, 19:00 Пари Нижний Новгород - Спартак -

После увольнения Абаскаля «Спартаку» все лучше и лучше. Владимир Слишкович спокойно делает свою работу, не обращая внимания на то, что клуб ищет ему замену, и в активе боснийского тренера три победы и две ничьи, причем все против серьезных соперников. При Слишковиче «Спартак» практически перестал пропускать и забивает в среднем по два гола за игру. Болельщикам красно-белых остается только грустить о том, что было бы, если бы эта прекрасная серия началась не под самый конец сезона.

Что случилось с нижегородским клубом, еще предстоит разобраться, но по результатам катастрофа: шесть поражений подряд, 3,5 пропущенных гола за игру, а ведь как раз надежностью обороны Нижний зарабатывал очки в первой половине сезона. Сергей Юран отправлен в отставку, календарь финиша очень непростой, и «Пари НН» грозят стыки или даже прямой вылет. Выезд в Нижний Новгород был одним из самых сложных для всех клубов РПЛ, но это раньше. Даже если местную команду взбодрит отставка Юрана, «Спартак» Слишковича ей сейчас просто не по зубам.

Прогноз: «обе забьют — нет» и тотал меньше 2.5 за 1.86

Футбол Италия 2023/2024 Тур 35, 5.05.2024, 21:45 Рома - Ювентус -

«Рома» оставила много физических и моральных сил в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Байером» (0:2) и мыслями больше в ответной игре, не желая сдаваться. Для «Ювентуса» главный из оставшихся матчей сезона — финал Кубка Италии с «Аталантой» 15 мая, но неудачная серия в чемпионате что-то затянулась, а в третий раз подряд проиграть в Риме после встреч с «Лацио» будет чересчур для такого статусного клуба. «Юве» выглядит более мотивированным и свежим, хотя исторически встречи с «Ромой» в последнее время даются «старой синьоре» тяжело.

Матч первого круга завершился со счетом 1:0 в пользу туринцев и получился довольно характерным для встреч этих соперников. Обычно на первый план в них выходит борьба, а не забитые мячи. Хорошо, если они вообще будут. Ставка ТМ 2.5 заходила в пяти из шести последних очных встреч, и форма обеих команд сейчас такова, что голы даются с трудом и тем, и другим. Когда/если кому-то удастся открыть счет на «Стадио Олимпико», это закроет игру еще больше.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.90.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 27, 6.05.2024, 18:00 Факел - Зенит -

Поражения «Зенита» от «Рубина» и «Динамо» обострили чемпионскую гонку, которая все последние годы к началу мая заканчивалась. «Зенит» не выглядит неуязвимым, к тому же у команды Сергея Семака сложный календарь. В Воронеж непросто добираться, там худший газон в лиге, а «Факел» рубится за каждое очко в борьбе за выживание и проведет первый матч под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко. На сегодня воронежцы на спасительном 12-м месте, но за один тур в таблице РПЛ можно рухнуть на предпоследнее.

Главный фактор перед любым матчем в Воронеже — поле. Показывать на нем результативный футбол получается только в июле. В 13 последних домашних матчах «Факела», начиная с 20 августа, ни разу не было забито больше двух голов. «Факел» — худшая команда РПЛ по игре в атаке этой весной: после памятной победы над «Спартаком» 10 марта воронежцы забили один гол в шести матчах, причем гол этот был на выезде в ворота ЦСКА. Всё плохо с результативностью и у «Зенита». Чемпионы забили три гола в шести последних матчах. Ставка понятна.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.92

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 27, 6.05.2024, 20:30 Локомотив - Ростов -

За четыре тура до финиша «Локомотив» и «Ростов» в таблице разделяет одно очко, так что команды можно считать практически равными по уровню, только у «Локо» заметно лучше разница мячей. А еще визитная карточка и тех, и других — голы в концовках. Любопытно, что будет твориться на черкизовском стадионе после 75-й минуты. Команды трижды встречались в этом сезоне с учетом Кубка, и всегда побеждали хозяева, поэтому шансы «Локомотива» предпочтительнее.

«Локомотив» в минувшем туре со «Спартаком» готовился к привычному камбэку, но что-то пошло не так (2:3), а «Ростов» благодаря Роналдо одержал волевую победу над «Оренбургом». В кубковом матче с «Балтикой» Роналдо вышел слишком поздно, на 71-й минуте, а так бразилец с начала апреля делает в «Ростове» результат. Вылетев из Кубка, «Ростов» может сосредоточиться на чемпионате и дать бой «Локо» на его поле, поэтому надежнее поставить не на исход, а на голы, ведь встречаются команды, в матчах которых наряду с ЦСКА и «Крыльями» больше всех забитых мячей.

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Игорь Борунов