Финал Лиги Европы. Безупречный «Байер» против фактора Миранчука

Футбол Лига Европы 2023/2024 Тур 1, 22.05.2024, 22:00 Аталанта - Байер -

Большой футбол с запозданием, но добрался до Дублина. На «Авива Стэдиум» должны были пройти четыре матча Евро-2020, но в условиях пандемии Ирландия не смогла провести свою часть турнира, и дополнительные встречи ушли Петербургу и Лондону. Поэтому УЕФА постарался в приоритетном порядке побыстрее выделить Дублину финал еврокубка, а Евро тут еще будет — в 2028 году.

Финал Лиги Европы радует составом. «Байер» по многим показателям — лучшая команда Европы. Подопечные Хаби Алонсо побили и немецкие, и европейские рекорды продолжительности серии без поражений, а теперь близки к тому, чтобы так и остаться непобежденными по итогам сезона. «Неверкузен» трансформировался в «Неверлузен», известно, что испанский тренер не покинет проект, и в следующем сезоне «Байер» отправится покорять уже Лигу чемпионов. А в Лиге Европы «аспириновым» еще и везло с сеткой: они были явными фаворитами на всех этапах, а «Карабах», «Вест Хэм» и «Рома» — не самый тернистый путь для плей-офф.

«Аталанта» — совсем не случайный гость финала. Команда Джан Пьеро Гасперини давно его заслужила. Бергамаски тоже сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а в этом, хоть и уступили в финале Кубка Италии «Ювентусу», нередко выглядели, прямо как чемпионский «Интер», и не только цветами формы. На пути к финалу они вышибли «Спортинг», «Ливерпуль» и «Марсель», кажется, решив задачку посложнее той, что была у «Байера».

Отдельная интрига для российских болельщиков — сколько времени проведет на поле и какую роль получит Алексей Миранчук, который только что здорово проявил себя в матче с «Лечче». Полузащитник сборной России — еще и отличная примета для «Аталанты». Ну и что, что «Байер» — «Неверлузен»: между прочим, футболисты из России побеждали во всех еврокубковых финалах, в которых принимали участие: Дмитрий Аленичев («Порту»), Александр Кержаков («Севилья»), а также игроки ЦСКА и «Зенита».

На что ставить

Фаворит финала, конечно, «Байер». Во-первых, он никому не проигрывает 50+ матчей, во-вторых, жутко опасен в концовках. Как избежать верного леверкузенского гола, а то и голов в добавленное к 90 минутам время, пока никто не придумал. Даже хочется посоветовать «Аталанте» сделать ставку на серию пенальти и уж точно не открывать счет до 85-й минуты — не дразнить королей камбэков. В-третьих, немцам проще было планомерно готовиться к финалу ЛЕ, а еще у них нет проблем с составом, в отличие от итальянцев, которым играть без трех игроков основы: Де Рона, Колашинаца и Хольма.

В истории спорта есть примеры, когда выдающиеся победные серии прерывались в финалах, но уязвимых мест у «Байера» нет или совсем мало. Гасперини намного опытнее суперзвездного футболиста Хаби Алонсо, который только начинает тренерскую карьеру — правда, как начинает! Сюрпризов со стороны «Аталанты» исключать нельзя. «Байеру» несмотря на мизерное количество пропущенных мячей нередко приходится отыгрываться — например, с итальянской же «Ромой» в полуфинале. Три последних финала Лиги Европы подряд завершались с одинаковым счетом 1:1 и доходили до серии пенальти. Собрав все статистические тренды воедино, можно слепить ставку с хорошим коэффициентом. Главный риск тут, пожалуй, гол «Аталанты», но кто не рискует, тот не станет «Неверлузеном».

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Игорь Борунов