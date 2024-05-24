Продинамят ли «Зенит». Все решится в эту субботу

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 1.71.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Зенит - Ростов -

«Зенит» не может повлиять на события в Краснодаре, но свою часть задачи выполнить в состоянии, как показал выезд в Грозный. Проблемы с созданием и реализацией голевых моментов, мешавшие команде Семака всю весну, как рукой сняло. По крайней мере, лично для лучшего бомбардира чемпионата Матео Кассьеры. Повторения пента-трика не ждем, но снова отличиться колумбийцу теперь гораздо легче.

Для «Ростова» сезон практически закончен. Команда Карпина останется в середине таблицы, но это и неплохо, если вспомнить, что в какой-то момент в опасной близости была зона стыков. Мотивировать футболистов на бой за «Краснодар» и «Динамо» сложно, но можно вспомнить, что желто-синие то же «Динамо», например, в марте в гостях разгромили 1:4, а «Краснодар» на его поле в октябре изрядно напрягли (3:2). Значит, и у «Зенита» могут быть проблемы, но он должен их решить. В процессе командам покорится отметка в 3 гола. Непредсказуемость в последнем туре только вырастет, поэтому ставка осторожная.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.68

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Краснодар - Динамо -

У «Динамо» наивысшие шансы на чемпионство, бело-голубые зависят только от себя, а матч в Питере для них не имеет значения. Лучший игрок чемпионата Константин Тюкавин, кажется, избежал травмы и готов внести свой вклад в историю родного клуба. Оформлять долгожданный титул придется в гостях с сильным и максимально мотивированным соперником. Да, у «Динамо» серия из 6 побед в РПЛ подряд, но, знаете, у «Байера» тоже была своя серия. «Нгамале-тайм» — это прекрасно, но «Краснодар» тоже специалист по таким историям.

Поэтому стоит воздержаться от гаданий на исход. Чемпионский двойной шанс «Динамо» у букмекеров идет за 1.66, а фаворитом на победу оценен «Краснодар» (2.35 против динамовских 2.90), потому что ничья для «Динамо» полностью равна победе. Можно точно сказать, что Личка не подумает держать оборону: «Динамо» это и не умеет делать, а золото прячется, конечно, в атаке. Ждем огненную обоюдоострую результативную игру с обеих сторон. Впервые за много лет в РПЛ самый настоящий «золотой мач», ура.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.14.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Балтика - Локомотив -

Хороший чемпионат захватывающая борьба за выживание украшает ничуть не меньше «золотых» матчей. «Локомотив» утратил шансы на медали, но в состоянии утопить «Балтику», которую возглавляет и его легенда, между прочим, не только ЦСКА. У Сергея Игнашевича и его команды последний шанс избежать прямого вылета, а то биться с «Зенитом» в финале Кубка будет как-то неловко. Увы, балтийцы зависят не только от себя, но и от конкурентов из «Факела» и «Пари НН», но победа над «Локо» — обязательное условие.

Не всегда побеждает тот, кому нужнее. «Локомотив» в последних турах выглядит интересно и после поражения от «Спартака» (2:3) совсем перестал пропускать. Психология «Балтике», скорее, помешает, чем поможет, хотя в последнее время калининградцы прибавили в созидании и реализации. Этот матч — еще и дуэль двух лучших вратарей РПЛ этой весной. Кто окажется в выигрыше, Илья Лантратов или Евгений Латышонок, посмотрим, но в нынешней ситуации им по плечу удержать низкий тотал.

Прогноз: тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.16.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Оренбург - Спартак -

«Спартак» не поднимется выше четвертого места, а «Оренбург» не вылетит напрямую, но мотивация подопечных Давида Деограсии намного выше. Даже ничьей может оказаться недостаточно, чтобы избежать стыков, поэтому оренбуржцы постараются нанести «Спартаку» первое (и последнее) поражение в чемпионате при Владимире Слишковиче, который скоро станет ассистентом Деяна Станковича. «Спартак», конечно, против, хотя это не самый приятный выезд для москвичей: красно-белые проигрывают в Оренбурге каждый второй матч, а еще эти клубы пока ни разу не играли друг с другом вничью.

Не попав в финал Кубка, «Спартак» постарается для своих многочисленных болельщиков завершить сезон на позитивной ноте. Терять нечего, а футбол Слишкович ставит интересный. Вера в голы гостей больше основана не на этом, а на том, как «Оренбург» выглядит в обороне. Большего числа ошибок и несуразностей у своих ворот сейчас в РПЛ нет ни у кого. В 29-м туре ворота «Оренбурга» трижды поразил «Урал», который никому столько не забивал с ноября.

Прогноз: двойной шанс 1Х (победа ЦСКА или ничья) и тотал больше 2.5 за 2.60.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 ЦСКА - Урал -

Забить три в ворота ЦСКА «Уралу» будет намного сложнее, хотя у армейцев уже нет турнирной мотивации: разницы между 6-м и 7-м местом без еврокубков никакой. «Урал» не обезопасил себя от стыков — снизу поджимают «Оренбург», «Факел» и «Пари НН», пропустить вперед можно лишь кого-то одного, не более. В случае победы можно не волноваться, а ничья или поражение оставляют вопросы.

Обыграть свою бывшую команду на ее поле Виктору Гончаренко будет непросто, даже с учетом разницы в мотивации. Раздосадованный кубковой неудачей с «Зенитом» ЦСКА отгрузил в Нижнем аж 6 голов, причем забили или ассистировали все игроки группы атаки даже без помощи главного голеадора Федора Чалова, который остался в запасе. «Урал» — ярко выраженная домашняя команда. За весь чемпионат екатеринбуржцы победили в гостях дважды, «Оренбург» и «Балтику», и было это прошлым летом. Результативная ничья или победа хозяев с достойной результативностью выглядят более вероятно.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.90.

Переносимся из России в Англию, где на «Уэмбли» пройдет последний матч сезона, в котором сыграют две команды из Манчестера: защитивший в борьбе с «Арсеналом» чемпионский титул «Сити» и проваливший сезон «Юнайтед». Даже маловероятная победа в престижном Кубке Англии не изменит впечатления, что у «МЮ» весь футбольный год насмарку: 8-е место в чемпионате, ранний вылет из еврокубков и куча побитых антирекордов. А есть ли вообще шансы на эту победу?

Кажется, нет. Понятно, что команда Эрика Тен Хага, чьи дни в Манчестере, похоже, сочтены, будет сражаться, но объективно это очень сложно делать, когда соперник как раз набрал мощный ход. В полуфинале «Сити» с трудом обыграл «Челси» 1:0, переживая вылет из Лиги чемпионов по пенальти с «Реалом», но затем коллектив Гвардиолы собрался и выиграл 6 матчей АПЛ с разницей 20:2. «МЮ» едва не опозорился с «Ковентри», а в чемпионате наскреб три победы в этих турах. Дерби — вещь принципиальная, и «горожане» воспользуются разницей в форме, а также тем, что у соперника почти нет здоровых игроков обороны.

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Игорь Борунов