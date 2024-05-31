Анонс финала ЛЧ. Испанцам — трофей, немцам — ностальгия

Пришло время поставить жирную точку в долгом европейском клубном сезоне. Расклады перед финалом на «Уэмбли» чем-то похожи на ситуацию перед предыдущим финалом в Стамбуле: тогда «Манчестер Сити» считался явным фаворитом, но в итоге, ко всеобщему удивлению, «Интер» серьезно напряг армаду Гвардиолы, которой пришлось вымучивать скромную победу 1:0 не без доли везения. На этот раз разница в уровне финалистов кажется еще больше, но теперь мы знаем, что это вовсе не значит, что Беллингем с Винисиусом точно победят, не напрягаясь.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Финал, 1.06.2024, 22:00 Боруссия Д - Реал -

«Реал» в финале ждали. Единственным препятствием казался тот самый «Манчестер Сити» в четвертьфинале, но хитрый лис Карло Анчелотти в который уже раз провернул все тот же трюк, вытащив противостояние, где соперник большую часть времени играл лучше. Скажи кто-нибудь перед стартом сезона, что главным героем плей-офф ЛЧ для «Реала» станет украинский вратарь Лунин — никто бы не поверил, включая самого Андрея. Затем была «Бавария». И снова «Реалу» пришлось преоделеть больше препятствий, чем ожидалось, даже отыгрываться в концовке. Драматичную развязку испортила польская бригада арбитров, но никто не скажет, что Мадрид не заслужил право сыграть в решающем матче.

Дортмундская «Боруссия» — сенсация сезона похлеще «Байера». Сложно объяснить, как команда Терзича вообще пробилась в финал, но последним препятствием на пути «Реала» к рекордному 15-му Кубку чемпионов (у ближайшего преследователя «Милана» всего 7 побед) станут именно «шмели» — пятая команда немецкой бундеслиги. К слову, на домашней арене Дортмунд просто провалился: так низко BVB не были девять лет. Так как же они это сделали? Как утерли нос всем конкурентам в Европе, выиграв «группу смерти» у «ПСЖ», «Милана» и «Ньюкасла», задушив в плей-офф «ПСВ», забив пять голов самому «Атлетико» Диего Симеоне и оставив на сухом пайке суператаку «ПСЖ» с самим Мбаппе в полуфинале? Это было похоже на чудо, и ведь не скажешь, что дортмундцы безошибочно и классно оборонялись — совсем нет. Магия, характер, вера в себя — как хотите. Хватит ли этого еще и на «Реал»?

На что ставить

Всем всегда нужна интрига, но общее мнение — нет, не хватит. Эксперты, букмекеры, болельщики спорят только о том, легко ли будет королевскому клубу, который, конечно, со своим пресловутым ДНК победителя заберет желанную большую чашку с ушами. Коэффициент на фантастический успех «Боруссии», которая в отличие от соперника лишь раз брала главный европейский трофей в 1997 году, почти в три раза выше, чем у «Реала» (3.50 против 1.34). Интереснее выбрать победу «Реала» в основное время за 1.64. Тут хоть какой-то выигрыш, а раз мадридцы обошлись без дополнительного времени с «Баварией» (хотя с учетом добавленного сыграли почти полноценный овертайм), которая во всех линиях сильнее Дортмунда, то и в Лондоне не станут затягивать дело до ночи.

Прошлогодний опыт «Сити» и «Интера» учит нас, что финалы редко бывают дорогой с односторонним движением (хотя бывают — как у «Аталанты» в Лиге Европы), но фаворит есть фаворит. Главная надежда «шмелей» в этом матче состоит в том, что, если они будут так же самоотверженно биться на всех участках поля и держать достаточно большие силы в обороне, а «Реал» вдруг, хоть пока что и без Мбаппе, по какой-то причине начнет так же, как это делал Париж, транжирить свои моменты и промахиваться, то удастся сохранять интригу хотя бы до второй половины игры, особенно если у Фюллькруга, Забитцера или Санчо получится что-то интересное сотворить впереди.

Из уважения к «Боруссии», которая, конечно, не совсем случайно дошла аж до самого финала, советуем ограничить тотал — в финалах редко бывает много голов — но даже ничья по итогам 90 минут в противостоянии такого Мадрида и такого Дортмунда крайне маловероятна. В любом случае, это будет грустный вечер немецкой ностальгии: «Реал» прощается с Тони Кроосом, «Боруссия» расстается с Марко Ройсом. Хочется, чтобы оба легендарных футболиста сделали в этой игре что-то запоминающееся.

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Игорь Борунов