Англия, Франция, немцы или Роналду — кто станет чемпионом Европы

Англия никогда не была чемпионом Европы, скоро отметит 60-летие единственной победы на чемпионатах мира, но именно подопечных Гарета Саутгейта считают одним из двух главных претендентов на трофей. В сборной Англии всегда была россыпь звезд и дорогих футболистов, но только под началом Саутгейта «три льва» обрели долгожданную стабильность. Турнир за турниром англичане методично приближаются к цели.

Полуфинал ЧМ-2018 в России сочли авансом для молодой команды, на Евро-2020 англичане воспользовались преимуществом домашнего поля, дойдя до финала и уступив более искушенным в решающих матчах итальянцам в серии пенальти, а на ЧМ-2022 в Катаре им не повезло с сеткой плей-офф, хотя бой тогда еще чемпионам мира французам в четвертьфинале Англия дала.

Почему Англия — самый вероятный победитель Евро? У нее самый дорогой состав (1,47 млрд евро по оценке Transfermarkt), сразу несколько игроков, которые могут стать главными звездами турнира: Джуду Беллингему пора вести сборную к триумфу, и тогда он будет претендентом номер один на «Золотой мяч», а есть еще Сака, Фоден, Кейн, Райс, Палмер, Александер-Арнолд и многие другие. И есть тренер, который набрал важный опыт больших турниров. Соперники по группе С совсем не просты — Сербия, Дания, Словения, а хитрый календарь таит сюрпризы, но это то, что нужно: если Англия займет в ней первое место, она как раз и наберет форму, чтобы промчать плей-офф без осечек.

Если судить по недавнему чемпионату мира, Франция — сильнейшая сборная Европы, ведь именно она бодалась в финале с Аргентиной. За нее выступает один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе, который определился с клубом и может сосредоточиться на сборной этим летом. Даже без учета выделяющегося на общем фоне Мбаппе игроки, которые есть в распоряжении Дидье Дешама, уж как минимум не уступают англичанам по статусу.

Важное преимущество Франции: сбалансированный состав. Все-таки у Англии все громкие имена ближе к атаке, оборону, такое ощущение, будет в одиночку цементировать многоцелевой Деклан Райс, а ляпы защитников подчищать опытный Пикфорд в воротах. То ли дело заявка Франции, которая одинаково ломится от топ-нападающих и звездных игроков группы обороны: Тео Эрнандес, Кунде, Менди, Павар, Салиба, Упамекано… Плюс лучший опорник мира в недавнем прошлом Нголо Канте и пара отличных вратарей Ареоля и Меньян. Именно в обороне Франции нет равных на этом турнире.

Объединяет двух главных грандов этого Евро то, что оба сенсационно оконфузились в последних контрольных матчах перед турниром: англичане проиграли Исландии, а французская армада не сумела забить хотя бы гол в ворота Канады, впрочем, товарищеские встречи не дают представления о реальной силе команд. С Австрией, Нидерландами и Польшей в группе будет другой футбол. Команде с галльским петушком на груди важнее помнить, как три года назад на Евро-2020 она умудрилась вылететь в ⅛ финала от Швейцарии, ведя к 80-й минуте 3:1 — вот такое повторять нельзя.

У того Евро было много хозяев, а у нынешнего — один, от этого ответственность, которая лежит на сборной Германии, выше, но и поддержка максимальная. Юлиану Нагельсманну не позавидуешь: вся страна смотрит на него и ждет возвращения наверх после затянувшегося упадка, который начался еще при триумфаторе ЧМ-2014 Йоахиме Леве, а продолжился при Хансе-Дитере Флике. Последнему простили невыход из группы ЧМ-2022, но серия невнятных товарищеских матчей привела к отставке. К Нагельсманну тоже есть вопросы, потому что проигрывать Австрии и Турции для Германии довольно болезненно, но в 2024 году у хозяев Евро наконец-то пошли победы.

Виртц, Хавертц, Кроос, Фюллькруг, Рюдигер, Мусиала ярко смотрелись в еврокубках в составе своих клубов, и теперь есть надежда, что хозяева не ударят в грязь лицом. Беспокоит, что у Германии время от времени всплывают внутренние конфликты: борьба за роль первого вратаря, которую на авторитете вновь и вновь забирает чемпион мира-2014 Мануэль Нойер, и раньше была нервозной, но после его отсутствия из-за травмы ситуация лишь обострилась. После победы над Грецией на тренировке еще и сцепились Рюдигер с Фюллькругом, которые, видимо, не отошли от финала Лиги чемпионов, где были соперниками.

В итоге главный и чуть ли не единственный фактор, который позволяет оценивать шансы немцев так высоко — домашние поля. Если не опозориться в Мюнхене, Штутгарте и Франкфурте против Шотландии, Венгрии и Швейцарии соответственно, народная любовь может донести и до финала в Берлине.

Команда Роналду едет на Евро с большими амбициями. Интересно, какая роль в этом походе будет лично у Криштиану, который один рекорд побьет, просто сыграв на шестом Евро, и будет их бить каждым матчем и голом (он рекордсмен по обоим показателям). Он принес португальцам победу на Евро-2016, пусть и пропустил почти весь финал из-за травмы. Но тогда ему был 31 год и он был лидером «Реала», а сейчас 39, и он доигрывает в Саудовской Аравии, пусть и по-прежнему очень много забивает. Роберто Мартинес, конечно, обсудил с живой легендой ситуацию, и тот постарается спрятать свое эго на благо команде — даже готов к роли запасного. Получится ли?

Дело в том, что у Португалии прекрасная команда и без Роналду с целой россыпью креативных игроков группы атаки — Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Жоау Феликс. Гонсалу Рамуш один раз уже вытеснил Роналду из состава прямо по ходу ЧМ-2022, и все-таки есть ощущение, что далеко не все подвиги CR7 в красно-зеленой форме остались в прошлом.

Многие, например, сам Жозе Моуринью, отметили, что нынешний состав европейских бразильцев даже сильнее того, что выиграл Евро 8 лет назад, так что букмекеров, недооценивающих возможности Португалии, вполне можно обмануть. Роналду и Ко досталась простая группа: Чехию и Грузию они обязаны обыгрывать, да и Турция, конечно, уступает им в классе, а к плей-офф уже станет ясно, приехал ли Криштиану в Германию играющим тренером или все еще одним из лучших футболистов мира.

Испания — самый интересный и непредсказуемый из пятерки фаворитов. «Фурии Рохе» по силам выиграть любой турнир, в котором она принимает участие, и в то же время на Евро-2024 под сомнение можно поставить даже выход из группы, ведь она самая лютая: действующие чемпионы Европы итальянцы, постоянные участники полуфиналов ЧМ хорваты, которые хотели бы вернуть испанцам должок за ⅛ финала Евро-2020 (самый безумный по сценарию матч турнира), и отважные албанцы. Последним заранее записали «баранку» в таблицу, хотя есть мнение, что какие-то очки они у грандов украдут. Возможно, решающие.

Луис де ла Фуэнте недавно возглавил сборную, но уже успел выиграть финал четырех Лиги наций. Причем и там в соперниках у испанцев были итальянцы и хорваты. В Германию он привез очень разнообразный состав. Тут и ветераны вроде Наваса, Начо, Хоселу и Мораты, и барселонские вундеркинды Педри и Ямаль. К последнему особое внимание — человек еще школу не закончил, поэтому взял на турнир учебники, отметит 17-летие накануне финала, а у него уже два гола за взрослую сборную. Ямаль наверняка выйдет на поле, став самым юным игроком в истории Евро, и вполне может забить.

После памятной осечки с марокканцами на ЧМ-2022 Испания выглядела солидно, разок обожглась в Шотландии, а так вернула ощущение былой непобедимости. Относительно низкий коэффициент на титул связан, прежде всего, именно с запредельным уровнем Группы В, но по регламенту в плей-офф могут оказаться все трое — Испания, Италия, Хорватия — так что заранее паниковать не стоит.

На Евро-2020 для «Скуадры Адзурры» сошлись все звезды, тогда она была непобедима и потом даже установила мировой рекорд по серии без поражений, но праздник быстро сменили будни, когда итальянцы во второй раз подряд не попали на чемпионат мира. Эра Манчини позади, это первый большой турнир во главе сборной для Лучано Спаллетти и, несмотря на то, что команда достаточно уверенно преодолела квалификацию, хотя пришлось помучиться с Украиной, подвигов от нее пока не ждут. Прежде всего, потому что у четырехкратных чемпионов мира практически нет звезд в составе за исключением вратаря Доннаруммы.

Почти вровень с Италией оцениваются шансы Бельгии (16.0), от золотого поколения которой устали ждать результата после ряда неудач, да и поколение уже на сходе, и Нидерландов (16.0). С «оранжевыми» ситуация иная: после длительного упадка голландцы здорово смотрелись на ЧМ-2022, и теперь надо развивать успех, но есть сомнения в том, что Роналд Куман — подходящий для этого вожак. Да и звезд в составе маловато: Депай, ван Дейк, Дюмфрис, Гакпо, Аке, де Лигт и стареющий Вейналдум.

Остальные сборные не претендуют на титул, но стоит отдельно остановиться на хорватах (39.0). Златко Далич — один из самых успешных тренеров мира на уровне сборных, «шашечные» — завсегдатаи высоких стадий плей-офф всех больших турниров, состав на Евро будет очень опытным, 22-летний Йошко Гвардиол из «Сити» тут самый молодой в основе, все еще в строю блистательный Лука Модрич (а почему нет — Роналду же играет), но никто не видит хорватов именно чемпионами, хотя их выход в четвертьфинал или полуфинал не удивит.

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Игорь Борунов