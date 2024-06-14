Старт Евро. Немцам не так уж просто, а Италия помучается

Прогноз: победа Шотландии с форой (+1.5) за 2.02

Германия — Шотландия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа A, 14.06.2024, 22:00 Германия - Шотландия -

Оценить уровень команды, которая готовилась к турниру только через товарищеские матчи, сложно. Кто-то называет немцев фаворитами домашнего Евро, кто-то ждет провала, вспоминая о посредственной статистике в этих самых матчах: 6 побед, 3 ничьих, 6 поражений, разница мячей — 23:23. У шотландцев в контрольных играх тоже получалось так себе, но именно из-за «тартановых» мы не увидим на Евро-2024 Холанда и Эдегора: в отборочной группе Робертсон, Мактоминей и компания опередили норвежцев аж на 6 очков, уверенно заняв второе место вслед за Испанией. И обыграв эту Испанию дома.

Победоносный старт хозяев против аутсайдера группы не удивит. Проблемы бундестим, которой Нагельсманн старается привить тактически сложный атакующий футбол, из-за давления, волнения и какой-нибудь дурацкой ошибки уже видели не раз. Кстати, Германия стартовала с поражений на больших турнирах уже три раза подряд, начиная с ЧМ-2018 в России, на который ехала безоговорочным фаворитом. Сейчас поражения не ждем — Германия никогда не проигрывала Шотландии в официальных матчах — брать выигрыш немцев за 1.29 не очень интересно, а сценарий с непростой и нервной победой с минимальной разницей или даже ничейным исходом выглядит вполне реально.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.41

Венгрия — Швейцария Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа A, 15.06.2024, 16:00 Венгрия - Швейцария -

С другим матчем группы А все еще сложнее. Сборная Швейцарии никогда не хватала звезд с небес, но после пропуска Евро-2012 выходила из группы на пяти подряд больших турнирах, часто оставляя за бортом куда более звездные команды. Это один из самых испытанных бойцов в квартетах. Венгрия до недавних пор могла лишь вздыхать, вспоминая золотые времена Пушкаша, Кочиша и Хидегкути, но это уже третий подряд турнир для мадьяр, которым помогло расширение числа участников Евро до 24, и теперь они выглядят боевито, а обыграть их стало очень непросто.

Специалисты дают небольшое предпочтение швейцарцам, но в целом это матч на три результата. Встречаются две супербоевые сборные, которые никому не дадут спуску. В квалификации Евро обе команды играли результативно. Венгры выиграли свою группу, а за последние два года уступили лишь раз в товарищеском матче с Ирландией (1:2). Итальянский тренер Марко России давно работает с командой и выжимает из нее максимум. Мурат Якин тоже опытный специалист, и швейцарцы, хоть и остались вторыми в отборочной группе после Румынии, за цикл потерпели лишь одно поражение. И венгры, и швейцарцы почти всегда забивают, а вот с обороной у них бывают проблемы. Ставка на голы выглядит более разумной, чем на исход.

Прогноз: ничья или победа Хорватии за 1.93

Испания — Хорватия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа B, 15.06.2024, 19:00 Испания - Хорватия -

Испания — Хорватия — новая европейская класика. На Евро-2020 они выдали чумовой матч в ⅛ финала с 8 голами, а потом встретились в финале Лиги наций, и в равной игре без голов победителя пришлось определять в серии пенальти. Оба раза удача улыбнулась испанцам. Хорватам не терпится вернуть должок. С этой игры стартуют разборки «группы смерти», ведь впереди у команд Модрича и Мораты еще встречи с действующим чемпионом Европы Италией.

Испанию считают более вероятным победителем, но сколько можно недооценивать хорватов: кого еще они должны обыграть и выбить, чтобы их ставили на уровень европейских грандов? Испанцы почему-то готовились к Евро матчами с Северной Ирландией и Андоррой. Может, моделировали игру с Албанией, но выбор соперников странный, а хорваты неделю назад в гостях обыграли Португалию, правда, без Роналду, перед этим разгромив крепких македонцев. У Луиса де ла Фуэнте интересный подбор игроков, тут и ветераны, и школьник Ямаль, бесконечный потенциал и креатив, но у Далича гвардия закаленных бойцов, которая съедала и более звездные команды. Самый молодой в основной обойме — 22-летний Йошко Гвардиол, которого многие называют лучшим защитником в мире, а в центре кулак Модрич-Брозович-Ковачич. Победить испанцев трудно, но у хорватов есть все, чтобы не проиграть.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.81

Италия — Албания Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа B, 15.06.2024, 22:00 Италия - Албания -

Давно не было, чтобы ожидания от выступления действующих победителей большого турнира были так малы. На Евро-2020 для команды Манчини сошлось все: она ни разу не была на голову сильнее соперника, но обыграла всех. В дополнительное время, по пенальти — это неважно. Затем опять фиаско в отборе на чемпионат мира, непростая смена поколений, и как-то вышло, что в распоряжении теперь уже Лучано Спаллетти одна мегазвезда — вратарь Доннарумма, лучший игрок того Евро, и 25 рабочих лошадок. Крепкую оборону построить есть из кого, сразу всплывает подзабытый термин «катеначчо», а голы даются «Скуадре Адзурре» тяжело.

Албанский футбол вырос на итальянском. Фактически это вторая сборная Италии, полсостава играют или играли в Серии А. Для нынешней сборной Италии — крайне неудобный соперник. В квалификации Евро албанцы пропустили 4 гола. Как Англия и Бельгия. Меньше только у Португалии и Франции. Забивных форвардов у Италии просто нет. Вряд ли это будет яркое зрелище, а исход определит один гол, максимум — два.

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Игорь Борунов