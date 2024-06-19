Марш Германии, дементоры из Англии, Испания — Италия на сладкое

Прогноз: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 за 2.06.

Хорватия — Албания Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа B, 19.06.2024, 16:00 Хорватия - Албания -

Матчи 2-го тура между командами, проигравшими в первом, полны особого драматизма, ведь второе поражение почти наверняка означает вылет, правда, регламент с шестью группами помогает сохранить шансы. Хорваты проиграли испанцам крупно по счету, а албанцы Италии — с минимальной разницей, но все-таки заметным преимуществом соперника по игре. Фаворит балканского дерби, конечно, Хорватия — по уровню, статусу и именам, но Албания наверняка даст «шашечным» бой.

Испанцы — молодцы, но 3:0 с Хорватией были не по игре, которую даже можно назвать равной. Дружина Златко Далича рвется это доказать уверенной победой над уступающей в классе Албанией, и больших сомнений в исходе нет. Чтобы усилить ставку, к П1 надо добавить что-то еще, например, тотал меньше. Несмотря на хороший контроль мяча с созданием моментов и их реализацией у Хорватии проблемы, а сильная сторона Албании — оборона. «Орлы» в защите обычно выглядят надежнее, чем было с итальянцами, когда молниеносно быстрый гол из-за ошибки соперника дал им ложные надежды, и должны это продемонстрировать.

Прогноз: победа Германии и тотал больше 3.5 за 2.65.

Германия — Венгрия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа A, 19.06.2024, 19:00 Германия - Венгрия -

Старт домашнего турнира вышел для Германии близким к идеальному. Красивый автогол Рюдигера немного смазал картину, но доминация была впечатляющей. Шотландцам еще повезло, что, отыграв целый тайм в меньшинстве, они пропустили всего пять мячей. Могло быть больше. Венгрия на отдельных отрезках игры со Швейцарией смотрелась здорово, но провалы в других моментах не позволили отыграться, хотя итог 2:2 вместо 1:3 удивления бы не вызвал. Однако теперь задача намного сложнее, и объективно шансы мадьяр невелики. Правда, можно вспомнить, что последнюю очную встречу с Германией венгры выиграли 1:0, причем тоже в гостях. Дело было в сентябре 2022-го в Лиге наций. Но это был совсем другой турнир и совсем другая сборная Германии.

Матч открытия мало того, что сложился полностью по сценарию бундестим, помог Нагельсманну проверить множество наработок и сочетаний, и нет оснований полагать, что запал немецкой атаки потухнет. Тем более, встреча Венгрии со Швейцарией обнажила явные проблемы команды Марко Росси с обороной. Гулачи — прекрасный вратарь, но его нельзя бросать на растерзание, а у швейцарцев опасными моментами завершались даже прямолинейные атаки по центру. Венгрия сильнее Шотландии, но победитель ясен, а голов опять будет немало.

Прогноз: победа Швейцарии и «обе забьют — нет» за 2.70

Шотландия — Швейцария Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа A, 19.06.2024, 22:00 Шотландия - Швейцария -

Начинать турнир против одного из фаворитов, который играет дома, очень сложно, но шотландцы все равно неприятно удивили, по всем статистическим показателям став худшей командой 1-го тура. Ладно еще огрехи в обороне, но с одним ударом по воротам за 90 минут, еще и неточным, на Евро делать нечего. Сказалось удаление, но и без него шотландцы просто не знали, как довести дело до угрозы воротам Нойера и не получить острейший выпад в ответ. А Швейцария сумела проконтролировать ход матча с непростым соперником в лице Венгрии, взяв заслуженные 3 очка.

Швейцария доказала, что это одна из самых стабильных сборных мира, которая практически не допускает провалов. Шотландцам не повезло и со вторым соперником. Мактоминей, Робертсон и компания в 1-м туре ничего не показали, а у Швейцарии в порядке и лидеры — Джака, Аканджи, Эмболо, Эбишер — и резерв, например, малоизвестный нападающий Дуа, который неожиданно вышел в старте и сразу забил. «Крестоносцы» должны брать 3 очка и уже готовиться к ⅛ финала, а задача Якина — больше не позволять сопернику перехватывать инициативу, как с Венгрией, и экс-тренер «Спартака» внесет нужные коррективы, поэтому у Зоммера именно во 2-м туре лучшие шансы за турнир сыграть на ноль.

Прогноз: тотал меньше 2.5 и «обе забьют — нет» за 2.13

Словения — Сербия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа C, 20.06.2024, 16:00 Словения - Сербия -

Еще одно балканское дерби на Евро. После поражения от Англии сербы были в ярости: большую часть матча соперник играл на отбой, встав в формацию «двухэтажный автобус», но они так ничего и не смогли с этим поделать и создали единственный явный момент ближе к концовке игры. У Словении, которой первой на Евро удалось уйти от поражения на ничью в матче с датчанами, теперь есть образец, как играть с Сербией, но легче сказать, чем сделать.

Словенцы попытаются. Их лучшие силы собраны в обороне: топовый вратарь Облак и пара закаленных РПЛ центральных защитников Бийол — Дркушич. У Сербии целый набор прекрасных нападающих — Влахович, Митрович, Йович, Тадич, но никто из них не впечатлил в игре с Англией. Исторически сербы со словенцами играют весело и результативно — в 2022-м году было 4:1 и 2:2 в Лиге наций, но сейчас нет предпосылок для открытого футбола и града голов, а матч — важнейший для определения участников плей-офф. Словения, имея 1 очко в активе, сыграет хладнокровно, а эмоциональные сербы тоже будут аккуратны: пропущенный гол может стать причиной вылета с Евро.

Прогноз: Двойной шанс Англии (Х2) и тотал меньше 2.5 голов за 1.99.

Дания — Англия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа C, 20.06.2024, 19:00 Дания - Англия -

Футбол, который Гарет Саутгейт ставит сборной Англии, превращает интересных индивидуальностей в боевой порядок из 11 дементоров, которые высасывают из соперника желание жить и играть в футбол. Пока никто не научился этому противостоять, англичане не станут отказываться от того, что дает результат. Ну и что, что всех тошнит. У Дании не команда волшебников, хотя люди, владеющие заклинанием «патронус», в составе есть: прежде всего, Кристиан Эриксен, который, как Гарри Поттер, практически вернулся с того света.

Плохо, что кроме Эриксена у датчан особенно и нет козырей, хотя нападающий «Вольфсбурга» Йонас Винд тонко сыграл в эпизоде с голом Кристиана. С Англией такие штучки вряд ли пройдут. Как бы ни ворчали сербы, кроме пары моментов английская оборона, в которой участвуют все, включая центрального нападающего Кейна, встающего на пути ударов в своей вратарской, была безупречна. Максимум Дании — ничья, и то, только потому что прагматичных англичан она вполне устроит. Вариантов сценария ровно два: все заснут, и Англия забьет гол, либо Англия сначала забьет гол, а потом все заснут.

Прогноз: Двойной шанс Испании (1Х) и «обе забьют — да» за 2.31

Испания — Италия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа B, 20.06.2024, 22:00 Испания - Италия -

Все хорошенько выспались, чтобы ничего не пропустить из главного матча тура: два экс-чемпиона мира, один из которых еще и действующий чемпион Европы, выяснят, кто лучший в самой интересной группе Евро. Испанцы по 1-му туру наряду с Германией выглядят главными фаворитами. Хорваты даже превзошли их по владению мячом, неслыханное дело, но ничего не смогли добиться. Пенальти надо забивать, конечно. А еще мы увидели прекрасные взаимодействия Педри, Родри, Мораты, Ямаля и Уильямса, неожиданного героя Фабиана Руиса, топовые подключения защитников — все, что есть в современном футболе. И игру по счету во втором тайме.

Итальянцы дали Албании фору, лишив Дмитрия Кириченко самого быстрого гола в истории Евро, и с честью ее отыграли. У них с игрой тоже все в порядке, хотя Спаллетти был недоволен, а Албания чуть не отняла очки в концовке. Против такой «Фурии Рохи» такая «Скуадра Адзурра» обречена пропустить, вопрос — сколько. Но и игры в одни ворота не будет. Розыгрыши Италии с ювелирными и молниеносными переводами мяча с центра на фланг и наоборот хороши. Они не раз застанут увлекающихся атакой испанцев врасплох. Но запас по игре у Испании, которая по-настоящему включилась лишь на 45 минут, больше, а подбор игроков лучше. Трудно представить сценарий, в котором Италия побеждает, а дележ очков устроит обе стороны и вполне вероятен.

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Игорь Борунов