Маска, я тебя знаю. Анонс заключительных встреч 2-го тура Евро

Прогноз: победа Украины за 2.20.

Словакия — Украина Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа E, 21.06.2024, 16:00 Словакия - Украина -

Словаки преподнесли главную сенсацию 1-го тура, обыграв Бельгию, а Украина стала одним из главных разочарований, крупно уступив Румынии. Подопечные Франческо Кальцоны проявили чудеса самоотверженности и потому заслужили 3 очка, но никому еще на этом Евро так не везло, и вообще-то матч должен был закончиться спокойной победой Лукаку и компании с разницей в пару мячей, но мы любим футбол как раз за непредсказуемость. Украинцы не справились со стартовым волнением, ошибки допускали все, от Лунина до Довбика, но профессионалы должны взять себя в руки, тем более, теперь для сохранения шансов на плей-офф очки брать обязательно.

И в этом туре Словакия, судя по раскладам букмекеров, аутсайдер, но разгром от румын серьезно ухудшил ожидания от Украины. Кажется, это больше эмоциональная реакция, потому что подбор игроков у украинцев все равно предпочтительнее, а Дубравка, Шкриньяр и компания сожгли за 1-й тур все мыслимые запасы удачи. Да и с 3 очками в багаже, которые здорово подняли их шансы на попадание в ⅛, уже могут дать слабину, думая о том, что возможная ничья выведет их в плей-офф. Победа Украины во 2-м туре теперь кажется совсем не очевидной, и на этом можно заработать.

Прогноз: победа Австрии за 2.07.

Польша — Австрия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа D, 21.06.2024, 19:00 Польша - Австрия -

Обе сборные начали с поражений, но они были запрограммированы — слишком сильны соперники, при этом игрой и поляки, и австрийцы наоборот приятно удивили. Немного удачи — и на две сенсации в 1-м туре было бы больше. Сборная Польши боевито смотрелась против голландцев, на каких-то отрезках игры даже доминировала, но «оранжевые» безупречно разыграли решающую атаку. Австрийцы вопреки ожиданиям не стали мальчиками для битья и даже могли наказать Францию за расслабленность.

У Польши слишком много внимания к Левандовскому. Возможно, он выйдет на поле, возможно, нет — и в матчах с его участием в квалификации сборная Польши не впечатлила, протиснувшись на Евро через довольно странный путь в стыковых матчах. Соперники выглядят почти равными, но букмекеры отдают предпочтение Австрии за сильный отборочный турнир и безупречную организацию. Даже могучей Франции австрийцы почти ничего не позволили создать в 1-м туре, а с более уязвимой в защите Польшей должно сработать главное оружие Рагника: прессинг и качественные переходы из обороны в атаку.

Прогноз: двойной шанс Франции (Х2) и тотал меньше 3.5 за 1.80.

Нидерланды — Франция Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа D, 21.06.2024, 22:00 Нидерланды - Франция -

Главное зрелище пятницы — битва лидеров группы D, которые недавно мерились силами в квалификации. Франция забрала оба матча, дома так и вовсе разгромила голландцев со счетом 4:0, и оба раза лидер экс-чемпионов мира Килиан Мбаппе отличился дублем. Темой номер один перед игрой стал его сломанный нос. Сначала утверждалось, что групповой раунд для него закончен, но потом подвезли маски, и теперь вроде бы наоборот полноценное участие в матче пятой черепашки-ниндзя ожидается.

Если Килиана решат поберечь на плей-офф, становится даже интереснее, ведь в пяти подряд матчах без Мбаппе в стартовом составе Франция не смогла победить. Любопытно, что букмекеры не ждут высокий тотал, хотя встречаются две атакующие команды, но мы уже видели накануне, как Испания и Италия сподобились лишь на одно взятие ворот, а и у французов, и у голландцев много игр на ноль сзади. У Франции, пожалуй, лучшая линия обороны на турнире, это даже важнее состояния здоровья Мбаппе, а турнирная ситуация не заставляет соперников лететь вперед сломя голову.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.19

Грузия — Чехия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа F, 22.06.2024, 16:00 Грузия - Чехия -

Из всех проигравших в 1-м туре команд приз зрительских симпатий однозначно забирает Грузия. Подопечные Вилли Саньоля выдали отважную игру против более солидной Турции, чудом не сравняв счет в концовке. Эмоции били ключом, болельщики рыдали на трибунах — сначала от счастья после исторической голевой атаки с разящим ударом Микаутадзе, затем от горечи после всех штанг, перекладин и хоккейного гола в пустые ворота. Грузия уже не зря съездила на этот Евро.

Перформанс Чехии был во многом похож на грузинский. Соперник еще сильнее, но команда Ивана Гашека совершенно не собиралась сдаваться на милость Роналду и его свиты. Могли ли чехи повторить подвиг словаков с Бельгией? Вряд ли, потому что в концовке, как вымотанный боксер, повисли на канатах своей вратарской и пропускали удар за ударом. Теперь уже чехи — фавориты, но Грузия может и будет удивлять дальше, а раз Чехия забила в ворота Португалии, такой безбашенной Грузии она забьет тоже.

Прогноз: победа Португалии и тотал больше 1.5 за 1.90.

Турция — Португалия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа F, 22.06.2024, 19:00 Турция - Португалия -

После такого 1-го тура эта игра стала еще интереснее. Португальцы долго раскачивались, но, пропустив неожиданный гол, включили такую мощь, что никакой VAR, никакие офсайды не лишили их победы. Турки с Грузией показали, что приехали на Евро не статистами, а еще забили, возможно, самые красивые голы всего чемпионата. При 22 (!) ударах по воротам, какие-то из них будут красивыми, но и у ворот Мерта Гюнока чего только не происходило. Оборона явно не сильная сторона команды Винченцо Монтеллы.

С экс-чемпионами Европы Турции, хочет она этого или нет, придется играть от обороны. Есть сомнения в том, что это комфортный для команды сценарий. Против Чехии Португалия неожиданно столкнулась с трудностями, зато отработала разные варианты давления и в итоге добилась успеха. Даже если моментов теперь будет не так много, трудно представить, что турецкая оборона, которая трещала по швам от дерзких атак сборной Грузии, сдержит звездную армаду Португалии. Легкой победы Роналду и Ко никто не ждет, может быть, даже опять придется отыгрываться после какого-то очередного гениального решения Гюлера, например, но игровой баланс и подбор игроков у португальцев лучше.

Прогноз: победа Бельгии и тотал больше 2.5 за 2.17.

Бельгия — Румыния Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Группа E, 22.06.2024, 22:00 Бельгия - Румыния -

Кто мог подумать, что перед этой игрой румыны будут смотреть на бельгийцев с высоты +3 очков в таблице. Но историческая первая за 24 года победа Румынии на Евро состоялась в карпатском дерби, а предсказания о декадансе золотого поколения бельгийцев подтвердились, хотя можно говорить о банальном невезении против Словакии. Плохие дни бывают у всех.

Главное мерило оценок — результат, но Бельгия вовсе не была ужасна в игре со Словакией, создала много моментов — как Португалия с Чехией примерно, но подвела реализация. Глумление толпы над Ромелу Лукаку коробит. Человека, который забил три сотни голов, глупо обвинять в том, что он якобы не умеет бить по мячу, да и другие нападающие у Бельгии присутствуют. Для Румынии все идеально сложилось с Украиной, но теперь проблем точно будет больше. Стабильности у Румынии нет, а «красные дьяволы» выйдут на игру дьявольски злыми, на себе прежде всего, и это определит исход.

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Игорь Борунов