Первые матчи Евро на вылет: у Италии и Дании беда с нападением

Прогноз: двойной шанс Швейцарии (1Х) и тотал меньше 2.5 за 2.13.

Швейцария — Италия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 19:00 Швейцария - Италия -

Италия еле-еле протиснулась в плей-офф. Не забей Дзакканьи изумительный гол хорватам на 8-й добавленной минуте — и «Скуадра Адзурра» не вышла бы из группы Евро впервые за 20 лет. Швейцария была в шаге от первого места в группе А, но гол немца Фюллькруга отправил команду Мурата Якина на вторую строчку и к более серьезному сопернику, чем Дания. Правда, в гораздо более простую половину сетки плей-офф, если швейцарцы настроены идти далеко. Групповой турнир скорректировал прогнозы: Италия вовсе не явный фаворит пары — шансы соперников оценивают почти поровну.

От противостояния команд под руководством бывших главных тренеров «Зенита» и «Спартака» не ждут яркой игры и обилия забитых мячей. Швейцарцы всегда осторожны, а у нынешней сборной Италии непривычно низкий атакующий потенциал. Спаллетти научил этот состав интересным розыгрышам, но четырехкратным чемпионам мира страшно не хватает качественного нападающего с голевым чутьем. Совершенно не удивит, если Доннарумме в ⅛ финала придется вступать в игру чаще, чем Яну Зоммеру. Еще и Спаллетти зачем-то устраивает истерики на пресс-конференциях, что точно не идет на пользу моральному духу футболистов.

У Швейцарии нет такой славной истории, как у Италии, зато есть командная игра и качественный подбор игроков во всех линиях. Причем швейцарцам даже удобнее играть от соперника: матч против Шотландии, одной из слабейших команд на турнире, вышел невразумительным, зато Германия, выпустившая оптимальный состав на последний тур, обломала зубы о соседей с юга. У команды Якина есть все, чтобы, по крайней мере, не уступить итальянцам, которым тяжело даются голы, в основное время. Далее — без прогнозов, Италию может спасти Доннарумма, а у Якина свои козыри: никто не удивится, если Джердан Шакири опять выйдет и сообразит чумовой гол.

Прогноз: победа Германии и «обе забьют — нет» за 2.42

Германия — Дания Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 22:00 Германия - Дания -

Сборная Германии за три матча забила больше голов, чем все участники группы С, где Дания заняла второе место, вместе взятые за шесть. Впечатляет. Немецкие болельщики размышляют о том, стоило ли вообще отыгрываться со Швейцарией, чтобы попасть в одну половину сетки плей-офф с Испанией, Францией и Португалией, но никто не ждет легкой жизни уже в ⅛ финала, ведь датчан на Евро пока никому не удалось обыграть, даже Англии. Да, у них нет и побед, но в матчах на вылет важнее первое, ведь в серии пенальти все может быть.

Германия по игре на домашнем турнире пока радует. Только ее и Испанию можно назвать в числе тех явных фаворитов Евро, кто полностью оправдал ожидания на групповом этапе. Решение Нагельсманна в отличие от испанцев не экономить силы лидеров в заключительном туре и сыграть основным составом могло дорого обойтись: один защитник Джонатан Та вылетел из-за перебора карточек, а другой — Антонио Рюдигер получил травму, но вроде успевает вернуться в строй к матчу с Данией, а вместо Та сыграет Шлоттербек. Немецкий тренер даже рад, что его команде пришлось помучиться со Швейцарией — тем лучше закал на плей-офф.

Дания показала скучный футбол, но от нее и не было больших ожиданий. Задача выйти из группы выполнена, остальное — бонус. Кроме Кристиана Эриксена в составе некого выделить, и это плохо для датчан, потому что тактический гик Нагельсманн точно найдет способ и кадры, чтобы выключить Криса из игры в центре поля. Даже если матч сложится для бундестим непросто, не видно, за счет чего датчане могут удивить фаворита. С тем, что они демонстрируют в атаке, немецкая оборона справится, а на другой половине, возможно, и понадобится снова выход Фюллькруга на замену, а может, все вопросы будут сняты уже к моменту его появления на поле.

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Игорь Борунов