Нидерланды повозятся с румынами, а Австрия победит на классе

Прогноз: победа Нидерландов и тотал меньше 3.5 за 2.26.

Румыния — Нидерланды Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 2.07.2024, 19:00 Румыния - Нидерланды -

Сборных, которые стабильно показывают класс в каждом матче, на этом Евро… да похоже, что одна. Кроме Испании никто не избежал проблем. Голландия неровно провела стартовую игру с Польшей, но заслужила определенные комплименты, затем чуть не обыграла Францию, если бы не вызвавший споры офсайд Думфриса, а потом ввязалась в перестрелку с Австрией и вдруг оказалась хуже соперника. Против скромной Румынии команду Кумана считают явным фаворитом, но мы уже видели, как мучились фавориты других матчей ⅛ финала (за исключением Испании).

Румынию в плей-офф вообще не ждали, но ей идеально удался стартовый матч с Украиной (3:0) и повезло с календарем, позволившим со Словакией играть на ничью. Кстати, Эдвард Иорданеску возмущенно отверг намеки на сговор, к тому же именно его команде пришлось отыгрываться, с чем она справилась, да еще и заняла первое место в группе. Теперь есть большие сомнения, что противостояние с такой Румынией окажется для голландцев легкой прогулкой.

Мемфис Депай, Коди Гакпо, Хави Симмонс — на что тут рассчитывать румынам? На контратаки, проблемы с реализацией моментов и небезгрешную оборону, которую легко вскрывали австрийцы. Сценарий матча понятен: «оранжевые» будут давить и много владеть мячом, а Станчу, Марин, Дрэгуш и компания — бегать в контратаки, искать шанс для дальних ударов и огрызаться «стандартами». От матча ждут хорошей результативности, и, кажется, зря: в плей-офф важен исход, а не разница мячей, и все сборные (снова Испания за скобками), даже с куда более могучей атакой, чем голландская, испытывают проблемы впереди. Спасает только безотказный на этом Евро Автогол. Румынская оборона голландцам точно по зубам, но пробить Флорина Ницэ больше пары раз будет сложно.

Прогноз: победа Австрии и тотал больше 1.5 за 2.41

Австрия — Турция Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 2.07.2024, 22:00 Австрия - Турция -

Австрия — главное открытие Евро-2024. Выиграть группу с Францией и Нидерландами — дорогого стоит, причем выиграть по делу. Ждали, что Австрию изрешетит голами звездная атака французов, но результат сделал автогол, и, похоже, Ральф Рангник слишком опасался экс-чемпионов мира, а то бы его команда смелее шла в атаку. Против поляков и голландцев австрийцы играли уже с позиции силы и преуспели. Наряду с Испанией, только Австрия на этом Евро четко знает, чего она хочет, и успешно реализует план на игру. И это без главной звезды Давида Алабы, пропускающего турнир из-за травмы.

Турция выиграла в группе два матча из трех, но, скорее, разочаровала. За неожиданно тяжелую победу над Грузией подопечных Винченцо Монтеллы как раз надо похвалить. Мы потом уже поняли, на что способна Грузия. Но уж больно безоговорочным вышло поражение от Португалии, которая занята не столько футболом, сколько обслуживанием амбиций Криштиану Роналду, а устраивать и завершать голевые атаки на собственные ворота — совсем не дело. В матче с Чехией заработаны полновесные три очка, но чехи с 20-й минуты играли в меньшинстве, причем создавали моменты и даже забили, играя вдесятером.

Даже у Испании, такое ощущение, не так здорово налажены прессинг и переход из обороны в атаку, как у Австрии. Поэтому при всем уважении к Турции с массой талантов в составе сегодня ожидается мастер-класс Забитцера, Баумгартнера, Лаймера и Арнаутовича с их прекрасными взаимодействиями и впечатляющей физической подготовкой. Не верится, что им не удастся поразить турецкие ворота менее двух раз. После победы в группе Австрию уже воспринимают как фаворита, но еще не безоговорочного. То, что коэффициент на их выход в четвертьфинал настолько выше, чем у сборной Голландии, с которой они справились на классе, это даже какое-то неуважение.

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Игорь Борунов