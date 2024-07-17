Анонс чемпионата России по футболу. Кто бросит вызов «Зениту»

Только выдохнули после Евро-2024, а в субботу 20 июля уже 1-й тур чемпионата России — ровно через восемь недель после заключительного тура предыдущего сезона. Событий с тех пор произошло много, как и изменений в командах, но какое-то понимание раскладов перед стартом РПЛ есть. Главный вопрос: кто станет чемпионом? Точнее, пойдет ли «Зенит» на рекордный седьмой сезон подряд?

«Зенит» разом побьет два рекорда «Спартака»?

Эпоха правления «Зенита» в российском футболе пока не является самой продолжительной. Шесть титулов подряд брал «Спартак» с 1996-го по 2001 год. Вровень принципиальные соперники из Питера и Москвы и по общему числу чемпионств в России — по 10. Максимально близок к осечке «Зенит» был именно два месяца назад, когда развязка чемпионата России наконец-то была увлекательной. Значит ли это, что «Зенит» теперь официально перестал быть непобедимым? Увы, похоже, что нет.

В чем была главная уязвимость «Зенита»-2023/24? Проблема с лимитом на легионеров, даже таким мягким. Семаку не хватало российских игроков, которые не числятся в заявке, а реально могут выйти на поле без потери качества. Эта оплошность менеджмента уже исправлена: в Питер отправились Глушенков, Волков, Горшков, Латышонок, плюс странные фото с видом на Исаакиевский собор публикует Александр Соболев. Глушенков уже успел уничтожить в Суперкубке «Краснодар». Соперники дрожат. Зато коэффициент на чемпионство «Зенита» выше, чем год назад: 1.60 против 1.27. Именно из-за сенсационных проблем петербуржцев в сезоне минувшем.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита»?

Судя по предсезонным раскладам букмекеров, это так. Неожиданно, но, может, Деян Станкович, который только-только приехал в Москву, повторит подвиг Массимо Карреры? Интересно, что шансы красно-белых, разумеется, очень далеки от зенитовских, но оцениваются заметно выше остальных российских топ-клубов. И это после скромного пятого места в прошлом чемпионате. В минувшем сезоне «Спартак» стал третьим по пропущенным голам, но явно недобрал забитых. Это можно объяснить неожиданной потерей многолетнего лидера нападения Промеса. Пока «Спартак» усилился 32-летним бразильским форвардом «Бетиса» Виллианом Жозе. Выстрелит ли он — вопрос.

К обороне спартаковцев тоже были претензии, но после замены Абаскаля на Слишковича оказалось, что все не так уж плохо. Вот только боснийского тренера решили заменить на более известного серба, но это уже дело руководства клуба, которое своими шараханиями и не самыми понятными ходами в последние годы не очень радует армию спартаковских болельщиков. Например, только время покажет, было ли верным решение расстаться с Джикией и Мозесом.

«Динамо» извлечет уроки из упущенного в последнем туре титула?

Как же больно было болельщикам «Динамо» 25 мая. Команда ехала в Краснодар за титулом, но проиграла и осталась лишь третьей. Мечты о первом золоте с 1976 года казались такими осязаемыми, и даже «Зенит» не смог бы помешать их реализации, но «быки» оказались сильнее. Теперь чешский тренер Марцел Личка, который успешно сменил Оренбург на Москву, сделает еще одну попытку.

В отличие от «Спартака», коэффициент кажется слишком крупным. Состав у «Динамо» хороший, тренер уже показал свой уровень, в команде лучший российский футболист Константин Тюкавин. Есть проблемы с вратарской линией, но бело-голубые взяли опытного Андрея Лунева, который может стать первым номером после ухода динамовской легенды Антона Шунина. Смолов не был игроком стартового состава, и от его перехода в «Краснодар» выиграли все. После Кубка Америки задерживаются Карраскаль и Чавес, а Бальбуэна едет на Олимпиаду, поэтому «Динамо» надо пережить лето, а дальше станет легче. После минувшего сезона задача ясна: как бы сложно ни было, бороться за золото нужно.

«Локомотив» станет сильнее, отпустив с десяток футболистов?

Есть, конечно, в механике такой принцип: если конструкцию максимально облегчить, избавив ее от всего лишнего, машина разовьет скорость выше, но это точно случай футбольного «Локомотива»? Из всех игроков, которые считались лидерами «Локо» год назад, в команде остались Лантратов, Тикнизян, Баринов и Пиняев, причем последние два часто попадают в дайджесты трансферных слухов. В «Локомотиве» больше нет ни одного Миранчука, ушли Глушенков, Жемалетдинов, Магкеев, Рыбчинский, Гильерме, Худяков, Дзюба, и похоже, это еще не все. Кто-то, конечно, остался, но состав выглядит недоукомплектованным.

Главное, что касается «Локомотива» — подтвердится ли информация о том, что спонсоры из «РЖД» резко поменяли политику и отныне будут жесточайше экономить на непрофильном активе. Если это так, в пору говорить не о чемпионских амбициях, а о том, чтобы не оказаться в нижней части таблицы, где «Локомотив» уже был какое-то время в начале позапрошлого сезона.

ЦСКА взлетит с экс-тренером «Локомотива»?

Проанализировав противоречивый сезон, в ЦСКА решили, что Владимир Федотов был обязан привести команду к чему-то большему, нежели шестое место. Теперь это задача для Марко Николича, которого не так давно тоже хвалили за работу в РПЛ, но с другим московским клубом «Локомотивом». ЦСКА, как обычно, ведет взвешенную трансферную политику, и очень интересно, что в составе красно-синих покажут новички: Жемалетдинов, Секу Койта, от которого ждут чуть ли не подвигов масштабов Сейду Думбия, и экс-зенитовец Данил Круговой, который явно не прочь по-спортивному обидеть свой родной клуб.

На старте сезона ЦСКА ждет тяжелый выезд в Ростов к Валерию Карпину и его банде, который даст ответы на многие вопросы об амбициях и перспективах армейцев. К тому же продолжается трансферная кампания, и новый тренер наверняка хотел бы увидеть и других новичков, кроме линии нападения, где и так все интересно, судя по предсезонным матчам, даже несмотря на уход харизматичного Антона Заболотного.

Мусаев все-таки окажется лучше Ивича?

«Краснодар», как и «Динамо», наверное, еще не пришел в себя после эмоциональной и опустошающей развязки предыдущего сезона. Если судить по матчу за Суперкубок в Волгограде, черно-зеленые уже не соперник «Зениту», по крайней мере, пока. Поучаствовать в голевом шоу «быкам» удалось, но никаких шансов всерьез пободаться с соперником не было. Команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата, добившись лучшего результата в недолгой истории клуба, но именно ее многие эксперты вообще не упоминают в числе потенциальных претендентов на титул. Возможно, зря.

Зато мы уже увидели гол Смолова за «Краснодар», как в старые-добрые. Вдруг у ветерана начнется вторая молодость на хорошо знакомых полях Кубани? Да и бомбардир Кордоба вроде бы пока не уходит. Есть потери, вроде Матвея Сафонова и Хуниора Алонсо, но уже есть и игроки на замену. Весенняя смена главного тренера у «Краснодара» стала самой громкой в РПЛ, и до сих пор непонятно, как она повлияла на результат. Теперь Мурад Мусаев начинает с предсезонки и имеет шанс доказать, что Сергей Галицкий все же не ошибся, предпочтя его Владимиру Ивичу.

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Игорь Борунов