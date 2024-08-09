Анонс тура. Битва лидеров и шанс для ЦСКА, «Локо» и «Спартака»

Прогноз: победа «Локомотива» и «обе забьют — нет» за 2.17

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 15:00 Локомотив - Динамо Мх -

Перед главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым надо извиниться: уже не в первый раз его команду списывают со счетов, аргументированно доказывая, что «Локо» обречен на провал, а он отвечает скептикам мощными результатами. После впечатляющих 5:0 в Грозном с шоу 19-летнего Батракова и подзабытого Ньямси железнодорожники уже четвертые и рвутся выше. Следующий соперник точно по зубам, особенно дома, хотя махачкалинцы не так уж просты. Если бы не скандальное судейство матча с «Пари НН», у второго «Динамо» в таблице после 3 туров не было бы ни одного поражения — даже из Краснодара команда Хасанби Биджиева увезла ничью. Получится ли взять очки против другого фаворита?

Дагестанский клуб уже показал, что может надежно обороняться на протяжении длительного времени, а вот остроты в атаке пока недостает. «Локо» как раз оказался не так уязвим в обороне, как ждали, а по действиям впереди если кому и уступает, то лишь «Зениту». Сыграть на ноль против новичка РПЛ для красно-зеленых выполнимая задача, а огорчить интересного не только фамилией вратаря Давида Волка Воробьев, Пиняев, Батраков и Ньямси наверняка смогут.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.81

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 17:30 Зенит - Динамо -

Еще только 4-й тур, а нас уже ждет один из самых важных матчей всего первого круга. На дистанции чемпионата-2023/24 «Зенит» превзошел динамовцев на фотофинише, хотя немало времени провел позади, а по личным встречам уступил: десятикратные чемпионы России проиграли бело-голубым аж три матча за сезон, выиграв лишь решающую ответную игру в Кубке. На сегодня «Динамо» — самый неудобный соперник для «Зенита», причем москвичи обидели гегемона российского футбола даже на «Газпром-арене», где и им, и некоторым другим столичным клубам не удавалось побеждать годами. Поэтому коэффициент 1.59 на победу «Зенита» выглядит заниженным, даже с учетом превосходного старта действующих чемпионов. Соперники по стартовым турам на голову уступали армаде Сергея Семака, но о парнях Марцела Лички такого не скажешь — они и сами пока не потеряли ни одного очка в таблице.

П1 — наиболее вероятный исход, но не слишком хороший выбор для ставки. Гроссмейстерской ничьей, например, никто не удивится, а верная вроде бы ставка сгорит. Поэтому в центральном матче тура лучше брать голы. У «Зенита» с «Динамо» раньше чаще были низовые матчи, но сейчас к этому нет предпосылок. С Глушенковым и Педро «Зенит» невероятно остро действует в атаке, у «Динамо» важный гол забил Тюкавин, хороши Нгамале и Бителло: ноль пропущенных у лидера еще не был настолько под угрозой — бело-голубые любят забивать в Питере.

Прогноз: победа ЦСКА за 2.70.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 10.08.2024, 20:00 Краснодар - ЦСКА -

В Краснодаре пройдет еще одна значимая для формирования списка претендентов на высокие места встреча. «Быкам» совершенно не удался старт сезона: 3 очка в трех турах, лишь один забитый мяч — это почти катастрофа для серебряного призера чемпионата. Пока Мурад Мусаев ищет причину неожиданно блеклой игры в атаке, могут быть и новые потери, тем более, Марко Николич понимает, как армейцам успешно и результативно играть после отъезда в Грецию Федора Чалова. 31 июля соперники встретились в рамках Пути РПЛ Кубка, тоже в Краснодаре, и хозяева одержали пока единственную победу в сезоне со счетом 1:0, но это нам никак не поможет в прогнозах: Кубок — совершенно иной турнир, а составы будут почти полностью другими.

Краснодар обычно негостеприимен для ЦСКА, но армейцам надо ковать железо, пока горячо: проблемы южан не их проблемы, вера в себя хозяев подорвана, а у армейцев работают все основные игровые идеи. Их-то Мусаев в порядке, пока идут разговоры об отставке Мусаева-тренера, хорош Обляков, прекрасно влился в команду Круговой, а Дивеев не только надежен в обороне, но и вдруг стал бомбардиром. Ставка на гостей, конечно, рискованна, но когда, если не сейчас.

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 за 2.07.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 4, 11.08.2024, 20:00 Спартак - Ахмат -

«Спартак» с учетом Кубка выиграл три матча подряд, а Деян Станкович даже Угальде научил забивать голы. Красно-белых ждет успешный сезон? Пока рано говорить, но календарь в помощь: в гости к «Спартаку» пожалует неубедительный «Ахмат». На старте сезона грозненцы слишком много позволяют соперникам у своих ворот. 51 допущенный удар в трех турах — это никуда не годится, а ведь «Спартак» дома точно добавит еще.

В последних матчах спартаковцы благодаря Барко и Угальде вышли на график три гола за игру. Не факт, конечно, что в ворота Шелии влетит столько же, тем более, у него в карьере уже были блестящие перформансы против «Спартака», но суммарно команды наверняка выйдут к этой отметке. «Ахмат» в Москве никогда не отсиживается в обороне, ситуация в таблице заставит гостей идти вперед, а качественные исполнители у гостей есть. Впрочем, это не должно помешать набравшей ход команде Станковича добиться трудовой победы.

erid: 2VtzqurRddm

Игорь Борунов