Что смотреть в выходные. Дерби ЦСКА — «Локо» и старт евролиг

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Интера») и тотал больше 2.5 за 2.17.
Из-за Евро межсезонье пролетело мгновенно, и ведущие клубы континента вновь вступают в борьбу за трофеи. Соперникам «Интера» надоела доминация «нерадзурри» в Серии А, и свергнуть чемпиона намерены сразу несколько клубов. Тем интереснее, как Симоне Индзаги и его подопечные будут отстаивать титул. Стартовать в Генуе против самобытного коллектива Альберто Джилардино.
«Интер» летом не потерял никого из лидеров, а и без того мощный костяк усилили топ-игроки — Тареми и Зелиньски. «Дженоа» в минувшем сезоне заняла достойное для вернувшегося из Серии В клуба 11-е место, а дома с «Интером» добилась почетной ничьей 1:1. Скромный клуб вынужден зарабатывать на трансферном рынке, и команду покинули ведущий нападающий Ретеги и основной вратарь Жозеп Мартинес (последний кстати перешел в «Интер»), но есть и интересные трансферы «на вход». В хороший день генуэзцы способны на чудо (им станет и ничья), но забьет «Интер» наверняка больше, чем в прошлый визит.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.10
Нынешняя «Валенсия» — середняк чемпионата Испании с претензией на еврокубки вроде Лиги конференций. При непопулярном и скуповатом владельце Питере Лиме, это потолок «летучих мышей», но у себя на «Месталье» они могут дать бой любому. У «Барселоны» новый тренер — Ханс-Дитер Флик — и старые проблемы: как изловчиться и внести в заявку всех или хотя бы наиболее ценных новичков. Герой Евро Дани Ольмо на данный момент уже игрок «Барсы», но сыграть за нее пока не может.
Ожидается, что при Флике каталонцы прибавят в атаке, но разгром в домашнем Кубке Жоана Гампера от «Монако» (0:3) обескураживает. Это лишь выставочный матч, но рука не поднимается после такого брать гостевую победу в Валенсии с очень низким коэффициентом — лучше обратится к голам. Теперь-то «Барса» наверняка не окажется с «баранкой», но и проблемы в ослабленной без Араухо, Гарсии и Кубарси обороне скажутся. Результативная перестрелка выглядит вероятной.
Прогноз: тотал больше 3 за 2.15.
Самый важный матч 5-го тура РПЛ. Победителя наравне с «Динамо» можно будет назвать главным преследователем «Зенита», а самая пикантность в том, что ЦСКА выведет на игру экс-тренер «Локомотива» Марко Николич. После пары неопределенных матчей на старте «Локо» Галактионова разогнался и выдал четыре победы подряд в чемпионате и Кубке, а у ЦСКА тоже есть что отметить (например, удивительные бомбардирские качества защитника Дивеева), но после двух игр без побед появились вопросы, которые надо снимать в домашнем и принципиальном для Николича матче.
Исход может быть разным, хотя на «ВЭБ-Арене» коэффициент на успех армейцев заметно ниже. Лучше обратиться к голам: результативнее ЦСКА и «Локомотива» пока играет только «Зенит», а защитные порядки обоих московских коллективов пока не в оптимальном состоянии. У «Локо» нет Фассона, а ЦСКА в неудачном матче против «Краснодара» потерял Виллиана Рошу. В прошлом сезоне два дерби этих соперников завершились со счетом 4:1 и 3:3, так что снова ждем побольше голов.
Прогноз: победа «Спартака» и «обе забьют — нет» за 1.92
«Спартак» под началом Деяна Станковича тоже играет результативно, но против «Ахмата» внезапно что-то пошло не так, и игра завершилась аномальным счетом 0:0. В Кубке красно-белые просто короли, а в чемпионате нужно больше стабильности. Соперник для работы над ошибками самый что ни на есть подходящий: «Факел» проиграл пять матчей из шести в новом сезоне, уже отправил в отставку тренера Черевченко, пригласив обратно старого знакомого Пятибратова. Помогут ли такие скоропалительные решения — покажет сезон, но пока перспективы у воронежцев тревожные.
Конкуренты по борьбе за выживание усиливались, как могли, а «Факел» пассивно вел себя на рынке, и игра в атаке так и остается слабым местом клуба из Черноземья. Станкович в «Спартаке», как и следует, для начала повысил надежность у собственных ворот, и команда выдала серию из четырех подряд матчей на ноль, что очень важно для турнирных перспектив, и чего красно-белым не хватало прежде. Ставка на игру с 16-й командой лиги сейчас довольно очевидна.
Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 за 2.02.
На старте сезона АПЛ снова возникает привычный вопрос: кто навяжет борьбу «Манчестер Сити»? «Арсенал» и «Ливерпуль» готовы заявить такую цель, а что насчет «Челси», который давненько не бывал в лидирующей группе? Первые выводы сделаем уже в это воскресенье. Пеп Гвардиола хоть и делает намеки на то, что конец его эры в «Сити» не за горами, пока на своем месте, а во главе «Челси» теперь итальянец Энцо Мареска — тренер по сути начинающий, но вернувший в АПЛ «Лестер» по итогам прошлого сезона.
Сколько точно сейчас в «Челси» игроков, не скажут даже его болельщики: порядка 40−50 фамилий. Кто-то мог добавиться за время работы над этим текстом. «Зачем столько?» — вопрос к эпатажному Тодду Боули. Сколько продержится на своем посту с таким импульсивным руководителем отважный Мареска — вопрос номер два. Каким в итоге окажется основной состав «Челси» в этом сезоне, сказать пока трудно, но старт против отлаженного механизма «Ман Сити» тревожит. У лондонцев семь вратарей (или уже восемь?), но пока правила не разрешают поставить их в рамку всех одновременно, голы «горожан» выглядят слишком реальными.
Прогноз: Победа «Реала» и «обе забьют — нет» за 1.87.
«Реал» начнет защиту титула в Примере в понедельник, получив заслуженный отдых после Суперкубка Европы. Пока все продолжают кричать: «Смотрите, как у “Реала” мало защитников! А если Рюдигер и Милитао травмируются?» — Карло Анчелотти невозмутимо штампует победу за победой. Пока почти все лидеры королевского клуба здоровы, за исключением Камавинга, все выглядит так, что у «Мальорки» нет шансов устроить сенсацию против уже забившего в дебюте Килиана Мбаппе и компании. Или есть?
Балеарцы финишировали 11-ми в прошлом чемпионате, а в Кубке добрались аж до финала. Больших изменений с составом не произошло, но поменялся главный тренер — маститый Хавьер Агирре вновь уехал в сборную Мексики. Заменил его Хагоба Аррасате, обеспечивавший стабильные результаты «Осасуне». Ждут от него уверенного места в середине таблицы, но против «Реала» нет приема. «Мальорка» будет биться, но шансов хотя бы на ничью на «Бернабеу» у островитян нет. Даже гол в гостях станет сенсацией.
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Игорь Борунов
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