Что смотреть в выходные. Дерби ЦСКА — «Локо» и старт евролиг

Сколько точно сейчас в «Челси» игроков, не скажут даже его болельщики: порядка 40−50 фамилий. Кто-то мог добавиться за время работы над этим текстом. «Зачем столько?» — вопрос к эпатажному Тодду Боули. Сколько продержится на своем посту с таким импульсивным руководителем отважный Мареска — вопрос номер два. Каким в итоге окажется основной состав «Челси» в этом сезоне, сказать пока трудно, но старт против отлаженного механизма «Ман Сити» тревожит. У лондонцев семь вратарей (или уже восемь?), но пока правила не разрешают поставить их в рамку всех одновременно, голы «горожан» выглядят слишком реальными.