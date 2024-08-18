Анонс ЦСКА — «Локомотив»: Николичу надо обыграть своих бывших

Прогноз: 1Х (победа ЦСКА или ничья) и «обе забьют — да» за 2.08
В сегодняшнем Winline матче тура сойдутся столичные ЦСКА и «Локомотив». Это второе московское дерби нового сезона — в первом тот же «Локо» без особых шансов уступил «Динамо» во 2-м туре (1:3), но теперь в соперниках чуть менее стабильная команда. Правда, у железнодорожников сформировалась тревожная традиция: «Локомотив» не может победить в семи дерби подряд, причем в трех последних пропускал от трех голов. Значит ли это, что ЦСКА, отстающий в таблице от «Локо» на два очка, сегодня фаворит? В какой-то мере.
От замены Владимира Федотова на Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА по результатам пока ничего не поменялось: армейцы снова в первой половине таблицы, но сразу отстали от лидеров, регулярно показывают симпатичный футбол и столь же регулярно теряют очки там, где были способны на большее. Но в этом туре особая история, ведь Николич достаточно долго и интересно работал в «Локомотиве», так что сегодня будет много рукопожатий и теплых слов — по крайней мере, до матча. Пока что Николич во главе ЦСКА взял верх над двумя командами, которые явно уступают армейцам в классе — «Пари НН» и «Оренбургом», оба раза с крупным счетом, а вот в Ростове и Краснодаре очки потеряны. Сегодняшний соперник тоже явно сильнее нижегородцев и оренбуржцев.
«Локомотив» отпустил из клуба столько игроков, что из них можно собрать полноценный состав, но Михаил Галактионов с честью вышел из непростой ситуации благодаря резервам вроде Батракова и Ньямси и удачно влившемуся в команду Дмитрию Воробьеву. Однако есть ощущение, что новички до закрытия трансферного окна еще необходимы. ЦСКА тоже был активен на рынке, отпустил на вольные греческие хлеба Федора Чалова, которого успешно заменяет Тамерлан Мусаев, и подписал несколько новичков. Экс-зенитовец Круговой, которого ждали с зимы, прекрасно вписался в коллектив и сразу стал одним из ключевых игроков основы, Жемалетдинов не так ярок, а перспективный бомбардир Секу Койта пока не запомнился ничем.
Сегодняшний матч — момент истины для Николича. Если ЦСКА не сможет доминировать и вести свою игру в матче с «Локомотивом», то непонятно, зачем нужна была замена тренера. Пока у серба есть кредит доверия со стороны руководства и болельщиков, но при потере очков сегодня возникнут вопросы. Армейцы — фавориты по линиям букмекеров, но разрыв не так велик. Двойной шанс хозяев выглядит разумной ставкой, с учетом того, что и «Локомотив» небезупречен. ЦСКА очень опасен на стандартах и остро атакует по флангам, а «Локо» набивает хорошую статистику в атаке по xG, но уязвим в своей штрафной.
К этому следует добавить то, что обе команды играют результативно — особенно друг против друга. ЦСКА обязан забить на своем поле, но при отсутствии Виллиана Роши, чье участие в матче под большим вопросом, вряд ли сможет сыграть на ноль против разнообразной атаки соперника. Так что помимо основного прогноза выше рекомендуем осторожный вариант «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.84 или смелый высокий общий тотал от 3.0 за 2.18.
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Игорь Борунов
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