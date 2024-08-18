Анонс ЦСКА — «Локомотив»: Николичу надо обыграть своих бывших

От замены Владимира Федотова на Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА по результатам пока ничего не поменялось: армейцы снова в первой половине таблицы, но сразу отстали от лидеров, регулярно показывают симпатичный футбол и столь же регулярно теряют очки там, где были способны на большее. Но в этом туре особая история, ведь Николич достаточно долго и интересно работал в «Локомотиве», так что сегодня будет много рукопожатий и теплых слов — по крайней мере, до матча. Пока что Николич во главе ЦСКА взял верх над двумя командами, которые явно уступают армейцам в классе — «Пари НН» и «Оренбургом», оба раза с крупным счетом, а вот в Ростове и Краснодаре очки потеряны. Сегодняшний соперник тоже явно сильнее нижегородцев и оренбуржцев.