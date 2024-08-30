Замедлят ли «быки» «Локомотив» и что выйдет у Слота в Манчестере

«Спартак» Станковича прервал серию из 7 матчей подряд без поражений, причем на своем поле. Большого значения отдельно взятый результат кубкового матча с махачкалинским «Динамо» не имеет — на этом этапе спортивная составляющая размыта, а составы не бывают основными, но перед своими болельщиками красно-белым неудобно, и исправляться надо тут же, в более значимой встрече РПЛ с «Рубином». Коллектив Рашида Рахимова все время в тени, хотя и в прошлом сезоне занял достойное после возвращения в лигу 8-е место, и сейчас уже седьмой, в одном очке от «Спартака». Мирлинд Даку забивает 4 тура подряд и вот-вот потеснит в гонке бомбардиров травмированного Глушенкова — забьет ли снова?