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Замедлят ли «быки» «Локомотив» и что выйдет у Слота в Манчестере

Самые интересные матчи европейского футбола между летом и осенью.

Источник: Reuters

Прогноз: победа «Байера» и тотал больше 2.5 за 2.37.

«Байер» — «РБ Лейпциг»
Футбол
Германия 2024/2025
Тур 2, 31.08.2024, 19:30
Байер
-
РБ Лейпциг
-

«Байер» верен себе: продолжает побеждать и дожимать соперников в концовках, как в прошлом сезоне. Леверкузенцы сохранили чемпионский состав и волшебника-тренера, поэтому даже в лиге с могучей «Баварией» метят на вторую салатницу подряд. В субботу «аспириновых» ждет первая серьезная проверка: всегда амбициозный «РБ», который пока, правда, что-то буксует в атаке — 1:0 с «Бохумом» в 1-м туре были скучноваты, не чета традиционным для «Байера» 3:2 против Гладбаха. Однако есть уверенность, что со временем команда Марко Розе разгонится.

Кстати, именно с этим счетом (3:2) подопечные Хаби Алонсо дважды праздновали победу над Лейпцигом в прошлом сезоне. Конечно, результат не обязательно повторится в третий раз подряд, но у себя дома действующие чемпионы наверняка победят, а голов будет уж как минимум больше двух — особенно благодаря «Байеру».

Прогноз: 1Х (победа «Спартака» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.44.

«Спартак» — «Рубин»
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 7, 31.08.2024, 19:45
Спартак
-
Рубин
-

«Спартак» Станковича прервал серию из 7 матчей подряд без поражений, причем на своем поле. Большого значения отдельно взятый результат кубкового матча с махачкалинским «Динамо» не имеет — на этом этапе спортивная составляющая размыта, а составы не бывают основными, но перед своими болельщиками красно-белым неудобно, и исправляться надо тут же, в более значимой встрече РПЛ с «Рубином». Коллектив Рашида Рахимова все время в тени, хотя и в прошлом сезоне занял достойное после возвращения в лигу 8-е место, и сейчас уже седьмой, в одном очке от «Спартака». Мирлинд Даку забивает 4 тура подряд и вот-вот потеснит в гонке бомбардиров травмированного Глушенкова — забьет ли снова?

Сделать это будет сложно, потому что «Спартак»-2024 не допускает множества моментов у своих ворот. Меньше пропущенных только у «Зенита», а вот «Рубин» лишь в 6-м туре впервые сумел не пропустить, кстати, как раз в игре с махачкалинским «Динамо», и только усилия Даку спасают его от отрицательной разницы мячей. Рахимов любит вспоминать, что он спартаковец, и противостоять «Спартаку» тоже любит и умеет, так что хозяев ждет тяжелый матч. Они фавориты, но не стоит ждать одностороннего движения и вообще открытой игры.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.01

«Лацио» — «Милан»
Футбол
Италия 2024/2025
Тур 3, 31.08.2024, 21:45
Лацио
-
Милан
-

Чемпионат Италии только стартовал, а у многих грандов уже проблемы. И у «Милана» — больше всех. При новом тренере Паулу Фонсеке «россонери» пока пугающе несбалансированы. За два тура миланские атакующие таланты нанесли под 50 ударов, но взяли лишь одно очко из-за решета в обороне. «Лацио», тоже с новым тренером Марко Барони, во многом похож, но пока добивается больших успехов. Интересно, чья возьмет в Риме.

Исход лучше не трогать: новый провал «Милана» примерно так же вероятен, как и гостевой успех за счет талантов Рафаэла Леау, Пулишича и Мораты. Встречаются два коллектива, которые обрушивают на соперника град ударов, но не следят за тылами, потому вопреки итальянским традициям в этом противостоянии все должно быть ярко, весело и результативно.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Ливерпуля») и тотал больше 2.5 за 1.92.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Футбол
Англия 2024/2025
Тур 3, 1.09.2024, 18:00
Манчестер Юнайтед
-
Ливерпуль
-

Главный матч европейского уикенда на сей раз в Англии. Оба суперклуба нынче под управлением голландских тренеров, но отношение к ним разное. Английский этап карьеры Эрика тен Хага все так же сложен и противоречив, а Арне Слот триумфально сменил Юргена Клоппа и в кратчайшие сроки собрал столько комплиментов, что за экс-тренера «Фейеноорда» даже немножко страшно. При этом стиль двух тренеров во многом похож. Это тот самый яркий голландский футбол с прессингом и перегрузом на флангах, который многие любят.

Источник: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Летом заклятные соперники встречались в США, и «Ливерпуль» разгромил врага со счетом 3:0, но на «Олд Траффорд» в последние годы у мерсисайдцев регулярно бывали проблемы, когда от них ждали уверенных побед. И тем не менее, может, Слоту как раз и удастся сделать то, чего давно не удавалось Клоппу. «Ливерпуль» очень надежен, радует Салах, хороши новички, а у «МЮ» остаются те же проблемы, что были в прошлом сезоне. Голы наверняка будут, как в предыдущих очных встречах, шансы гостей снова предпочтительнее, но тен Хаг умеет остановить соседей, поэтому подстрахуемся двойным шансом.

Прогноз: 1Х (победа «Локомотива» или ничья) и тотал больше 2.5 за 2.60.

«Локомотив» — «Краснодар»
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 7, 1.09.2024, 19:45
Локомотив
-
Краснодар
-

Нового лидера РПЛ ждет испытание встречей с вице-чемпионами. О прекрасном старте железнодорожников, которые стали базовым клубом сборной России, сказано много, но ведь и забуксовавший поначалу «Краснодар» в последние недели заметно прибавил, выдав серию из пяти побед подряд в чемпионате и Кубке. Правда, стоит отметить, что «быки» ни в одной из этих игр не выглядели на голову сильнее соперника и побеждали с минимальной разницей за счет морально-волевых и благоприятного стечения обстоятельств. Поэтому «Локомотив» на своем поле все равно явный фаворит.

Противостояние «Локо» с «Краснодаром» похоже на недавнюю встречу красно-зеленых с другим южным клубом, «Ростовом». Тогда все закончилось со счетом 3:2 и были вопросы по судейству, как и в игре «Краснодара» с «Динамо». «Локомотиву» легко даются забитые голы во всех матчах, а вот оборонять добытое преимущество без нервотрепки выходит не всегда. У «Краснодара» проблемы с реализацией, но сильная атака и голы в пяти матчах подряд. Ставка «обе забьют — да» здесь очевидна, и все-таки «Локомотив» больше убеждает игрой и в очередной раз, скорее всего, сумеет перестрелять соперника.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.35

«Ювентус» — «Рома»
Футбол
Италия 2024/2025
Тур 3, 1.09.2024, 21:45
Ювентус
-
Рома
-

«Ювентус» — еще один топ-клуб, который только что сменил главного тренера, и старт у Тьяго Мотты в Турине удался: две победы в двух матчах, разница мячей — 6:0, но соперники были не такие сильные, как «Рома». У коллектива Даниэле Де Росси начало смазано. Вроде и игра есть, и нападающие ярко действуют, но забивать не выходит, и уже минус пять возможных очков в таблице. Надо наверстывать.

В последние годы очные встречи «Юве» и «Ромы» получаются очень боевыми, но закрытыми, с минимумом голов и моментов. Возможно, эти времена позади, потому что Аллегри и Моуринью покинули свои посты и игра команд изменилась, стала более атакующей и рискованной. Но на коэффициентах это пока не сказалось. Ясно, что «Юве» — фаворит и дома «Роме» не проигрывал четыре года, но тут интереснее поставить на голы. Хозяева обязательно забьют свое, а Дибале и компании хватит уже стучать по каркасам ворот.

erid: 2VtzqxM1n4K

Игорь Борунов

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