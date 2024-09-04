Путь наш труден и далек. России будет непросто с Вьетнамом

Прогноз: победа Вьетнама с форой (+1.5) за 1.75
«Слова Карпина немного задели людей во Вьетнаме» — одна из самых заметных цитат перед историческим матчем от вьетнамского голкипера и уроженца Москвы Льва Данга. Дело в том, что тренер сборной России открыто заявил, что хотел бы играть с командами мирового уровня и желательно на своей территории, без полетов за тридевять земель. «Как так? Почему сборная России не хочет сюда прилетать? Мы же так ее ждем!»
Из-за сложной позиции УЕФА России приходится играть с кем получается, а не с кем хочется, и только товарищеские матчи. С осени 2022 года таких матчей набралось 12, и команда Карпина идет вообще без поражений, но есть нюанс. Лучшие по качеству встречи Россия провела дома. Прежде всего, вспоминаются матчи с Камеруном (1:0) и Сербией (4:0). Ну и волгоградский кураж против Кубы (8:0) тоже можно отметить, хотя та команда, наверное, слабее даже Вьетнама.
На чужбине все было совершенно по-другому: в основном вымученные ничьи, например, с Ираном, Катаром и Кенией и лишь одна победа над Киргизией, которой неудобно хвастаться. 7 июня этого года наконец прорвало: Обляков, Алексей Миранчук, Тюкавин и Чалов покуражились в Минске против белорусов, но это, сами понимаете, относительный выезд, и даже трибуны поддерживали гостей чуть ли не больше своих.
Теперь два состава сборной России (33-е место в рейтинге ФИФА) по очереди выйдут в Ханое против Вьетнама (115-е место) и Таиланда (101-е место) после экстремального перелета и в условиях климата, к которому сейчас адаптирован лишь один представитель российского футбола — Леонид Слуцкий. Вы так уверены в победоносной игре сборной России?
Если да, подстрахуйтесь хотя бы двойным шансом. Вьетнамцы настраиваются на статусный для себя матч очень серьезно. Они уже вылетели из квалификации ЧМ-2026, не справившись с Ираком и Индонезией, но против России постараются показать свой максимум перед родными трибунами. Команда Карпина прибыла в Ханой в среду, и у нее лишь двое суток на адаптацию к местному климату, так что на град энергичных атак, как было в Минске, рассчитывать не стоит. В Ханое завтра +37 в тени, если что.
От матча ждут большой результативности, потому что Россия намного сильнее, а сборная Вьетнама в Азии не славится надежной обороной и даже от филиппинцев этим летом пропустила дома дважды (3:2). Но была и удачная серия домашних товарищеских матчей с соперниками примерно своего уровня в 2022—2023-м, когда Вьетнам одержал семь побед подряд, не пропустив ни одного мяча. Ставка Х2 (ничья или победа России) и тотал меньше 2.5 за 2.53 выглядит неплохо.
В официальных матчах (отбора Кубка Азии или квалификации чемпионата мира) сборная Вьетнама — домашняя команда, и упереться даже против сильных соперников в состоянии. На случай, если Россия по традиции дальных выездов к экзотическим соперникам ограничится ничьей (0:0 или 1:1, например), интересно смотрятся ставки тотал меньше 2.5 за 2.07 и победа Вьетнама с форой +1.5 за 1.75, которая сыграет и в случае минимальной победы команды Карпина. Такая ставка выиграла бы во всех гостевых встречах сборной России с 2022-го года кроме игры в Белоруссии.
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Игорь Борунов
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