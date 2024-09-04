Путь наш труден и далек. России будет непросто с Вьетнамом

Если да, подстрахуйтесь хотя бы двойным шансом. Вьетнамцы настраиваются на статусный для себя матч очень серьезно. Они уже вылетели из квалификации ЧМ-2026, не справившись с Ираком и Индонезией, но против России постараются показать свой максимум перед родными трибунами. Команда Карпина прибыла в Ханой в среду, и у нее лишь двое суток на адаптацию к местному климату, так что на град энергичных атак, как было в Минске, рассчитывать не стоит. В Ханое завтра +37 в тени, если что.