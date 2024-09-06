Россия — Таиланд. Голкипер «ПСЖ» не должен подвести

Перед игрой с Вьетнамом было много неопределенности — слишком непривычные условия и странный соперник, но подопечные Валерия Карпина решили задачу профессионально и четко, поэтому против Таиланда хочется поставить на повторение успеха с форой −1.5 за 2.36, учитывая, что соперник немножко более подкован, либо взять вариант чуть выгоднее: победа сборной России всухую за 2.42. Вьетнамцы не создали ни одного запомнившегося момента у ворот динамовца Андрея Лунева и сменившего его Евгения Латышонка из «Зенита», значит, и более статусный Матвей Сафонов из «ПСЖ» при помощи защитников справится с задачей отыграть в Ханое на ноль. Если, конечно, в организацию матча не вмешается тайфун «Яги», который приблизился к Тонкинскому заливу Южно-Китайского моря накануне.