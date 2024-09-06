Россия — Таиланд. Голкипер «ПСЖ» не должен подвести

Прогноз: Сборная России победит всухую за 2.42
Сборная России уверенно провела первую игру вьетнамского турне против хозяев стадиона в Ханое. Проблем с оформлением уверенной победы с сухим счетом не возникло, а один из голов вьетнамцы даже организовали в свои ворота сами — подвело кочковатое поле их же родного стадиона. Россиянам не помешал даже экстремально жаркий и влажный климат. «Никто не умер — уже хорошо», — отреагировал на это Валерий Карпин после игры.
Сборная Таиланда сопоставима по классу с Вьетнамом, но несколько сильнее. Фамилии игроков все равно вам ничего не скажут, но отметим, что в отличие от вьетнамцев у тайцев есть две победы в календарном году: над Киргизией в группе зимнего Кубка Азии и Сингапуром в квалификации ЧМ-2026, где Таиланд уже выбыли из борьбы. Еще можно обратить внимание на пару достойных ничьих против завсегдатаев финальных турниров чемпионата мира Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Россия проводит два матча за три дня, и шансом для Таиланда могла быть усталость игроков соперника, вот только заранее известно, что стартовые составы на два матча будут различаться полностью. Из людей на фото выше с первых минут второй игры не появится никого, и известно, например, что место в воротах точно займет прилетевший из Парижа Матвей Сафонов. Наверняка увидим в деле вундеркинда «Локомотива» Алексея Батракова, а также Глебова, Зиньковского, Воробьева, Садуллаева и Самошникова.
Перед игрой с Вьетнамом было много неопределенности — слишком непривычные условия и странный соперник, но подопечные Валерия Карпина решили задачу профессионально и четко, поэтому против Таиланда хочется поставить на повторение успеха с форой −1.5 за 2.36, учитывая, что соперник немножко более подкован, либо взять вариант чуть выгоднее: победа сборной России всухую за 2.42. Вьетнамцы не создали ни одного запомнившегося момента у ворот динамовца Андрея Лунева и сменившего его Евгения Латышонка из «Зенита», значит, и более статусный Матвей Сафонов из «ПСЖ» при помощи защитников справится с задачей отыграть в Ханое на ноль. Если, конечно, в организацию матча не вмешается тайфун «Яги», который приблизился к Тонкинскому заливу Южно-Китайского моря накануне.
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Игорь Борунов
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