У Франции проблемы, Италия летит, а голландцы и немцы дадут огня

Меньше трех месяцев назад сборная Чехии на Евро «возила» выскочек из Грузии, не реализовала кучу моментов и ушла на ничью 1:1. Теперь закаленная тем турниром Грузия разнесла все тех же чехов в Тбилиси со счетом 4:1. Украина на Евро рассчитывала выйти из группы, но, провалив стартовый матч с румынами, уже не смогла вернуться в борьбу. Албания параллельно не одержала ни одной победы, но в 1-м туре Лиги наций обыграла украинцев в Праге со счетом 2:1. Если исходить из игры в Тбилиси — у чехов будут проблемы против Украины. А если из матча в Праге — чехи должны побеждать. В группе 1 Лиги В все очень запутанно.