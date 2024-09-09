У Франции проблемы, Италия летит, а голландцы и немцы дадут огня

Прогноз: Х2 (ничья или победа Бельгии) за 2.05.
Франция обескураживающе начала турнир, проиграв дома Италии. Дидье Дешам постарался снизить накал страстей, объяснив, что по плану французского штаба Лига наций — не самый значимый старт, поле для экспериментов и возможность попробовать в деле разные сочетания и идеи даже в ущерб результату. Значит, и в следующей игре с Бельгией все не так очевидно? Килиан Мбаппе уже в котором подряд матче за сборную ничем не запомнился, и, кажется, против Бельгии Дешам вообще оставит его в запасе — никаких скандалов, тренер же объяснил, что в Лиге наций Францию ждет интенсивная ротация.
Для Бельгии после неудачи на Евро Лига наций поважнее. Да и должок есть: именно Франция выбила команду Доменико Тедеско с Евро-2024 (1:0), причем в практически равной игре с обидным автоголом Вертонгена. «Совру, если скажу, что тот матч забыт», — подбросил Тедеско дровишек в топку интриги. Израиль бельгийцы обыграли с большим преимуществом, правда, сняли вопросы лишь во втором тайме. Против Франции в гостях будет сложнее, но без невезучего Лукаку и с острым желанием отомстить перспективы «красных дьяволов» против стагнирующей Франции интересные.
Прогноз: победа Италии и тотал больше 2.5 за 1.90.
Сборная Израиля снова сыграет в Венгрии, так что домашней для нее эту игру не назвать. Итальянцы после заслуженного разгрома от Швейцарии на Евро ярко вернулись, причем важно даже не то, что им удалось обыграть унылую Францию на ее поле, а то, как легко и красиво «Скуадре адзурре» давались голы. Розыгрыши с участием Димарко, Фраттези, Ретеги, Распадори и Тонали — это прямо эпоха Возрождения. И возрождение экс-чемпионов Европы? Остальные осеннние матчи покажут. Отметим мощное возращение Сандро Тонали: на момент дисквалификации он был главной надеждой Италии в плане креатива и за время простоя совершенно не растерял ни формы, ни сильных качеств.
Сборной Израиля при всем уважении и без логистических и политических проблем нечего делать в лиге А, и всем понятно, что по итогам цикла она вернется в лигу В — в группе с Бельгией, Францией и Италией последнего места не избежать. Не исключено, что команде Рана Бен-Шимона удастся разок забить — итальянцы зачастили с дурацкими пропущенными голами на первых секундах, но сам Израиль пропустит точно больше.
Прогноз: Х2 (ничья или победа Австрии) и «обе забьют — да» за 2.45
Кстати о Лиге В — там есть что посмотреть. Сборной Норвегии даже со звездами Холандом, Эдегором, Серлотом и Нюландом никак не удается выстрелить. Вот и Казахстану забить не удалось — ну так там тренер-вратарь, и еще какой. Интересная сборная Австрии Ральфа Рангника тоже поделила очки в 1-м туре, но в Словении гостям играть всегда непросто. Сборная Австрии, как показал Евро, сильна командной игрой, но ей не хватает надежности в обороне и ярких лидеров вроде Алабы — все наоборот относительно Норвегии.
Вероятность домашней победы норвежцев букмекеры оценивают выше, но это магия Холанда, и не очень подтверждено статистикой. В отличие от Австрии об участии в больших турнирах норвежцы пока могут только мечтать. Впрочем, Холанда в сборной должно уже прорвать, а сборная Австрии забивала и пропускала в семи из девяти матчей в этом календарном году. С Лаймером, Арнаутовичем и Забитцером гости вполне могут рассчитывать на хороший результат в Осло.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.79
Матч обещает стать украшением 2-го тура Лиги наций. В 1-м эти сборные изрешетили оборону соперников, забив по пять мячей боснийцам и венграм, и теперь два мощных атакующих коллектива сойдутся друг с другом. Обе команды на Евро выглядели свежо, но что-то сделать с сильной Испанией даже немцам, даже у себя дома сложно, хотя они были недалеки от успеха. Голландцам путь преградила неудобная для всех Англия Саутгейта, еще и сыграв свой самый яркий матч на турнире. По крайней мере, и немцы, и голландцы на Евро-2024 получили импульс и надежду на лучшее будущее.
Германия и Нидерланды азартно рубились друг с другом пять лет назад в квалификации Евро-2020. Тогда бундестим и «оранжевые» обменялись результативными гостевыми победами — 2:3 и 2:4. Чего-то похожего ждем от них и теперь, хотя с тех пор много воды утекло, серьезно обновились составы, только голандцев снова тренирует тот же Роналд Куман. Германия Нагельсманна выглядит более цельной и мощной, но дома с принципиальным соперником «оранжевые» обязательно зарубятся всерьез, поэтому лучше ставить на голевую перестрелку. Коэффициент скромный, но ставка кажется надежной.
Прогноз: 1Х (победа Чехии или ничья) и «обе забьют — да» за 2.17
Меньше трех месяцев назад сборная Чехии на Евро «возила» выскочек из Грузии, не реализовала кучу моментов и ушла на ничью 1:1. Теперь закаленная тем турниром Грузия разнесла все тех же чехов в Тбилиси со счетом 4:1. Украина на Евро рассчитывала выйти из группы, но, провалив стартовый матч с румынами, уже не смогла вернуться в борьбу. Албания параллельно не одержала ни одной победы, но в 1-м туре Лиги наций обыграла украинцев в Праге со счетом 2:1. Если исходить из игры в Тбилиси — у чехов будут проблемы против Украины. А если из матча в Праге — чехи должны побеждать. В группе 1 Лиги В все очень запутанно.
Обеим командам нужно срочно прибавлять — они откровенно плохо выглядели в матчах 1-го тура. Украинцы уже освоились в Праге, но без травмированных Довбика и Мудрика у Сергея Реброва мало вариантов в атаке, а чехи при своих болельщиках всегда собираются, одержали дома пять побед подряд и восемь встреч подряд не проигрывают. Поэтому шансы подопечных Ивана Гашека на положительный исход немного выше, а проблемы с обороной у обеих сборных сулят обмен голами.
Прогноз: победа Англии и «обе забьют — нет» за 1.58
Англия привыкает к новой эпохе — без Гарета Саутгейта. В предыдущей Лиге наций англичане выступили неудачно и опустились в Лигу В. Зато у временного тренера Ли Карсли удобный подбор спаррингов: в группе с Ирландией, Финляндией и Грецией «три льва», наверное, должны занимать первое место и вовсе без тренера. На родине предков у ирландца Карсли все сложилось удачно, причем голы забивали также игроки с ирландскими корнями — Грилиш и Райс. Английской публике не понравилось, что тренер не пел гимн (сказали бы спасибо, что не пел ирландский) и перепутал скамейки, но это мелочи.
С финнами никаких дополнительных интриг, нет и других вариантов кроме домашней победы. Финны недавно уже неудачно съездили в Британию, получив 1:4 от Уэльса в стыках Евро, а в 1-м туре Лиги наций уступили в гостях Греции 0:3. На «Уэмбли» подопечным Маркку Канервы ловить тоже нечего, вопрос только в том, сколько лондонская публика увидит голов. Суховатый стиль сборной Англии после ухода Саутгейта никуда не денется, потому рискованно ставить на разгром. В Дублине Карсли особенно порадовался матчу на ноль, вот и теперь англичанам не должно быть трудно продлить серию без пропущенных. Коэффициент совсем мал, зато и риска практически нет.
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Игорь Борунов
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