«Зенит», «Реал», «Барсу» и «Спартак» ждут непростые выезды

Прогноз: «обе забьют — нет» и тотал меньше 2.5 за 1.99
Матч ЦСКА с «Зенитом» и так топовая вывеска для российского футбола, а событийное трансферное окно еще подогревает интерес. Сыграет ли за «Зенит» Соболев? А Гуарирапа за ЦСКА? Продолжит ли забивать Гонду? Что покажет Круговой против родного клуба, который не очень красиво с ним расстался? История встреч тоже интригует: неудачная серия ЦСКА с «Зенитом» в гостях закрылась 11 мая, но теперь уже «Зенит» не побеждает армейцев на их поле три года, а в Москве ЦСКА обычно прижимает «Зенит» и заставляет большую часть игры обороняться.
Чемпионы мощно начали сезон, но травма Глушенкова сразу сказалась и на игре, и на результатах. Теперь выбыл и другой новичок Волков. «Зенит» снова лидер, но больше из-за того, что конкуренты дружно допускают осечки. Исход встречи на «ВЭБ-Арене» непредсказуем, но вот уже два года соперники крайне осторожны в очных встречах и чересчур опасаются друг друга. Обе команды более-менее наладили действия в обороне, а в атаке будут ловить ошибку соперника. Возможно, она будет одна, если вообще будет.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.94
Совсем другое дело — битва за звание южной столицы российского футбола. Тут голов всегда в избытке, достаточно сказать, что в 14 из 16 последних южных дерби забивали обе команды. «Краснодару» дважды за этот период удалось сыграть на ноль, и в целом у «быков» значительный перевес. Ростовчане всегда навязывают краснодарцам бой, но редко его выигрывают. В гостях так и вовсе не могут победить 10 лет. Вот и сейчас команда Карпина — явный аутсайдер в дерби. «Ростов» прилично забивает и неприлично много пропускает. Это плохой расклад для визита в гости к клубу, который победил шесть раз подряд с разницей мячей 10:2.
Кажется, тут все очевидно? Не совсем. «Краснодар» в последнее время играет на результат лучше всех в лиге — 3:0 на контратаках с «Локомотивом» очень показательны, но из-за не первого уже в карьере Джона Кордобы дурацкого удаления остался без главного ударного форварда, а у «Ростова» есть неукротимый Роналдо и ожил Комличенко. Статистика очных встреч и этого сезона требует поставить против гостей, но старающийся быть прагматичным «Краснодар» в первых 7 турах слегка залез в долг удаче, а «Ростов» добился меньшего, чем заслуживал.
Прогноз: победа Мадрида и тотал больше 1.5 за 2.09.
Переносимся в Испанию, где чемпионат сразу дал куда больше интриги, чем ожидалось. Господство мадридского «Реала» казалось незыблемым, а преимущество особенно суперзвездной атаки над всеми остальными подавляющим, но позади 4 тура, а команда Карло Анчелотти отстает от лидера уже на 4 очка. «Реал» ни разу пока не смог победить на выезде, и вот третий гостевой матч, причем там, где всегда тяжело — в Сан-Себастьяне.
Увы, в таком громком по вывеске матче мы не увидим Арсена Захаряна, росийский полузащитник только начал тренироваться после травмы, но он не самый важный игрок в обойме Иманоля Альгуасиля. Потеря Ойарсабаля серьезнее. У мадридцев травмированы Алаба и Камавинга, под вопросом Беллингем, Тчуамени, Милитао, Менди — впереди у Анчелотти всегда роскошный выбор, а оборону придется лепить из того, что есть. Впрочем, у Сосьедада все еще хуже. Все ждут шоу от Мбаппе. Француз не сразу, но заискрил на «Сантьяго Бернабеу», а теперь надо забить и в гостях, тем более, Винисиус и Родриго не в своей тарелке. Пора оправдать роль главной звезды, и с обескровленным соперником это должно получиться.
Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.35.
В АПЛ все внимание к дерби Северного Лондона. «Арсенал» явно сильнее, но на команду Микеля Артеты свалились 33 несчастья. Особенно тревожат травма Эдегора, полученная в сборной, и дисквалификация Райса за скандальное удаление в ничейной игре с «Брайтоном». Кажется, многоцелевому Каю Хавертцу снова придется менять позицию на поле. А что «Тоттенхэм»? Команда Энджа Постекоглу все такая же безбашенная: экстремально высокая линия прессинга, все в атаку, и будь что будет. В идеальном состоянии «Арсеналу» было бы удобно сыграть с подобным соперником, только «канониры» далеки от идеального состояния.
У «Тоттенхэма» искусный Сон Хын Мин и не меньше двух голов в каждой игре, а у «Арсенала» Хавертц, Сака и Троссард, которые в дерби могут забить и больше двух. В прошлом сезоне соперники оба раза пробили тотал 3.5 (2:2, 2:3), а теперь для такой ставки еще больше оснований. Закрытая игра просто исключена.
Прогноз: победа «Барселоны» и «обе забьют — да» за 2.90
В «Барселоне» будут знать результат «Реала» еще перед дерби, и это дополнительный стимул удержать или увеличить отрыв. Ханс-Дитер Флик вопреки опасениям роскошно стартовал в Испании. «Барса» выиграла все матчи, а особенно впечатляют 7:0 с «Вальядолидом» перед паузой на сборные. Были проблемы с дозаявкой игроков, но как только Дани Ольмо смог выйти на поле, зажег немедленно, как и подобает одному из лучших игроков Евро-2024.
«Жироне» объективно трудно повторить успех прошлого сезона, особенно параллельно с Лигой чемпионов, но коллектив Мичела Санчеса все так же боевит, еще и приобрел необходимый опыт для того, чтобы дерби Каталонии стало интригующим. Да, у «Барсы» пока только победы, но когда-нибудь она потеряет очки, и есть проблемы с опорной зоной, откуда жиронцы могут организовать свои контрвыпады. За исключением уничтожения Вальядолида «Барса» побеждает с одним и тем же счетом 2:1. Он вероятен и сейчас.
Прогноз: «обе забьют — нет» и тотал меньше 2.5 за 1.92
Выезд в Махачкалу всегда был непростым, еще во времена «Анжи», а обе свои победы в чемпионате и одну в Кубке новичок РПЛ одержал дома. «Спартак» динамовцы успели обыграть и в гостях, но в рамках Кубка и при смешанных составах. Вратарь Давид Волк один раз уже остановил красно-белых в Москве, так что даже краткая история встреч дает нам интригу.
После осечки в Оренбурге Деян Станкович взял ситуацию под контроль, и спартаковские болельщики, быстро меняющие гнев на милость и наоборот, готовы серба на руках носить, хотя главные испытания еще впереди. Коэффициенты на победу «Спартака» теперь обрушены, но это не значит, что у команды Биджиева нет шансов выстоять. Дагестанцы делают ставку на оборону, и это дает результат, а «Спартак» забивает не так уж много относительно того, что создает. Если у «Динамо» при поддержке трибун получится сыграть в свой футбол, гостям будет непросто найти пути к воротам, а матч наверняка выйдет «низовым».
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Игорь Борунов
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