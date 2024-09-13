«Зенит», «Реал», «Барсу» и «Спартак» ждут непростые выезды

Увы, в таком громком по вывеске матче мы не увидим Арсена Захаряна, росийский полузащитник только начал тренироваться после травмы, но он не самый важный игрок в обойме Иманоля Альгуасиля. Потеря Ойарсабаля серьезнее. У мадридцев травмированы Алаба и Камавинга, под вопросом Беллингем, Тчуамени, Милитао, Менди — впереди у Анчелотти всегда роскошный выбор, а оборону придется лепить из того, что есть. Впрочем, у Сосьедада все еще хуже. Все ждут шоу от Мбаппе. Француз не сразу, но заискрил на «Сантьяго Бернабеу», а теперь надо забить и в гостях, тем более, Винисиус и Родриго не в своей тарелке. Пора оправдать роль главной звезды, и с обескровленным соперником это должно получиться.