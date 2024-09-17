Новая ЛЧ: классика «Милан» — «Ливерпуль» и проверка для «Реала»

В том, что голландские гранды на своей земле играют сверхрезультативно и громят всех подряд, ничего нового нет. Преимущество Боса в том, что он свою команду знает великолепно, а Мотте, хоть он и не чужой человек для «бьянконери», еще надо освоиться. Но пройти мимо удивительного факта, что за четыре тура Серии А соперники «Юве» не просто не забили, но и не создали ни одного верного голевого момента — даже «Рома» с неплохими исполнителями в атаке, нельзя. К тому же «Юве» играет дома. От этого и оттолкнемся.