Новая ЛЧ: классика «Милан» — «Ливерпуль» и проверка для «Реала»

Прогноз: «Ювентус» не пропустит за 2.50.
Новый формат Лиги чемпионов очень необычен, но постепенно разберемся. Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что ему нововведения нравятся: «Сможем узнать новое о себе». Его коллеге из ПСВ Петеру Босу любопытно, что из этого выйдет. Действующие чемпионы Нидерландов за пять туров не потеряли ни одного очка, настреляв разницу мячей 20:3. «Юве» под руководством тренера, который в минувшем сезоне творил чудеса с «Болоньей», тоже удачно стартовал, но затем дважды подряд сыграл вничью. Примечательно, что туринцы не пропустили пока ни одного гола. И сегодня не планируют.
В том, что голландские гранды на своей земле играют сверхрезультативно и громят всех подряд, ничего нового нет. Преимущество Боса в том, что он свою команду знает великолепно, а Мотте, хоть он и не чужой человек для «бьянконери», еще надо освоиться. Но пройти мимо удивительного факта, что за четыре тура Серии А соперники «Юве» не просто не забили, но и не создали ни одного верного голевого момента — даже «Рома» с неплохими исполнителями в атаке, нельзя. К тому же «Юве» играет дома. От этого и оттолкнемся.
Прогноз: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 за 1.85.
Трудно найти матч, в котором настолько понятен был бы фаворит, но это не значит, что будет не интересно. Назначение на пост тренера «Баварии» Венсана Компани выглядело рискованным, но у бельгийца на баварской земле пока все хорошо — одни победы, правда, все соперники заведомо по зубам. Как и хорваты. Загребское «Динамо» много лет господствует в национальном чемпионате, без проблем разобралось в квалификации с «Карабахом», но едет в Мюнхен в паршивом настроении, потому что в пятницу уступило дома заклятым врагам из «Хайдука». Поверьте, для «Динамо» тот матч был поважнее даже Лиги чемпионов, и оперативно прийти в себя, не пропустив авоськи голов от безжалостной «Баварии», будет непросто.
Харри Кейн по-прежнему непрерывно забивает, а ни о какой расслабленности против скромного соперника не может быть и речи. Компани заявил, что игра с «Динамо» так же важна, как с «Барселоной» 23 октября, Мануэль Нойер напомнил, что финал ЛЧ в Мюнхене, и, конечно, «Бавария» хочет в нем сыграть. В общем, за Загреб страшновато. Все ждут чего-то вроде предыдущего тура чемпионата Германии, когда «Бавария» уничтожила новичка бундеслиги «Хольштайн Киль» со счетом 6:1.
Прогноз: тотал больше 3 за 1.79.
Те, кто не видел финала Лиги чемпионов 2005 — ничего не знают про футбол. Через два года «Милан» взял реванш в другом финале, но почему-то это уже не так запало в память. А три года назад «Ливерпуль» забрал обе встречи с «россонери» на групповом этапе и дошел до финала. Обе команды сменили летом главных тренеров. Позади легендарная эпоха Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и яркий период работы с «Миланом» Стефано Пиоли. Сменщика Клоппа Арне Слота все хвалят, хотя уже есть и внезапное домашнее поражение от «Ноттингем Фореста», а Паулу Фонсека провально начал, но уже есть и первая победа над «Венецией».
«Милану» выпало сыграть с историческим соперником дома, но «Ливерпуль» — фаворит, потому что выстроил игру при новом тренере быстрее, хотя здесь слишком много различных «за» и «против». Например, «Милан» вообще не потратил сил в субботу, быстро оформив счет 4:0, а мерсисайдцев измотал неприступный «Ноттингем». Исход на старте турнира прогнозировать непросто, но у «Милана» в начале сезона явные проблемы с обороной, зато все интересно в нападении, а у «Ливерпуля» потрясающая атака, что уже ощутил на себе, «МЮ», например, и досада за нулевую реализацию с «Ноттингемом». Шоу на «Сан-Сиро» должно быть ярким и обязательно с голами.
Прогноз: победа «Штутгарта» с форой (+1.5) за 1.98.
15 лет «Штутгарт» не играл в Лиге чемпионов (дважды успев за это время вылететь и вернуться в первую бундеслигу) и сразу едет в Мадрид. В прошлом сезоне команда Себастиана Хенесса на внутренней арене была прекрасна, опередила саму «Баварию», но это осталось почти незамеченным, потому что всех ослепил гениальный «Байер». «Реал» — действующий чемпион всего, фаворит новой Лиги чемпионов, но у Карло Анчелотти много нерешенных проблем, и достойный соперник может ими воспользоваться. Было бы еще интереснее, если бы «Штутгарт» не вкатывался в сезон так тяжело и сыграл бы с таким «Реалом» дома.
Коэффициенты на успех «Реала» мизерные, хотя королевскому клубу пока не так уж просто, и встраивание в состав Килиана Мбаппе продолжается. Почему хотелось бы лучшей формы «Штутгарта»? Потому что представитель династии Хенессов — один из самых прогрессивных европейских тренеров, в команде достаточно интересных игроков (Гирасси, Ундав, Миттельштедт, Нюбель, Антон и другие), и это самый «испанский» по стилю клуб бундеслиги, а вовсе не «Байер» Хаби Алонсо. «Реал», безусловно, фаворит, но придется помучиться, как это было, например, во встречах с «РБ Лейпцигом» в феврале-марте.
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Игорь Борунов
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