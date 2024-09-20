Пеп против Артеты, Конте против «Юве», Личка против «Спартака»

Прогноз: 1Х (победа «Ювентуса» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.17.
«Ювентус» солидно начал сезон с новым тренером Тьяго Моттой, показав, что «Старая синьора» готова к борьбе за высокие места и в Серии А, и в Лиге чемпионов, но проваливший прошлый сезон «Наполи» тоже неплох под руководством экс-тренера «Юве» Антонио Конте. Еврокубки неаполитанцы пропускают, зато могут сосредоточиться на чемпионате, где команда пока идет на втором месте, опережая на одно очко «Ювентус». У «Юве» с «Наполи» и так натянутые отношения, а теперь в качестве лидера атаки южан в Турин пожалует Ромелу Лукаку, конфликтовавший с болельщиками «бяьнконери» в годы выступлений за «Интер». Это взрывоопасно.
Мотта остался не очень доволен игрой в победном матче с ПСВ. «Юве» забил три, но пропустил первый в сезоне и совершенно необязательный гол на последних секундах. Против Хвичи и Лукаку обороняться надо собранее — таков был смысл речи тренера. Идеальный матч для него — когда у соперника вообще нет голевых моментов. В этом он вполне следует принципам более опытного Конте. Кажется, нас ждет классическое итальянское противостояние с огромным напряжением, но без обилия голевых моментов. Шансы «Юве» на своем стадионе предпочтительнее. «Наполи» не должен провалиться, как в 1-м туре в Вероне (0:3), но не пропустить на «Ювентус Стэдиум» сложно.
Прогноз: 1Х (победа «Спартака» или ничья) и тотал меньше 3.5 за 2.14.
В большинстве матчей 9-го тура РПЛ очевидны фавориты, но старейшее дерби страны стоит особняком. Коллективы Деяна Станковича и Марцела Лички уже рубились друг с другом на старте группового турнира Кубка России, и матч получился в одну калитку — уверенная победа красно-белых со счетом 3:0 и эффектом дежавю: так же начинался и прошлый сезон, но в чемпионате по его итогам «Динамо» оказалось выше. Составы и теперь будут серьезно отличаться от кубковых. Стоит отметить, что на домашней арене «Спартак» в последние годы очень успешен в дерби с «Динамо» — в рамках РПЛ не проигрывал более шести лет. Поэтому и сейчас «Спартак» считают фаворитом, хотя у него на очко меньше в таблице.
Марцел Личка уже немало времени руководит «Динамо» и не без успехов, но «Спартак» на этом этапе карьеры в рамках чемпионата пока не обыграл ни разу, даже дома. При Станковиче красно-белые не проигрывают дома и за исключением кубковых встреч не пропускают голов, так что менее стабильному сейчас «Динамо» придется непросто. Станкович научил «Спартак» ответственной игре в обороне, и у Тюкавина и компании вряд ли будет много шансов, зато сами динамовцы способны на ровном месте пропустить два даже от аутсайдера «Ахмата», хотя, конечно, поработали над ошибками.
Прогноз: 1Х (победа «Манчестер Сити» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.16.
Перед матчем двух лучших клубов Англии последних лет всех интересует один и тот же вопрос: в Лиге чемпионов на неделе они ничего не показали и едва не уступили соперникам из Италии, потому что экономились на центральную битву АПЛ? Или у Гвардиолы и Артеты появились системные проблемы? Уж больно тускло выглядели в Европе клубы, которые привыкли считать сверхрезультативными. «Арсенал» от поражения «Аталанте» спас гениальный вратарь Райя, а у «Сити», похоже, наметился конфликт Кевина Де Брейне с тренером. С «Интером» бельгийца рано заменили по травме, но Гвардиола зачем-то заявил, что снял бы его и за неудачную игру.
«Сити» и «Арсенал» всех напугали, и голевой феерии не ждем. Если «горожане» экономили силы, хозяевам все равно непросто будет сладить с обороной «канониров» — Деклан Райс и компания умеют вязать соперников по рукам и ногам, а если что — в воротах есть поймавший кураж Райя. К сожалению, нет Эдегора, без норвежца Артета имеет полное право снова закрыться. «Арсенал» выиграл последнюю очную встречу дома, но на «Этихаде» не побеждал почти 10 лет. В прошлом чемпионате были зафиксированы результаты 0:0 и 1:0. Делайте выводы.
Прогноз: Х2 (ничья или победа «Барселоны») и тотал больше 3.5 за 2.55.
«Барса» безупречно начала сезон при Флике, и вот ее наконец-то постигла неудача в Монако. Каталонцев подвело раннее удаление, но оно было вызвано собственными ошибками, которые в итоге и привели к поражению. Реабилитироваться придется в Ла Лиге, причем тоже в гостях и с очень любопытным соперником. В Испании всегда интересно, какие клубы лучше проявляют себя за признанными грандами, с которыми сложно тягаться. Сейчас «Вильярреал» как раз лидер среди остальных. Команда Марселино Гарсии Тораля, как и «Барселона», пока без поражений в чемпионате, а еще это такой испанский «Байер» — все три победы «подводников» в этом сезоне добыты после 90-й минуты.
Вот в этой игре точно будут голы — и немало. В прошлом чемпионате соперники выдали два сумасшедших матча — 3:4 и 3:5, оба раза победили гости. Спасти матч в Монако в меньшинстве было трудно, и Флик честно сказал, что в конце игры заменил Ямаля и Кубарси, чтобы они были лучше готовы к «Вильярреалу». Кроме того, ожидается эпохальное возвращение после травмы Ансу Фати. «Вильярреал» веселый, но многовато ошибается. Дал бой «Атлетико», но потерял очки в дерби с «Валенсией», которая встала на вылет. В перестрелке Айосе Переса с Левандовским и Ямалем гости, скорее всего, наделают достаточно пробоин в «желтой подводной лодке».
Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 2.5 за 2.38.
Дерби Милана выпало на очень неудачный момент для красно-черной половины центра Ломбардии, и практически все уверены, что от его исхода зависит судьба тренера Паулу Фонсеки. В случае весьма вероятного поражения португальца отправят восвояси. Есть вопросы и к менеджменту легендарного Златана Ибрагимовича, но экстравагантный швед, вероятно, все свалит на тренера, которого сам же и выбрал. У «Милана» плохо примерно все, а «Интер» спокоен, и Симоне Индзаги работает в комфортной обстановке.
На счастье «Милана», «Интер» явно еще не разогнался на максимум, иначе за красно-черных, которые ужасно выглядят в переходах от обороны к атаке и наоборот, было бы совсем страшно. Но и так не видно, за счет чего «Милану» переламывать довольно стыдную серию из шести подряд поражений в дерби. Ужас в том, что все изъяны в игре «Милана», о которых пишет итальянская пресса, очень удобны как раз для футболистов Индзаги, поэтому они будут конкретнее у чужих ворот, чем в Манчестере. Все-таки отставка Фонсеки? Похоже на то.
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Игорь Борунов
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