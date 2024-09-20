Пеп против Артеты, Конте против «Юве», Личка против «Спартака»

«Барса» безупречно начала сезон при Флике, и вот ее наконец-то постигла неудача в Монако. Каталонцев подвело раннее удаление, но оно было вызвано собственными ошибками, которые в итоге и привели к поражению. Реабилитироваться придется в Ла Лиге, причем тоже в гостях и с очень любопытным соперником. В Испании всегда интересно, какие клубы лучше проявляют себя за признанными грандами, с которыми сложно тягаться. Сейчас «Вильярреал» как раз лидер среди остальных. Команда Марселино Гарсии Тораля, как и «Барселона», пока без поражений в чемпионате, а еще это такой испанский «Байер» — все три победы «подводников» в этом сезоне добыты после 90-й минуты.