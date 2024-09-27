Два суперматча в России, дерби Мадрида и визит «Байера» в Мюнхен

«Реал» потерял из-за травмы звездного новичка Мбаппе, но поможет ли это «Атлетико» — вопрос. Француза есть кем заменить. Анчелотти может просто вернуться к настройкам прошлого «золотого» сезона. Он был бы вообще идеальным, если бы не два поражения в чемпионате и Кубке как раз на домашней арене «атлетов». Как будет на этот раз? «Атлетико» тоже стал сильнее, но соперников такого уровня у банды Симеоне в этом сезоне еще не было. В дерби лучше не рисковать ставкой на исход, но в последних очных встречах чаще всего пробивался «верх» и вообще почти всегда забивали обе команды.