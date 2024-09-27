Два суперматча в России, дерби Мадрида и визит «Байера» в Мюнхен

Прогноз: 1Х (победа «Локомотива» или ничья) и «обе забьют — да» за 2.13
В одном из двух центральных матчей тура РПЛ сойдутся давние соперники. Пока это борьба не за лидерство, хотя «Локомотив» при определенном раскладе может стать одним из лидеров, но только в случае своей победы, шансы на которую выглядят наиболее весомыми за последние годы противостояния со «Спартаком», который является для железнодорожников неудобным соперником: шесть дерби подряд без побед.
По игре и форме «Локо» в последних матчах выглядит предпочтительнее, если вынести за скобки конфуз с «Краснодаром». Кстати, в этом сезоне «красно-зеленые» увереннее выглядят в гостях, а не на «РЖД-Арене»: видимо, команде Галактонова комфортнее играть вторым номером, но «Спартак» слишком горд, чтобы в дерби действовать от обороны, поэтому шансы у вундеркинда и главного открытия этого чемпионата Алексея Батракова и его партнеров обязательно будут. У «Спартака» свои козыри: Угальде и Барко, а также грозный Бабич на стандартах. Голы в те и другие ворота в горячем дерби неизбежны.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.83.
В Краснодаре в эти выходные отмечают день города, но новое класико российского футбола затмевает все другие события. Драматичная развязка предыдущего сезона свежа в памяти, а очные встречи «быков» и «сине-бело-голубых» уже несколько лет удаются в плане зрелищности. Чего краснодарцам не удается — это победить: 4 ничьи и 9 поражений в последних 13 встречах с «Зенитом». Может, пора уже выиграть, тем более, дома?
Ответ дать очень сложно. «Краснодар» в прекрасной форме, эффективен в матчах с сильными соперниками (ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»), а «Зенит» смотрится скучнее, но за него статистика, плюс должен был за эту неделю набрать форму после травмы Максим Глушенков. Против прямых конкурентов петербуржцы обычно действуют скупо и сухо, но не проигрывают — как и «Краснодар», кстати. Оба клуба демонстрируют выдающиеся показатели в обороне, впечатляют вратари — Латышонок и Агкацев. «Зенит» пропустил 2 мяча за 9 туров, «Краснодар» — 5. То, что они встречаются друг с другом и на кону первое место в таблице, дополнительно сулит «низовой» матч.
Прогноз: 1Х (победа «Баварии» или ничья) и тотал больше 3.5 за 2.19.
За центральным матчем в Германии будет следить вся Европа, ведь это столкновение великана «Баварии» с дерзким выскочкой «Байером», который вышвырнул фаворита с трона. Феноменальная серия матчей без поражений уже позади, но проваливаться коллектив Хаби Алонсо не собирается. Нынешний сезон «Бавария» с новым тренером Венсаном Компани начала намного мощнее, но если кто-то и способен остановить мюнхенскую машину, у которой 20 забитых голов в последних трех матчах, то это как раз полюбившийся всем «Байер», к тому же именно он главный преследователь «Баварии» в таблице бундеслиги.
«Байер» тоже много забивает, тоже оформил разгром в 1-м туре Лиги чемпионов и сдаваться в Мюнхене не собирается. Первое, на что хочется поставить в этой игре — огромное количество голов, что будет соответствовать статистике и стилю игры обоих соперников. Бывший футболист «Баварии» Хаби Алонсо в качестве тренера ей пока ни разу не проиграл: 2 победы и одна ничья. Но специалисты видят в игре леверкузенцев гораздо больше изъянов, к тому же все победы были добыты на «Бай-Арене». Впрочем, если действующие чемпионы вновь спасутся от поражения на последних секундах, это уже никого не удивит.
Прогноз: Гол Бруну Фернандеша за 2.27.
Над главным тренером «МЮ» вновь сгустились тучи. После домашней ничьей в Лиги Европы с «Твенте» заговорили о грядущей отставке голландца, потому что перед этим манкунианцы не смогли обыграть и «Кристал Пэлас», а команда опять плетется в середине таблицы АПЛ. Ровно там же, где «Тоттенхэм». «Шпоры» неплохо отработали игру в обороне и контратаки в игре с «Карабахом» (3:0), потому что практически весь матч провели в меньшинстве. Все получилось, поэтому на «Олд Траффорд» лондонцы едут в неплохом настроении, а вот хозяева приуныли.
В минувшем сезоне очная встреча в Манчестере завершилась яркой игрой со счетом 2:2, и чего-то похожего есть смысл ожидать на этот раз. Перебирая возможные исходы, очень сложно дать совет: встречаются две самые непредсказуемые команды АПЛ. У «МЮ» кошмар с реализацией: команда тен Хага вроде немало создает, но кто в этом составе бомбардир, пока непонятно — чуть ли не защитник Матейс Де Лигт за счет стандартов. Но Бруну Фернандеш за 5 туров нанес 17 ударов по воротам: больше, чем любой другой игрок АПЛ без голов. Может, прорвет?
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.90
Мадридское дерби обещает быть крайне эмоциональным. Помимо принципиальности накал подогревает турнирная ситуация: оба клуба ведут погоню за «Барселоной», которая с самого начала сезона ушла в заметный отрыв, хотя «Реал» с «Атлетико» тоже не потерпели ни одного поражения. Это действует всем на нервы, плюс фанаты «матрасников» намерены целеноправленно давить на Винисиуса, который и так пока не очень ярок в этом сезоне, если говорить о действиях на поле.
«Реал» потерял из-за травмы звездного новичка Мбаппе, но поможет ли это «Атлетико» — вопрос. Француза есть кем заменить. Анчелотти может просто вернуться к настройкам прошлого «золотого» сезона. Он был бы вообще идеальным, если бы не два поражения в чемпионате и Кубке как раз на домашней арене «атлетов». Как будет на этот раз? «Атлетико» тоже стал сильнее, но соперников такого уровня у банды Симеоне в этом сезоне еще не было. В дерби лучше не рисковать ставкой на исход, но в последних очных встречах чаще всего пробивался «верх» и вообще почти всегда забивали обе команды.
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Игорь Борунов
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