Анонс Лиги чемпионов. Шоу в Бирмингеме и осторожность в Лондоне

В Лондоне обороняться французы будут больше, чем атаковать. Не знаем, кто будет в воротах, Доннарумма или Сафонов, но сейвы понадобятся. Много ли? Букмекеры ждут более двух голов, но есть сомнения. Встречаются большие клубы, которые осторожничают в играх с большими клубами. Предматчевые интервью Артеты и Энрике полны комплиментов друг другу, и есть ощущение, что главной задачей оба видят строгую игру в обороне. Тренер гостей убрал по дисциплинарным причинам лучшего по показателю «гол+пас» игрока Дембеле и не видит в этом проблемы. Парижан устроит ничья, а поражения лучше бы избежать, потому что «ПСЖ» меньше всех повезло при жеребьевке. Что до «Арсенала», голевые феерии с «Болтоном» и «Лестером» — это красиво, но матч против «ПСЖ», наверное, больше будет похож на встречи с «Тоттенхэмом», «Сити» и «Аталантой», где игры в атаку было гораздо меньше.