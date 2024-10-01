Анонс Лиги чемпионов. Шоу в Бирмингеме и осторожность в Лондоне

Прогноз: победа «Байера» и тотал больше 2.5 за 2.18.
Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов воспрявший после неудачного начала сезона «Милан» ждет серьезное испытание в виде гостевого матча с лихим «Байером». Неделю назад все ждали увольнения Паулу Фонсеки, но победа в дерби над «Интером» плюс успех с «Лечче» пока развеяли тучи над головой португальца. «Байер» достойно съездил в Мюнхен и у себя на поле после впечатляющего разгрома «Фейеноорда» в 1-м туре ЛЧ, в то время как еще кризисный «Милан» без шансов уступил «Ливерпулю», выглядит фаворитом, пусть гостей из Италии теперь никто уже не станет недооценивать.
«Байер» только четвертый в чемпионате Германии, но сдержать «Баварию» на ее поле — дорогого стоит, хотя заслуженный успех в дерби повысил ожидания и от «Милана». Леверкузенцы вдохновенно ворвались в Лигу чемпионов, и их мотивация на первый домашний матч турнира очень высока. «Милан» окажет сопротивление, но с бандой Хаби Алонсо трудно всем, а второе поражение на старте подряд при нынешнем формате еще совсем не катастрофа — впереди семь туров, и в пяти из них «Милан» будет фаворитом, но не сегодня. Добавим к этому ожидание голов: веселый и открытый нрав «Байера» известен, а во всех без исключения матчах с участием «Милана» в новом сезоне заходил ТБ 2.5.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.10.
Центральный матч вторника пройдет в Лондоне. «Арсенал» третий год подряд хорош на старте сезона, но 1-й тур против «Аталанты» провел в энергосберегающем режиме, готовясь к битве с «Сити». Возможно, Артета прав: в этой Лиге чемпионов терять очки в первых турах не страшно, а до победы в Манчестере не хватило каких-то секунд. «ПСЖ» привыкает жить без Мбаппе, и в чемпионате эта потеря Парижу точно не помеха, а что с Лигой чемпионов? Расколоть оборону «Жироны» было адски сложно и получилось только благодаря везению, хотя по игре «ПСЖ», безусловно, на победу наиграл.
В Лондоне обороняться французы будут больше, чем атаковать. Не знаем, кто будет в воротах, Доннарумма или Сафонов, но сейвы понадобятся. Много ли? Букмекеры ждут более двух голов, но есть сомнения. Встречаются большие клубы, которые осторожничают в играх с большими клубами. Предматчевые интервью Артеты и Энрике полны комплиментов друг другу, и есть ощущение, что главной задачей оба видят строгую игру в обороне. Тренер гостей убрал по дисциплинарным причинам лучшего по показателю «гол+пас» игрока Дембеле и не видит в этом проблемы. Парижан устроит ничья, а поражения лучше бы избежать, потому что «ПСЖ» меньше всех повезло при жеребьевке. Что до «Арсенала», голевые феерии с «Болтоном» и «Лестером» — это красиво, но матч против «ПСЖ», наверное, больше будет похож на встречи с «Тоттенхэмом», «Сити» и «Аталантой», где игры в атаку было гораздо меньше.
Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.18.
Одна из самых любопытных встреч 2-го тура ЛЧ. «Вилла» с ноги ворвалась в главный европейский турнир, где ее не было с 1983 года, но «Янг Бойз» — мальчики для битья в полном соответствии с названием. И вот первое реальное испытание. «Бавария», конечно, явный фаворит, но игру из-за травмы может пропустить грозный Харри Кейн. Бирмингемцам нечего терять, это дерзкая и смелая команда, а у Унаи Эмери колоссальный опыт еврокубковых матчей, поэтому тут спрятан потенциал для сенсации, хотя уверенная победа гостей на классе никого не удивит.
Сегодняшняя «Бавария» — машина для забивания голов, в Загребе это запомнят, но пропускают подопечные Венсана Компани довольно легко, а у «Виллы» есть кому угрожать воротам. Страшно любопытно, как с таким грозным соперником проявят себя Уоткинс, Тилеманс, Амаду Онана, Рэмзи, и дерзкий юнец Дуран, если он выйдет на замену, жаль нет Макгинна, но все равно будет весело, а вот надежная оборона — это не про «Астон Виллу». Что касается «Баварии», если вдруг Кейн все-таки не готов, это значит только то, что забивать голы будут другие футболисты.
Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 2.33.
Мадридский «Реал» ждет выезд на север Франции, который может оказаться не таким простым, даже с учетом возвращения в строй Килиана Мбаппе. К сожалению, мы потеряли яркую вывеску, потому что очередную травму получил Этан Мбаппе, и встречи братьев на поле не будет, только за его пределами. «Лилль» выдал серию из четырех поражений подряд, в том числе совсем неудачно съездил в гости к лиссабонскому «Спортингу» в Лиге чемпионов, но перед игрой с «Реалом» слегка взбодрился, разгромив «Гавр». «Доги» проводят не лучший сезон, но кусаться способны, особенно интересен 24-летний канадский нападающий Джонатан Дэвид, он и оформил хет-трик в субботу.
В этом матче многое, если не все, зависит от настроя «Реала», который только что провел сверхэмоциональное дерби с «Атлетико». Но такой матерый коллектив с мегаопытным тренером уважает Лигу чемпионов, являясь самым успешным клубом в истории турнира, и не должен сыграть спустя рукава. Несмотря на упущенную победу, Анчелотти был доволен качеством игры в мадридском дерби больше, чем в выигранном матче Лиги чемпионов со «Штутгартом». «Реал» не сразу вкатился в сезон, но теперь на верном пути, а «Лилль» норовит развалиться в обороне, поэтому ждем дежурный успех гостей и голы — может, даже от Мбаппе.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.90.
Над Тьяго Моттой уже смеются, что для его «Ювентуса» есть только два возможных счета на табло: 3:0 или 0:0. Это верно для чемпионата Италии, но последняя в матче 1-го тура ЛЧ атака ПСВ испортила забавную статистику. Обыграть крепкий «РБ Лейпциг» на его поле 3:0 крайне проблематично, а вот на потенциально безголевую игру намекает многое. У «РБ» 8 забитых в 5 турах бундеслиги, что для немецкой лиги откровенно мало. Но и забить больше гола за игру в ворота команды Марко Розе удалось только «Байеру», причем «РБ» все равно одержал сенсационную победу в Леверкузене, и лютому «Атлетико» Диего Симеоне в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Тот самый шальный гол эйндховенца Сайбари остается единственным в сезоне пропущенным мячом для «Ювентуса», и это после семи сыгранных матчей — впечатляет. Значит, уверенно ставим на 0:0? Не стоит, хотя можно иметь такой вариант в виду, заказав «низовой» матч. Если Опенда, Шешко или Хави Симонсу удастся войти в элитный клуб тех, кто забивал «Ювентусу» Мотты, это не будет сенсацией — команда у Розе хорошая. Сдержать «Ювентус» дома ей вполне под силу, а самым вероятным исходом букмекеры считают минимальную победу хозяев, им она нужнее после упущенной ничьей в Мадриде. Это не тот матч, от которого можно ждать множества моментов и голов.
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Игорь Борунов
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