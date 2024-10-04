«Спартак» против Карпина, Эмери против тен Хага и братское дерби

Что касается «Реал Сосьедад», у басков сезон вообще пока не получается, теперь они еще и дома проиграли «Андерлехту» в Лиге Европы. Все это без Арсена Захаряна — он перенес операцию и скоро вернется на поле, но не сейчас. У соперников вообще много травм, все устали сражаться на два фронта, и на первый план должен выйти характер. А в этом с «Атлетико» мало кто может сравниться. Команда Симеоне уже не раз выдавала лучшую игру, когда все плохо, а исполнители у нее есть. Реабилитация за 0:4 началась.