«Спартак» против Карпина, Эмери против тен Хага и братское дерби

Прогноз: победа «Спартака» или ничья (1Х) и тотал больше 2.5 за 2.16.
«Спартаку» не удалось потягаться с пока лучшим московским клубом в этом сезоне «Локомотивом», но красно-белые слегка реабилитировались очередной искрометной победой над «Динамо» в Кубке. Подопечным Деяна Станковича не хватает стабильности, но у их следующего соперника дела похуже. Команда Валерия Карпина не может победить уже три матча подряд, причем в соперниках были исключительно клубы-новички РПЛ, которые «Ростову», конечно, по зубам.
Карпин против «Спартака» — всегда занятное зрелище, хотя чаще всего главному тренеру сборной России не удается подставить подножку своему бывшему клубу. На сей раз осторожничать никому нет смысла, обе команды любят и умеют атаковать и агрессивно встречать соперника на его половине, а вот отыграть без помарок в обороне им куда сложнее. Особенно ростовчанам. Верим в голы, в том числе, не исключено, в результате нелепых привозов.
Прогноз: победа «Астон Виллы» за 2.17.
Матч и без того выглядел центральным в туре АПЛ, но события последних дней еще повышают интерес. Лихая банда из Бирмингема сенсационно задушила «Баварию», а чертик из таберки Унаи Эмери по фамилии Дуран унизил самого Мануэля Нойера. На следующий день «МЮ» выдал очередной беспорядочный сумбур в Порту. Вроде ничья в гостях — не так уж плохо, но каждая следующая игра манкунианцев повышает градус кипения вокруг возможной отставки Эрика тен Хага. Может, этот день пришел, и хейтерам голландца поможет «Астон Вилла»?
Если собрать все, что происходило с соперниками за последний месяц, хозяева «Вилла Парк» смотрятся в этой игре явными фаворитами. Единственный фактор против них: получится ли быстро переключиться на чемпионат после такого важного триумфа в еврокубках. Все-таки большинство футболистов из Манчестера намного опытнее в выступлениях на два фронта. Отдельная интрига — удастся ли обычно спокойному, даже меланхоличному Бруну Фернандешу получить красную карточку в третьем матче подряд.
Прогноз: победа «Баварии» и «обе забьют — да» за 2.34
В чемпионате Германии очная встреча лидеров. Да, в таблице пока главный соперник получившей по носу в Бирмингеме «Баварии» не «Байер», не «Боруссия», не «РБ Лейпциг», не «Штутгарт», а именно клуб из Франкфурта-на-Майне, который к тому же примет лидера дома. В Германии обожают династии, и «Айнтрахт» второй сезон тренирует Дино Топмеллер, сын знаменитого тренера Клауса Топмеллера, того самого, который выводил «Байер» в финал Лиги чемпионов. Свои успехи и у сына — например, в прошлом сезоне он уже грохнул «Баварию» со счетом 5:1. И вот новая встреча на «Дойче Банк Парк».
«Бавария» Венсана Компани сметала всех на своем пути, но вот уже две недели без побед. Начало кризиса? Пока не похоже. «Айнтрахт» проиграл в 1-м туре в Дортмунде, а дальше ему везло с соперниками. И то, дерзкую «Викторию» (Пльзень) франкфуртцам не удалось обыграть даже дома (3:3). «Айнтрахт» довольно много забивает, рвет и мечет наследник Салаха Омар Мармуш, но слишком легко пропускает. Голы в те и другие ворота читаются, но «Бавария» очень хочет взять реванш за прошлый год.
Прогноз: победа «Динамо» или ничья (1Х) и тотал меньше 3.5 за 2.16.
Центральным матчем 11-го тура РПЛ станет «братское дерби». В нем всегда своя внутренняя интрига. Например, армейцы на динамовской «ВТБ-Арене» проиграли четыре матча подряд и вообще не могут обыграть бело-голубых уже два с половиной года. И в таблице отстают на три очка, причем уже все отмечают, что при Марко Николиче у ЦСКА очень плохие результаты против сильных соперников. «Динамо» Марцела Лички, разумеется, из таких. Сыгранные на неделе матчи Кубка не дают практически никакой информации: мы уже договорились вообще их не учитывать. Даже против «Спартака» Марцел Личка проверял дублеров, полурезерв был и у ЦСКА в Нижнем. Единственное, что мы узнали: звездный новичок Миралем Пьянич готов играть, но пока это все.
В сильнейшем составе, с Луневым, Бителло, Фоминым, Тюкавиным, Нгамале, динамовцы выглядят солиднее, а Личка лучше коллеги управляет игрой и знает возможности своей команды. Футболисты ЦСКА, отставая от лидеров уже на 7 очков, продолжают заявлять, что борются за чемпионство. Надо доказывать делом, прежде всего, в матчах с прямыми конкурентами, а не «Ахматом», «Акроном» и «Оренбургом». Проявим осторожность, допустив ничью, а также относительно мало голов в важном и упорном противостоянии, но есть уже какая-то мистика в том, что ЦСКА и в куда лучшие времена никак не совладать с «Динамо» на его поле (с 2015 года).
Прогноз: победа «Атлетико» за 2.31.
Возможно, вас удивит выбор матча из испанского тура, но надо разобраться, что происходит в последнее время с клубами, от которых ждали больших дел в этом сезоне. Сценарий игры «Реала» с «Вильярреалом» понятен, и для ставки это не самый подходящий вариант, а встреча в Сан-Себастьяне — другое дело. «Атлетико» только что потерпел оглушительное поражение в Лиссабоне от «Бенфики». Это был совершенно не мадридский день, возможно, «Атлетико» оставил слишком много эмоций в дерби, но Симеоне точно знает, что делать в таких случаях, чтобы встряхнуть команду.
Что касается «Реал Сосьедад», у басков сезон вообще пока не получается, теперь они еще и дома проиграли «Андерлехту» в Лиге Европы. Все это без Арсена Захаряна — он перенес операцию и скоро вернется на поле, но не сейчас. У соперников вообще много травм, все устали сражаться на два фронта, и на первый план должен выйти характер. А в этом с «Атлетико» мало кто может сравниться. Команда Симеоне уже не раз выдавала лучшую игру, когда все плохо, а исполнители у нее есть. Реабилитация за 0:4 началась.
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Игорь Борунов
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