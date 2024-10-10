Лига наций. Немцы против «Оранье» и дуэль Роналду с Левандовским

Бельгии не позавидуешь с календарем: хорошо, что в группе есть Израиль, иначе команде Доменико Тедеско было бы сложно сохранить место в Лиге А. У Франции в чем-то похожие проблемы: кажется, самоотвод взял и их лидер Килиан Мбаппе. Впрочем, у экс-чемпионов мира богатый выбор нападающих и без звезды «Реала», поэтому можно понять Дидье Дешама, который дипломатично, но открыто объяснил ситуацию: в будущем поговорим, а пока пусть отдыхает, еще и после травмы. Однако общественность негодует. К тому же только что о завершении карьеры в сборной объявил Антуан Гризманн. Атмосфера в сборной кажется слегка токсичной, но, возможно, только кажется.