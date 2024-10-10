Лига наций. Немцы против «Оранье» и дуэль Роналду с Левандовским

Прогноз: победа Италии за 1.90.
Групповой раунд Лиги наций-2024/25 подошел к своему экватору. Итальянцы здорово стартовали, победив Францию и Израиль в гостях, и теперь сыграют в Риме с бельгийцами. Команда Доменико Тедеско отстает на 3 очка из-за поражения от французов, так еще и лишилась лидеров Де Брейне и Лукаку, которые отпросились у главного тренера (а так можно было?). У итальянцев обращает на себя появление в заявке сына легендарного Паоло Мальдини Даниэля, но пока это аванс для 20-летнего игрока «Монцы» со стороны Спаллетти.
Заметно, что к Лиге наций разное отношение в разных сборных, и если итальянцам после неудачи на Евро-2020 интересно писать новую главу, то о бельгийцах этого не сказать, и моральный дух в команде не на должном уровне. Отгул Де Брейне с Лукаку вряд ли вдохновит их партнеров, которым сыграть придется, да и конфликт Тедеско с Тибо Куртуа так и остается неразрешенным. Несмотря на проблемы итальянцев в обороне, есть сомнения, что Бельгия разродится голом в гостях, но даже если так, победа хозяев кажется самой верной ставкой.
Прогноз: победа Греции с форой (+1.5) за 1.92.
Напомним, что финалисты Евро-2024 из Англии предыдущую Лигу наций провели неудачно, посему выступают теперь в Лиге В, что, может, и кстати, пока на туманном Альбионе не определились с полноценным наследником Гарета Саутгейта. Временный тренер Ли Карсли, разумеется, хотел бы сохранить пост, и шансы на такой исход подросли после сухих побед над Ирландией и Финляндией. Теперь на «Уэмбли» пожалует главный конкурент по группе Греция. Эллины под началом серба Ивана Йовановича начали турнир еще лучше, забив на один мяч больше, но это никак не сказывается на их шансах сегодня. Разумеется, куда более звездная сборная Англии — явный фаворит.
При Карсли качество игры англичан никуда не делось, как и прагматичный стиль, привитый Саутгейтом. Конечно, они должны побеждать, но ставить на это бессмысленно, слишком мал коэффициент. Как и на то, что хозяева в очередной раз сохранят ворота в неприкосновенности. Справиться с Иоаннидисом, Цимикасом, Бакасетасом «три льва», конечно, должны, но гости постараются не ударить в грязь лицом. Даже финнам удалось не пропустить на «Уэмбли» больше двух мячей, поэтому, если поставить на фору сборной Греции, следить за игрой сразу станет интереснее. Тем более, под вопросом выход на поле великого и ужасного Харри Кейна.
Прогноз: «обе забьют — да» за 1.91
Тут вывеска понятна: Роберт Левандовски против Криштиану Роналду. Португальцы уверенно идут без осечек в группе, но тормозить не собираются, а Польше вполне по силам побороться за второе место (теперь оно тоже дает выход в плей-офф) с хорватами и шотландцами. Гости выглядят фаворитами, но все не так очевидно, потому что Польша, в каком бы она ни была состоянии, крайне редко проигрывает дома: в последний раз «бяло-червоные» уступили на своем поле в сентябре 2022-го голландцам.
Поскольку ничья, например, выглядит допустимым исходом для португальцев, лучше не рисковать, а сфокусироваться на голах. На Евро у Португалии были проблемы, но в отборочных матчах с их участием вариант «обе забьют — да» обычно заходит независимо от соперника. Европейские бразильцы, если на них не давит результат, играют сами и дают играть другим. Причем вовсе не обязательно авторами голов станут как раз Левандовски и Роналду. Хотя они следят за своими рекордами — в случае с Криштиану он еще и мировой.
Прогноз: победа Дании с форой (+1.5) за 1.72.
Действующие чемпионы Европы в Лиге наций пока лишь вторые в своей группе — потому что сыграли вничью с сербами в гостях и даже не забили, чего с ними не случалось с мартовского «товарняка» против Колумбии. Датчане встретятся с королями континента в гостях, но не торопитесь сбрасывать их со счетов. У тренера Ларса Кнудсена очень крепкий коллектив, именно он идет на первом месте в группе А4, а против Испании всем хочется себя проявить.
Жестокая травма Родри — удар не только по «Манчестер Сити», но и по сборной Испании, впрочем, в финале Евро дела пошли на лад как раз после ухода с поля основного диспетчера «Фурии Рохи». Но вылетел еще и Карвахаль, и тоже с «крестами». А ведь травмированы и другие герои Евро — Унаи Симон, Ле Норман, Ольмо, Ферран Торрес. Вряд ли испанцам будет так же просто, как против Швейцарии в сентябре (4:1), поэтому есть смысл повторить рекомендуемую ставку из матча Англия — Греция: датчане наверняка упрутся.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.00.
Бельгии не позавидуешь с календарем: хорошо, что в группе есть Израиль, иначе команде Доменико Тедеско было бы сложно сохранить место в Лиге А. У Франции в чем-то похожие проблемы: кажется, самоотвод взял и их лидер Килиан Мбаппе. Впрочем, у экс-чемпионов мира богатый выбор нападающих и без звезды «Реала», поэтому можно понять Дидье Дешама, который дипломатично, но открыто объяснил ситуацию: в будущем поговорим, а пока пусть отдыхает, еще и после травмы. Однако общественность негодует. К тому же только что о завершении карьеры в сборной объявил Антуан Гризманн. Атмосфера в сборной кажется слегка токсичной, но, возможно, только кажется.
Если французы покажут на поле, что у них все в порядке, шумиха поутихнет, но по поводу исхода есть сомнения. На Евро обе команды могли поспорить за звание самой скучной на турнире, а теперь еще и столкнулись с потерями. Матч пойдет на три результата, и вместо исхода логично спрогнозировать осторожный характер игры: и Дешама, и Тедеско сейчас активно критикуют, и результат им важнее зрелищности. В вынужденно экспериментальных составах качественных атак будет не так много, как хотелось бы.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.86
Хорошо, что параллельно пройдет встреча Германии и Нидерландов: вот тут никакой скуки не может быть даже теоретически. Очные встречи принципиальных соперников на уровне сборных — всегда праздник, эмоции и отличная результативность. Здорово, что, начиная с 2018 года, они часто играют друг с другом — в Лиге наций, в квалификации Евро и еще дважды в товарищеских матчах. Результаты очень показательные: две победы голландцев, две — немцев и еще три ничьи, причем лишь раз число забитых мячей не дотянуло до трех, а особенно круто вышло в отборе Евро-2020, когда соперники обменялись победами в гостях 2:3 и 2:4.
Что из этого следует? Что особых сомнений по поводу ставки здесь нет. Меняются тренеры, составы, турнирная ситуация, но это красивая европейская классика и максимум азарта. Победить может кто угодно, но точно ждем голов, хорошо бы побольше. 10 сентября соперники выдали боевую ничью 2:2, причем по ходу игры в Амстердаме догонять приходилось и тем, и другим. Сценарий ответного матча в Мюнхене всего через месяц наверняка будет во многом похож на тот.
erid: 2VtzqvchXuj
Игорь Борунов
Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+