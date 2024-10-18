«Спартак» против «быков», Палмер в Ливерпуле, а Мбаппе в Виго

«Ливерпуль» пропускает меньше всех в Англии, но потерял из-за травмы вратаря Алиссона. Но дело не в бразильце, а в том, что «красные» почти не позволяют создавать моменты у своих ворот, так что это не должно стать ключевым фактором в матче. Успешнее всех на «Энфилде» сыграл «Ноттингем Форест». Мощная оборона низким блоком и немного удачи позволили увезти из Ливерпуля победу, но «Челси» не сможет и не станет играть в той же манере. На этот раз хозяева почти точно забьют, но повторить 4:1 прошлого сезона будет сложно — «Челси» стал сильнее. Памятуя о странной серии из четырех 0:0 подряд, многие и теперь советуют не рассчитывать на высокий тотал, хотя времена и команды уже совсем другие.