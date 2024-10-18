«Спартак» против «быков», Палмер в Ливерпуле, а Мбаппе в Виго

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.92
Центральный матч 12-го тура РПЛ про амбиции. Традиционно высокие у «Спартака», хотя давно не подтверждавшиеся результатом, и новые чемпионские у «Краснодара» с его рекордной в истории клуба серией побед в чемпионате (8 матчей). «Быки» лучше по всем показателям, но «Спартак» на своем стадионе у букмекеров всегда фаворит. Значит, можно их обмануть? Сложный вопрос. Краснодарцы солидно выглядят как раз в матчах с сильными соперниками, к которым «Спартак», конечно, относится. Уже повержены ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и даже «Зенит». «Спартак» же в подобных матчах убеждает меньше: с «Зенитом» и «Динамо» ничьи, что еще неплохо, а вот «Локо» красно-белые уступили без шансов. Но кто еще способен прервать победную поступь парней Мусаева, если не Станкович с Барко и Угальде?
На дистанции «Краснодар» сильнее «Спартака», но в отдельно взятом матче в Москве, еще и после паузы на матчи сборных, которые всегда путают расклады, может быть всякое. Четыре раза «Краснодар» обыгрывал «Спартак» в гостях в рамках чемпионата, но последнюю встречу проиграл (0:1). Сыграй тогда вничью — стал бы чемпионом. «Спартаку» даются встречи с «Краснодаром», который рвется его обыграть и пропускает встречные выпады. Выбирая между ставкой на успех гостей и ожиданиями обоюдоострой результативной игры, склоняемся ко второму. Майские 0:1 — аномалия для встреч этих соперников. 2:1, 2:3, 1:4, 6:1 — вот, к чему мы привыкли.
Прогноз: Х2 (ничья или победа «Реала») и тотал меньше 3.5 за 1.88.
Матч в Виго состоится на фоне громкого скандала с Килианом Мбаппе, загулявшим в Стокгольме. Нездоровая атмосфера вокруг француза не способствует его яркой игре, но «Реал» его поддержит и наверняка даст проявить себя. Впрочем, сейчас в Мадриде не он ключевая фигура, а Винисиус — со своими скандалами. В последнем же матче перед паузой на сборные результат вообще сделал Феде Вальверде, хотя «Реал» уступил «Вильярреалу» по xG. И что намного хуже — потерял Карвахаля из и без того короткой обоймы защитников. А перед этим было сенсационное поражение от «Лилля» в Лиге чемпионов, так что исход встречи с крепким середняком Ла Лиги не так ясен, как может показаться.
Дома королевскому клубу помогают трибуны «Бернабеу», а в гостях у «Реала» за два месяца лишь один успешный матч — против кризисного «Реал Сосьедад». В плюс команде Анчелотти то, что «Сельта» из-за двух удалений на Канарах лишилась Илайша Морибы и самого Яго Аспаса, но на своем стадионе галисийцы представляют серьезную угрозу, поэтому прогноз в пользу гранда, но максимально осторожный. Потеря очков вполне вероятна, как было с «Мальоркой», «Лас-Пальмасом» и «Атлетико».
Прогноз: победа «Динамо» за 2.01.
Российский тур завершится матчем, важным для перспектив московского «Динамо». После поражения от ЦСКА бронзовые призеры прошлого чемпионата оказались на непривычно низком для себя пятом месте. Команда Рашида Рахимова — на седьмом, лишь в пяти очках от бело-голубых, но до победы над последней командой РПЛ «Ахматом» у «Рубина» была неприятная серия, хотя в актив можно занести домашнюю ничью с ЦСКА. Повторить это с «Динамо» будет сложно, ведь матч из-за подготовки к саммиту БРИКС перенесен в Нижний Новгород. В Казани традиционно используют любую возможность выгнать «Рубин» с «Ак Барс Арены», которая и так не славится хорошей посещаемостью.
Без фактора домашнего поля динамовцы выглядят явным фаворитом. Да, у Казани колючая команда и бомбардир Даку, но в «Динамо» достаточно исполнителей, а Марцел Личка способен исправить ошибки, помешавшие лучшему клубу Москвы минувшего сезона в матчах с ЦСКА и «Спартаком». Против команд, обладающим более скромным подбором игроков, «Динамо» обычно выглядит уверенно. Смущает только зависимость от легионеров, особенно после отъездов в сборные.
Прогноз: 1Х (победа «Ливерпуля» или ничья) и тотал меньше 3.5 за 2.26.
В Англии все внимание на «Энфилд», где сойдутся топ-клубы с богатой историей знаковых сражений между собой. Любому тренеру было бы непросто сменить Юргена Клоппа, но Арне Слот прекрасно справляется, и вот «Ливерпуль» уже возглавил таблицу АПЛ, чего от него не ждали, по крайней мере, не так быстро. «Челси» тоже высоко, аж на четвертом месте, хотя от клуба анекдотичного Тодда Боули, скорее, ждали провала несмотря на непомерные инвестиции, но Энцо Мареска контролирует команду лучше предшественников. «Челси» много забил за 7 туров — лишь на гол меньше «Ман Сити» и на целых три больше «Ливерпуля», а Коул Палмер — лучший игрок АПЛ этой осенью.
«Ливерпуль» пропускает меньше всех в Англии, но потерял из-за травмы вратаря Алиссона. Но дело не в бразильце, а в том, что «красные» почти не позволяют создавать моменты у своих ворот, так что это не должно стать ключевым фактором в матче. Успешнее всех на «Энфилде» сыграл «Ноттингем Форест». Мощная оборона низким блоком и немного удачи позволили увезти из Ливерпуля победу, но «Челси» не сможет и не станет играть в той же манере. На этот раз хозяева почти точно забьют, но повторить 4:1 прошлого сезона будет сложно — «Челси» стал сильнее. Памятуя о странной серии из четырех 0:0 подряд, многие и теперь советуют не рассчитывать на высокий тотал, хотя времена и команды уже совсем другие.
Прогноз: победа «Интера» и тотал больше 1.5 за 2.18.
В Серии А сразу несколько интересных противостояний, но выберем все же битву в Риме. «Интеру» стало скучно, он проиграл дерби и оказался в роли догонящего: в лидерах снова «Наполи». С «Ромой» всегда непросто на ее поле, но у «волков» куча проблем, больше организационных, команда почти не побеждает в этом сезоне, Иван Юрич на грани отставки, Де Росси на грани возвращения, и сейчас не худшее время сгонять на «Олимпико» за тремя очками. Раз «Эмполи» смог, «Интер» и подавно может.
У команды Симоне Индзаги все не так уж плохо, просто невозможно доминировать так долго. Время от времени необходимо вносить коррективы. Сейчас, например, нужно что-то сделать с прежде надежной обороной. И тут снова переходим к «Роме»: у римлян низкая реализация, зависимость от хрупкого здоровья Дибалы, но даже в таком состоянии забить «Интеру» хозяева точно могут, когда освоился на новом месте Артем Довбик. Пропускает «Рома» мало, но сейчас в столицу едет Маркус Тюрам.
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Игорь Борунов
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