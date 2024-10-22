Анонс ЛЧ. Ремейк финала, «Барса» против «Баварии» и другие матчи

Прогноз: победа «Ювентуса» за 1.93.
«Ювентус» до сих пор не проиграл ни одного матча после назначения на пост главного тренера Тьяго Мотты: 6 побед (в том числе две — в Лиге чемпионов) и 4 ничьи. Туринцы еще и невероятно мало пропускают, правда, в ЛЧ побольше. «Штутгарт», потеряв нескольких ключевых игроков, прежде всего бомбардира Гирасси, уехавшего в Дортмунд, при совсем не безнадежной игре заваливает результаты: 10-е место в Бундеслиге и лишь одно очко после двух туров Лиги чемпионов. Учитывая место проведения игры, фаворит понятен.
Без Гирасси «Штутгарт» потерял в остроте и мало забивает по меркам немецкого футбола. Если это наложить на надежную игру «Юве» в обороне, кажется, что миссия швабов в Турине невыполнима. Впрочем, удалось же «Лейпцигу» забить два, но во-первых, дома, во-вторых, с довольно ранним удалением вратаря Ди Грегорио, в-третьих, даже в меньшинстве «Юве» отреагировал фантастически, сравняв и выиграв благодаря сумасшедшей форме Влаховича и Консейсау. В 3-м туре туринцы могут рассчитывать на более спокойную победу всухую, но и коэффициент на П1 уже хорош — зачем дополнительно рисковать, заказывая «комбо» за 3.35. «Штутгарт» огрызается — «Реал» подтвердит.
Прогноз: победа «ПСЖ» и «обе забьют — да» за 2.44
Объяснять, почему парижский клуб — фаворит, вряд ли нужно. Эйндховенцам не хватает конкуренции во внутреннем чемпионате, и в еврокубках они уже не так хороши, хотя достойно смотрелись против «Спортинга», но победу не удержали. В Париже и после ухода Мбаппе есть кому забивать. Пусть против «Арсенала» чемпионы Франции оплошали, но голландский топ-клуб им, конечно, по зубам. Интереснее, что происходит с обороной «ПСЖ».
«Арсенал» забил два гола почти из ничего, а Доннарумма, получив конкурента в лице Матвея Сафонова, занервничал и нередко действует неуверенно. Справедливости ради, итальянец чаще выручает, чем подводит, и больше вопросов к полевым игроками, которые слишком много позволяют соперникам: даже «Страсбур» дважды заставил Доннарумму вынимать мяч из сетки. «ПСВ» сильнее эльзасцев, терять ему нечего, игроков, способных забить, в распоряжении Петера Боса достаточно, поэтому ставка на голы в те и другие ворота напрашивается.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.81
С 1 июня, когда «Реал» не без труда, но сломил сопротивление дортмундцев и забрал заветный трофей, в обоих клубах по разным причинам произошло немало изменений, особенно в «Боруссии», где на посту тренера Терзича сменил легендарный для нее экс-полузащитник Нури Шахин. Нет Хуммельса, Карвахаля, Крооса, значит, пришло время других героев. В Дортмунде переходный сезон, но если «Реал» сейчас будет думать о предстоящем Эль-Класико — нарвется на неприятности, ведь в Мадрид пожаловал лидер новой гигантской единой таблицы ЛЧ. «Реал» там в серединке после сенсационной оплеухи в Лилле, значит, надо догонять.
«Реал» пока тяжеловат, хотя в домашних матчах серьезных проблем не испытывает. Жаль, что «Боруссия» потеряла из-за травмы Адейеми и так невнятно выглядит в гостях — было бы интереснее. Но и без Карима атака дортмундцев колючая: 10 голов в двух турах — это круто. Коэффициенты перекошены в пользу «Реала», и это понятно, ведь команда Анчелотти на «Бернабеу» непобедима, а «шмели» даже на успешном выезде с «Брюгге» (3:0) большую часть матча страдали. «Боруссия» допускает много моментов у своих ворот, у «Реала» кадровые проблемы в обороне, зато звезды атаки набирают форму — Винисиус, Мбаппе, Беллингем, Гирасси. Голов будет больше, чем в финале.
Прогноз: победа «Барселоны» за 2.33.
У «Барселоны» на старте сезона все неплохо, хотя поражение от «Монако» в планы Флика не входило. Но теперь на Олимпийский стадион пожалует его бывшая команда, а заодно самый страшный кошмар каталонцев в Лиге чемпионов. За последние 12 лет соперники встречались в рамках турнира 9 раз. 8 раз побеждала «Бавария», причем 7 раз — разгромно. А 2:8 вообще трудно забыть. Невероятная статистика, от которой трудно отмахнуться, рассуждая о том, что на сегодня соперники выглядят равными, а нынешний тренер «Барсы» Флик знает о «Баварии», наверное, даже больше, чем ее собственный — Компани. Кстати, 8:2 — его рук дело.
Судя по последним матчам, «Барселона» готова если не мстить, то сыграть с неприятным соперником на победу и с позиции силы, а вот у «Баварии» перед паузой на сборные была неудачная неделя: громкий фейл в Бирмингеме 0:1 и странная ничья 3:3 во Франкфурте, где «Айнтрахт» реализовал все свои моменты, а Ноейр с защитниками снова ничего не могли поделать. У «Баварии» есть Кейн, но у «Барсы» Левандовски, который забивает еще больше и тоже знает о «Баварии» все. Лапорта просит отомстить разгромом, но его устроит любая победа.
Прогноз: победа «Ливерпуля» за 1.81.
Бывший клуб Юргена Клоппа едет в гости к клубу, скажем, его следующих работодателей. Интересно, будет ли он на матче — как можно пропустить такую игру — и давал ли советы. И если да — то кому из тренеров. «Ливерпулю» хорошо и без Клоппа — Арне Слот уже вернул его в лидеры чемпионата Англии, а заодно выиграл оба матча ЛЧ у соперников из Италии, «Милана» и «Болоньи». Марко Розе в Лейпциге тоже недурно справляется: второе место в Бундеслиге, правда, в Лиге чемпионов пока «баранка»: два поражения от «Атлетико» и «Ювентуса».
В чемпионате Германни Розе выжимает из своей команды все: «РБ» отлично играет на результат, ни разу не уступил и конкурирует с «Баварией», но в Лиге чемпионов нового формата Лейпцигу не повезло с жеребьевкой. Понятно, что в верхней части таблицы мы его не увидим, и за выход в плей-офф надо серьезно бороться. Вот и в 3-м туре соперник вряд ли по зубам. Сложно сказать, сколько будет голов, но даже в случае ротации состава перед встречей в АПЛ с «Арсеналом», у гостей есть кому огорчить Петера Гулачи.
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Игорь Борунов
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