Анонс ЛЧ. Ремейк финала, «Барса» против «Баварии» и другие матчи

В чемпионате Германни Розе выжимает из своей команды все: «РБ» отлично играет на результат, ни разу не уступил и конкурирует с «Баварией», но в Лиге чемпионов нового формата Лейпцигу не повезло с жеребьевкой. Понятно, что в верхней части таблицы мы его не увидим, и за выход в плей-офф надо серьезно бороться. Вот и в 3-м туре соперник вряд ли по зубам. Сложно сказать, сколько будет голов, но даже в случае ротации состава перед встречей в АПЛ с «Арсеналом», у гостей есть кому огорчить Петера Гулачи.