Лучший уикенд осени. Класико, «Зенит» — «Локо» и многое другое

Это было Дерби Италии, а теперь Дерби Франции: главное противостояние французского футбола последних десятилетий. К сожалению, уже давно чисто футбольные темы в нем ушли на второй план, а первый вопрос: что будет твориться на трибунах и смогут ли футболисты 90 минут провести на поле без вмешательств в игру извне. Особенно, когда матч в Марселе. Спортивная интрига тоже есть, потому что с Роберто Де Дзерби «Олимпик» достойно начал сезон и, не отвлекаясь на еврокубки, отстает от парижан всего на 3 очка. Если бы не поражение в Страсбуре, заклятые враги вообще шли бы вровень в таблице. А вот к Луису Энрике есть вопросы, особенно после домашней ничьей в Лиге чемпионов с «ПСВ».