Лучший уикенд осени. Класико, «Зенит» — «Локо» и многое другое

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.03.
Ажиотаж перед Эль-Класико напоминает золотые времена Месси и Роналду. «Барселона» и «Реал» ярко сыграли в ЛЧ против «Баварии» и «Боруссии» соответственно, и всем не терпится увидеть, что дальше. У «Реала» рвет и мечет Винисиус, которому по всем инсайдам на следующей неделе вручат «Золотой мяч», но у «Барсы» вдруг оказался свой бразильский лидер, который на данный момент ему не уступает — Рафинья. А целая плеяда других замечательных игроков гарантирует, что Класико выйдет на славу.
«Реал» — относительный фаворит, потому что играет дома и в случае победы (а на «Бернабеу» других исходов практически не бывает) догонит «Барсу» в таблице, а также потому что в прошлом сезоне забрал оба Класико: в равной борьбе судьбу встреч решил гений Джуда Беллингема, но с приходом Мбаппе англичанин немного ушел в тень, хотя, конечно, полезен. Но исход трогать не советуем: любые серии когда-то заканчиваются, а «Барса» чудесно прессингует. Команды роднит то, что при мощнейшей игре в атаке у них неминуемо проявляются изъяны в обороне. И Дортмунд, и Мюнхен должны были забить еще, но в реализации испанские клубы превзошли их с запасом. Предыдущее Класико завершилось со счетом 3:2, и сейчас ждем чего-то похожего.
Прогноз: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 2.65.
13-й тур РПЛ крайне важен с точки зрения борьбы за лидерство. Два участника гонки сойдутся друг с другом в Питере, а «Краснодар» на следующий день в Самаре попробует оторваться от проигравшего или от обоих конкурентов. В прошлом сезоне «Локомотив» одолел чемпиона дважды, и команде Семака надо брать реванш. «Локомотив» прекрасно стартовал, разбив прогнозы о провале после ухода ряда основных игроков, но дальше начались трудовые будни. Соперники изучили новую обойму Галактонова, увидели, что умеет вундеркинд Батраков, и стало тяжелее. «Химкам» в чем-то повезло, но победу не назовешь случайной.
У «Зенита» было время прийти в себя после поражения в Краснодаре — дальше одни победы, и Семак в целом продолжает гнуть свою линию. Если сравнить «Зенит» и «Локо», которые в таблице идут рядом, поражает гигантский разрыв по пропущенным мячам: 4 и 16. «Локомотив» — третий, но пропускает на уровне клубов из середины таблицы. Выстоять в гостях с «Зенитом» будет трудно. Скорее, «Локомотив», который идет вперед всегда и с любым соперником, нарвется на контратаку, чем наоборот. «Зенит» не стесняется сушить игру, добившись перевеса в счете. Жаль, Глушенков, по-видимому, пропустит такой знаковый для себя матч: это лишает нас пикантной интриги.
Прогноз: ничья или победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 за 2.13.
Топ-вывеска в Англии. «Ливерпуль» на пару лет пустил «Арсенал» бодаться с «Ман Сити» за титул вместо себя, а теперь вернулся, и по состоянию на октябрь «Арсенал» кажется в гонке лидеров третьим лишним и уже потихоньку отстает. Но это на дистанции чемпионата, а в отдельно взятом матче у себя на «Эмирейтс» шансы «канониров» на победу, по мнению букмекеров, чуть выше. Соперники на неделе одержали победы в Лиге чемпионов с одинаковым счетом 1:0, но «Арсенал» сделал это дома с аутсайдером лиги «Шахтером», а «Ливерпуль» — в гостях с более маститым «РБ». По игре вот уже месяц мерсисайдцы выглядят чуть лучше лондонцев, которым очень мешают травмы ведущих игроков — теперь вот выбыл Сака.
Обычно «Арсенал» и «Ливерпуль» играют друг с другом достаточно результативно, но все идет к тому, что на этот раз матч выйдет более осторожным и с меньшим числом голевых моментов, просто исходя из того, как «канониры» и «красные» играют этой осенью. У Арне Слота в «Ливерпуле» по-прежнему только одно поражение от забаррикадировавшего ворота «Ноттингема», но «Арсенал» совершенно не такой, и этот соперник, как ни странно, удобнее для «Ливерпуля», даже в гостях. Для победы Артете надо изобрести что-то из ряда вон, но лишить «Ливерпуль» контроля над игрой в этом сезоне пока никому не удается.
Прогноз: победа «Интера» и тотал меньше 3.5 за 2.35.
В Италии ситуация с лидерами перед 9-м туром чем-то напоминает чемпионат России. «Наполи» — это «Краснодар», «Зенит» — «Интер», а «Ювентус» — «Локомотив». Расклад тот же, хотя противостояние «Интера» и «Ювентуса», которое называют «дерби Италии», конечно, исторически более масштабно, чем «Зенита» и «Локомотива». Тьяго Мотта (кстати, «интериста» как игрок), заняв пост в «Ювентусе», интересно пересобрал наследие Аллегри: за 8 туров у «Юве» 1 пропущенный мяч и 0 поражений. «Интер» был бы еще лучше, но проиграл миланское дерби, после чего Симоне Индзаги на «отлично» выполнил работу над ошибками.
Запоминается последнее, то есть Лига чемпионов. «Интер» едва не сыграл достаточно позорные для себя 0:0 в Берне, но картину на 93-й минуте спас, конечно, Тюрам, кто же еще, а вот «Ювентус» дома провалил матч со «Штутгартом» (0:1), иначе не сказать. Дело не в счете, а в том, что 10-я команда чемпионата Германии была лучше во всем и заслуживала более крупной победы. Починить что-то за четыре дня перед визитом в Милан молодому тренеру трудно. У «Интера» большой запас по игре, так что избежать первого поражения в Серии А «бьянконери» сложно. Но это Дерби Италии, это напряжение, поэтому не ждем от матча кучи моментов и голов.
Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.67
Это было Дерби Италии, а теперь Дерби Франции: главное противостояние французского футбола последних десятилетий. К сожалению, уже давно чисто футбольные темы в нем ушли на второй план, а первый вопрос: что будет твориться на трибунах и смогут ли футболисты 90 минут провести на поле без вмешательств в игру извне. Особенно, когда матч в Марселе. Спортивная интрига тоже есть, потому что с Роберто Де Дзерби «Олимпик» достойно начал сезон и, не отвлекаясь на еврокубки, отстает от парижан всего на 3 очка. Если бы не поражение в Страсбуре, заклятые враги вообще шли бы вровень в таблице. А вот к Луису Энрике есть вопросы, особенно после домашней ничьей в Лиге чемпионов с «ПСВ».
Если Париж, после ухода Мбаппе ведут вперед Барколя и Дембеле, а самый полезный игрок, пожалуй, марокканец Хакими, то у Марселя неожиданный герой — перезапустивший карьеру экс-манкунианец Мэйсон Гринвуд. Он и в «Хетафе» был неплох, а в Марселе, кажется, нашел свою команду: 6+1 (гол+пас) в 8 матчах — это круто. «ПСЖ» столкнется с ожесточенным сопротивлением. В чемпионате «Марсель» не может победить «ПСЖ» на «Велодроме» 13 лет (только раз вынес в Кубке состав с Месси, Неймаром и Серхио Рамосом), но шансы есть, а вилка коэффициентов перекошена в пользу фаворита, поэтому смотрим на результативную игру соперников в атаке и надеемся на продолжение. Главное, чтобы фанаты не сорвали матч.
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Игорь Борунов
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