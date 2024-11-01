ЦСКА — «Спартак» и лучшие матчи Англии, Италии и Германии

Прогноз: Х2 (ничья или победа «РБ») и «обе забьют — да» за 2.12
Проваленный тактически и психологически второй тайм в Мадриде с «Реалом» оглушил «Боруссию», и она не пришла в себя до сих пор: за обидной неудачей в Лиге чемпионов последовали поражения в чемпионате и Кубке от более слабых соперников, и положение у Шахина тяжелое, а тут еще в Дортмунд едет один из лидеров бундеслиги.
«РБ» тоже уступил в Лиге чемпионов — «Ливерпулю» в упорной борьбе, но команда Марко Розе правильно отреагировала на неудачу, одержав две победы на внутренней арене. После 8 туров «РБ» — главный, если не единственный конкурент «Баварии», потому что дуэт лидеров убежал от преследователей на 5 очков. У Дортмунда кризис и эпидемия травм, а Лейпциг в порядке, поэтому как минимум не проиграет, вот только не пропустить на «Сигнал Идуне Парк» практически невозможно.
Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.83.
Считалось, что главное московское дерби не может быть неинтересным, но в апреле «Спартаку» и ЦСКА совместными усилиями удалось организовать эталонно скучный матч, полностью лишенный событий (0:0). Сейчас тоже есть некоторые опасения за зрелищность, потому что команды равны, идут рядом в таблице, их проблемы в основном кроются в организации острой игры в атаке, а с защитой оба новых сербских тренера — Николич и Станкович — вроде разобрались.
«Спартаку» досталось в прессе за разгром от «Краснодара», но последующие матчи показали, что красно-белые в целом в порядке, просто соперник оказался слишком могуч. ЦСКА не смог забить скромному «Факелу», и все решили, что дело в разрушенных связях из-за появления Пьянича, но тут тоже стоит присмотреться к ситуации. Интересно, попадет ли звездный новичок в состав на дерби. Кажется, соперники готовы к тому, чтобы друг друга сдерживать, но непонятно, готовы ли друг друга переигрывать. Не советуем угадывать исход, но все идет к тому, что матч снова выйдет «низовым».
Прогноз: победа «Наполи» за 2.03.
Привет
с большого бодуна Италии. «Аталанта» внезапно повеселила российских болельщиков, но и у самих бергамасков после непростой, но заслуженной победы над «Монцей» все неплохо: третье место в Серии А, выше «Ромы», «Милана», «Ювентуса» и «Лацио». Вот только следующий уровень игры сложный: выезд к абсолютным лидерам нынешнего чемпионата (тоже довольно неожиданно) в Неаполь.
«Наполи» Конте напомнил золотой сезон со Спаллетти: такой же уверенный сбор очков в первой половине сезона. Дома неаполитанцы победили во всех матчах с общей разницей 11:2, а с учетом Кубка и того больше. Снова в ударе Хвича, а ушедшего Осимхена вполне достойно заменяет Лукаку. Кажется, на данный момент «Наполи» «Аталанте» не по зубам, тем более в гостях и в более напряженном, чем у соперника, графике подготовки с учетом Лиги чемпионов, где сразу за Неаполем значится тяжелый выезд в Штутгарт.
Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.08.
Интересно следить, как в обычную когорту английских топ-клубов пытаются влезть команды, которые мы не привыкли видеть наверху. Помните сказку «Лестера», недавно в АПЛ шумел «Ньюкасл», и вот теперь «Астон Вилла» пока оставляет за бортом топ-4 «Челси», «МЮ» и тот же «Тоттенхэм». Но «шпоры» могут стать ближе, если сумеют обыграть команду Унаи Эмери на своем поле.
Почему бы и нет, ведь только что лондонцы выбили из Кубка лиги сам «Манчестер Сити». А «Вилла» там же проиграла «Кристал Пэлас». Но это совсем другой турнир с другими составами. Выбрать исход очень сложно: все варианты выглядят возможными. «Тоттенхэм» всегда давит дома, а «Вилла» в гостях пока не проигрывает и почти всегда побеждает. Эксперты в Англии предвкушают захватывающую игру с массой моментов и неминуемыми голами с обеих сторон. Из возможных ставок на «верх» ТБ 3.5, конечно, рискованна, но наиболее выгодна.
Прогноз: гол Коула Палмера за 2.47.
Рууд ван Нистелрой уверенно начал тренерскую карьеру в «МЮ», разгромив «Лестер» в Кубке лиги, но руководство клуба тут же ее закончило, предпочтя ему Рубена Аморима, сделавшего конфетку из лиссабонского «Спортинга». Но португалец выйдет на новую работу 11-го числа, и у легендарного бомбардира из Голландии есть целых три матча, чтобы намекнуть, что выписывать специалиста издалека за 11 млн издалека было не нужно.
Для начала надо обыграть «Челси» Энцо Марески, который проводит более убедительный сезон. Winline дает идентичные 2.50 на победу одних и других. Это намек, что лучше выбрать другую ставку, если вы не чемпион по игре «орел или решка». Обратимся к персоналиям: самый вероятный автор гола в этой игре на обе команды — удивительный Коул Палмер. Мареска не задействовал его в Кубке лиги, как и Николаса Джексона, что повышает их шансы, но Палмер пока результативнее, а еще бьет пенальти. Раз даже «Лестер» забил на «Олд Траффорд» два, у Палмера точно будут шансы.
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Игорь Борунов
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