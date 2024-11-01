ЦСКА — «Спартак» и лучшие матчи Англии, Италии и Германии

Для начала надо обыграть «Челси» Энцо Марески, который проводит более убедительный сезон. Winline дает идентичные 2.50 на победу одних и других. Это намек, что лучше выбрать другую ставку, если вы не чемпион по игре «орел или решка». Обратимся к персоналиям: самый вероятный автор гола в этой игре на обе команды — удивительный Коул Палмер. Мареска не задействовал его в Кубке лиги, как и Николаса Джексона, что повышает их шансы, но Палмер пока результативнее, а еще бьет пенальти. Раз даже «Лестер» забил на «Олд Траффорд» два, у Палмера точно будут шансы.